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- Робота і освіта
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Добірка вакансій в Україні: є робота для прибиральниц, юристів, менеджерів тощо
Delo.ua спільно з Work.ua, GRC.ua та OLX.Робота створили добірку вакансій. Читайте у щотижневому дайджесті вакансій, яких фахівців шукають роботодавці.
Продавець-консультант, м. Харків
Компанія ДТІ ГРУП, що працює у сфері електроінструменту та витратних матеріалів, запрошує до своєї команди продавця-консультанта.
Заробітна плата: 18 000 – 23 000 грн.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Графік роботи: 2/2 з 9:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5347711/
Бариста, м. Харків
Donuts Club шукає баристу.
Заробітна плата: 15 000 грн.
Графік роботи: з 08:00 до 20:00, у вихідні з 09:00 до 21:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4253888/
Lead generation manager, м. Київ
Giftmall - компанія в галузі передплачених рішень та постачальник подарункових карток в Україні та Європі, шукає Lead generation manager.
Заробітна плата: 18 000 – 22 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5220543/
Щоб опублікувати свою вакансію звертайтесь у відділ реклами:
+380 67 223 0178
[email protected]
Кухар, м. Київ
Ресторан "Озеро" запрошує на роботу кухаря гарячого процесу.
Заробітна плата: 1 200 грн за зміну.
Графік роботи:
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4763798/
Куратор цифрових проєктів, м. Дніпро
ЄДніпро шукає куратора цифрових проєктів.
Заробітна плата: 15 000 – 20 000 грн.
Графік роботи: Пн - Пт з 09:00 до 18:00 з перервою на обід; кожної пятниці кінець робочого дня о 16:45.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5351269/
Технолог плетіння з ротангу, м. Дніпро
Компанія "Руд Э.С., ТД, ООО" шукає технолога з плетіння ротангу.
Заробітна плата: 20 000 – 50 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5346120/
Експерт з налаштування і сервісних звернень, м. Запоріжжя
Rozetka запрошує на роботу експерта з налаштування і сервісних звернень.
Заробітна плата: 18 000 – 20 000 грн.
Графік роботи: 2/2 з 8:00 до 19:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5351185/
SMM-менеджер, м. Запоріжжя
Компанія "Технології Смаків" шукає SMM-менеджера з досвідом роботи на позиції Instagram та Tik Tok для фабрики-виробника кондитерських виробів.
Заробітна плата: 20 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5339715/
Контент-менеджер, м. Одеса
Beauty Hunter шукає контент-менеджера.
Заробітна плата: 18 000 грн.
Графік роботи: Пн - Пт з 10:00 до 19:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5352025/
Пекар, м. Одеса
Перша пекарня твого міста шукає пекаря.
Заробітна плата: 18 000 – 20 000 грн.
Графік роботи: 4/2, або 5/2 з 06:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5219495/
Провідний юрисконсульт, м. Львів
Львівська національна опера шукає юристконсульта.
Заробітна плата: 11 200 – 15 000 грн.
Графік роботи: з 9:00 до 18:00 (обід з 13:00 до 14:00).
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5090427/
SEO-спеціаліст, м. Львів
InProject Hub шукає SEO-спеціаліста.
Заробітна плата: 35 000 – 50 000 грн.
Графік роботи: 8:00 до 17:00, 9:00−18:00 або 10:00−19:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5276826/
Менеджер з реклами, м. Дніпро
Національна мережа магазинів "VARUS" у зв’язку з розширенням Департаменту Маркетингу запрошує в свою команду менеджера з реклами.
Заробітна плата: від 19 000 до 21 000 грн.
Графік роботи: з 9:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69937765
Головний експерт з впровадження систем управління бізнес-процесами, м. Київ
DOPOMOGA Ukraine оголошує конкурс на посаду головного експерта з впровадження систем управління бізнес-процесами.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69936206
Інженер ПТО, м. Хмельницький
URD Українські дороги запрошує на роботу інженера-дорожника (ПТО).
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69936439
Керівник транспортного відділу, м. Хмельницький
Група компаній VITAGRO шукає керівника транспортного відділу.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69936437
Бухгалтер, м. Київ
Міжнародна компанія ТОВ "Ессіті Україна" (частина групи Essity) шукає бухгалтера для роботи в офісі.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69936086
Менеджер інтернет-магазину, маркетолог, м. Київ
ElectroArt шукає менеджера інтерннет-магазину.
Заробітна плата: від 21 000 грн.
