Робота для фармацевтів, рекрутерів та інших фахівців: добірка вакансій

Delo.ua спільно з Work.ua, GRC.ua та OLX.Робота створили добірку вакансій. Є робота для продавців, рекрутерів, кур'єрів, фармацевтів тощо.

Комерційний директор (Retail/HoReCa), м. Дніпро

Українська мережа піцерій, що вже налічує майже 140 торгових точок по всій Україні, в пошуках комерційного директора.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: 5/2 з 9:00 до 18:00, відрядження.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69938081

HR менеджер, рекрутер, м. Київ

Мережі продуктових магазинів потрібен HR менеджер.

Заробітна плата: від 20 000 до 35 000 грн.

Графік роботи: 9:00 – 18:00; сб., нд. – вихідні.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69937432

Технолог плодоовочевого напрямку, м. Бородянка

Міжнародна компанія у сфері харчового виробництва, запрошує в команду технолога для розвитку нового плодоовочевого напрямку з розміщенням в м. Бородянка.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69936298

Digital-маркетолог, м. Київ

Компанія "KAMERON", яка представляє в Україні відомі світові бренди Dolce & Gabbana, Saint Laurent, Balmain, Polo Ralph Lauren, відкриває конкурс на вакансію Digital-маркетолог.

Заробітна плата: не вкзазано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69937545

Інженер ПТО, м. Хмельницький

Група компаній VITAGRO, яка працює в галузі будівництва та ремонту автомобільних доріг в Україні, шукає інженера ПТО.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69936439

Керівник транспортного відділу, м. Хмельницький

Група компаній VITAGRO, яка працює в галузі будівництва та ремонту автомобільних доріг в Україні, шукає керівника транспортного відділу.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69936437

Business Unit Manager, віддалено

A Hiring Group шукає керівника бізнес-підрозділу в компанію, яка надає побутові послуги.

Заробітна плата: від 73 700 до 147 400 грн.

Графік роботи: Пн. – Пт., 8:00–17:00 за Лос-Анджелесом (часовий пояс PST).

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69936243

Директор представництва, м. Київ

Консалтингова компанія ТУРАНА, яка спеціалізується на виробах з полімерних матеріалів медичного призначення, у зв’язку з розвитком бізнесу шукає кандидата на посаду директора київського представництва.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69937772

Web-розробник (strong junior/middle), віддалено

iPapus Agency — агенція digital-маркетингу, основна діяльність якої комплексне просування сайтів. Основні наші напрямки: Facebook Ads, Google Ads, SMM, SEO, розробка та дизайн. Наразі компанія в пошуку Web-розробника (strong junior/middle).

Заробітна плата: від 25 000 грн.

Графік роботи: 9:00 -18:00 по Києву (є можливість обрати інший графік: 8:00 - 17:00, 10:00 -19:00 по Києву).

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69938023

Системний адміністратор, м. Київ

Watsons Україна шукає системного адміністратора.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69936290

Менеджер по роботі з брендом роботодавця, м. Київ

Watsons Україна шукає менеджера по роботі з брендом роботодавця.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69936294

Фахівець з адміністративної діяльності, м. Київ

Mercy Corps шукає фахівця з адміністративної діяльності.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69935402

Збиральниця настільних ігор, м. Одеса

Компанія "Strateg" шукає співробітника на посаду збиральника настільних ігор. Головна відповідальність буде полягати у збиранні та пакуванні настільних ігор, щоб забезпечити їх високу якість та готовність до доставки клієнтам.

Заробітна плата: 10 000 - 12 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/zbiralnitsya-nastlnih-gor-IDT9zro.html

Піший курʼєр, м. Київ

Компанія Укртранс шукає пішого курьєра для доставки товару по місту вагою до 5 кг. Надається безкоштовне проживання у Києві.

Заробітна плата: 22 000 - 28 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/pshiy-kurr-rabota-z-zhitlom-prozhivannyam-kiv-IDT5wwd.html

Вантажник, м. Світловодськ

Нова Пошта шукає фахівця ділянки — вантажника.

Заробітна плата: 17 000 - 20 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/vantazhnik-m-svtlovodsk-IDT6hkV.html

Курʼєр, м. Київ

В доставку їжі TainaBox потрібен курьер на мотороллер компаніі.

Заробітна плата: 15 000 - 17 000 грн.

Графік роботи: Пн - Пт з 10:30-19:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/kurer-na-motoroller-kompan-IDSzvK0.html

Комплектувальники на склад магазина, м. Полтава

На склад магазина потрібні комплектувальники.

Заробітна плата: 10 000 - 15 000 грн.

Графік роботи: 2 дня у день / 2 дня в нічь / 4 дня вихідних; з 8:00 до 19:30.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/komplektuvalniki-na-sklad-magazina-IDTclY7.html

Менеджер з оренди нерухомості, м. Кривий Ріг

Агенція нерухомості "REALTY GROUP" проводить набір співробітників на вакансію — менеджер з оренди / продажу нерухомості.

Заробітна плата: 10 000 - 30 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/menedzher-z-orendi-neruhomost-IDTafcq.html

Менеджер з реклами і зв'язків з громадськістю, м. Київ

Сі Ей Автомотів шукає менеджера з реклами і зв'язків з громадськістю.

Заробітна плата: 45 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5360111/

Курʼєр з доставки, м. Київ

Сільпо шукає кур'єра з доставки.

Заробітна плата: 25 000 – 30 000 грн.

Графік роботи: 2/2, 3/3, початок робочого дня о 10:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5360289/

Помічник зварювальника (зачистка металу), м. Запоріжжя

Компанія "Агрокуб, ТОВ" шукає в свою команду відповідального та кваліфікованого помічника зварювальника.

Заробітна плата: 15 000 – 16 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5332034/

Комірник-комплектувальник, м. Одеса

Оптіма-фарм шукає комірника (комплектувальника).

Заробітна плата: 17 500 – 32 000 грн.

Графік роботи: Пн - Пт.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5130028/

Фахівець з управління товарними запасами, м. Львів

Львівхолод шукає в свою команду фахівця з управління товарними запасами.

Заробітна плата: 22 000 грн.

Графік роботи: 5/2 з 08:30 до 17:30 (Сб-Нд віддалене чергування, яке оплачується).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5358144/

Продавець-консультант, м. Львів

Торгівельна мережа магазинів техніки "Смартшоп ОТАК" запрошує на роботу продавця-консультанта для роздрібного продажу мобільних телефонів та аксесуарів.

Заробітна плата: 25 000 – 35 000 грн.

Графік роботи: 4/2.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5110411/

Програміст системний (IM), м. Харків

Officer Handicap international шукає програміста системного (MI).

Заробітна плата: 36 840 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5240753/

Фармацевт, м. Харків

Аптека АНЦ запрошує на роботу фармацевта.

Заробітна плата: 18 000 – 22 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5083601/