Графік роботи: Пн - Пт з 10:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69936746
Інженер-технолог, м. Бровари
ПП Хімпласт (підприємство спеціалізується на виробництві покрівельних, гідроізоляційних матеріалів та підлогових покриттів) шукає інженера-технолога.
Заробітна плата: від 15 000 до 25 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69937029
Помічник керівника, віддалено
"Еверест-Тер" виробник сходів, воріт, мафів. В зв’язку із збільшенням замовлень та розвитком нових напрямків, шукає помічника керівника (дистанційно).
Заробітна плата: до 16 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69937444
Office Manager, м. Київ
League Design Agency шукає office manager.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69937568
SMM-менеджер / Менеджерка, м. Київ
Міжнародна благодійна організація “СОС Дитячі Містечка Україна” розширює команду. Компанія в пошуках високо мотивованого та досвідченого професіонала на посаду SMM-менеджера / ки.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69937588
Бухгалтер, м. Київ
Міжнародна благодійна організація “СОС Дитячі Містечка Україна” у зв'язку з розширенням своєї діяльності запрошує доєднатися до команди бухгалтера/ку.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69937589
Бухгалтер з обліку касових операцій (РРО), м. Київ
Kasta шукає бухгалтера з обліку касових операцій (РРО).
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69937723
Помічник керівника, м. Чернівці
Онлайн-школа англійської мови "OneFunEnglish", яка вже 8 років навчає дорослих розмовної англійської, шукає помічника керівника на неповний день.
Заробітна плата: 6 000 грн.
Графік роботи: 4-6 годин на день.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69937711
Юрист, м. Київ
Компанія Kasta запрошує на роботу юриста.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69937718
Бухгалтер з обліку постачальників товару, м. Київ
Компанія Kasta шукає бухгалтера з обліку постачальників товару.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69937721
Прибиральник / Прибиральниця, м. Львів
Потрібен прибиральник для роботи на складі побутової техніки з Європи.
Заробітна плата: 13 000 - 20 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/pribiralnik-pribiralnitsya-IDT9Jze.html
Прибиральниця в супермаркет, м. Київ
Запрошується на роботу прибиральниця до супермаркету.
Заробітна плата: 10 709 - 15 212 грн.
Графік роботи: 3/3 з 8:00 до 20:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/pribiralnitsya-v-supermarket-metro-vokzalna-IDT9Hpo.html
Спеціаліст з фінішної обробки у хімчистку, м. Запоріжжя
Хімчистка преміум-класу запрошує на роботу спеціаліста з фінішної обробки.
Заробітна плата: 10 000 - 12 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/spetsalst-z-fnshnoy-obrobki-u-hmchistku-IDT4HO7.html
Співробітник в мережу Центрів Здоров’я, м. Вінниця
В зв'язку з розширенням мережі Центрів Здоров’я проводиться набір співробітників для роботи в офісі на повну і часткову зайнятість.
Заробітна плата: 10 000 - 12 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/spetsalst-z-fnshnoy-obrobki-u-hmchistku-IDT4HO7.html
Майстер нігтьового сервісу, м. Ірпінь
Потрібен майстер нігтьового сервісу.
Заробітна плата: 17 000 - 25 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/vakansya-maystra-ngtovogo-servsu-mankyurnitsya-IDQMfhz.html
Музичний керівник, м. Вишневе
У приватний дитячий садок потрібен викладач музики.
Заробітна плата: 200 - 300 грн / за годину.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/muzichniy-kervnik-u-privatniy-dityachiy-sadochok-IDKmnG6.html
Інструктор в автошколу, м. Чернівці
Потрібен інструктор в автошколу.
Заробітна плата: 20 000 - 30 000 грн.
Графік роботи: з 9:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/nstruktor-v-avtoshkolu-IDT9ku0.html
Вихователь в дитячий центр розвитку, м. Білогородка
Відкрита вакансія вихователя в дитячий центр розвитку "Вінні пух".
Заробітна плата: 17 000 - 20 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/dityachiy-tsentr-rozvitku-vnn-puh-shuka-vihovatelya-IDT8kUD.html
Помічник бухгалтера, м. Дніпро
Оптово-роздрібна компанія запрошує взяти участь у конкурсі на вакансію менеджера-операціоніста, оператора 1С - помічника бухгалтера.
Заробітна плата: 18 000 - 19 000 грн.
Графік роботи: Пн - Пт з 8:00 до 18:00. Субота робоча у літній період з 8:00 до 13:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/operator-1s-pomchnik-buhgaltera-IDSbzdj.html
Щоб опублікувати свою вакансію звертайтесь у відділ реклами:
+380 67 223 0178
[email protected]