Добірка вакансій в Україні: є робота для прибиральниц, юристів, менеджерів тощо

Delo.ua спільно з Work.ua, GRC.ua та OLX.Робота створили добірку вакансій. Читайте у щотижневому дайджесті вакансій, яких фахівців шукають роботодавці.

Продавець-консультант, м. Харків

Компанія ДТІ ГРУП, що працює у сфері електроінструменту та витратних матеріалів, запрошує до своєї команди продавця-консультанта.

Заробітна плата: 18 000 – 23 000 грн.

Графік роботи: 2/2 з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5347711/

Бариста, м. Харків

Donuts Club шукає баристу.

Заробітна плата: 15 000 грн.

Графік роботи: з 08:00 до 20:00, у вихідні з 09:00 до 21:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4253888/

Lead generation manager, м. Київ

Giftmall - компанія в галузі передплачених рішень та постачальник подарункових карток в Україні та Європі, шукає Lead generation manager.

Заробітна плата: 18 000 – 22 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5220543/

Кухар, м. Київ

Ресторан "Озеро" запрошує на роботу кухаря гарячого процесу.

Заробітна плата: 1 200 грн за зміну.

Графік роботи:

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4763798/

Куратор цифрових проєктів, м. Дніпро

ЄДніпро шукає куратора цифрових проєктів.

Заробітна плата: 15 000 – 20 000 грн.

Графік роботи: Пн - Пт з 09:00 до 18:00 з перервою на обід; кожної пятниці кінець робочого дня о 16:45.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5351269/

Технолог плетіння з ротангу, м. Дніпро

Компанія "Руд Э.С., ТД, ООО" шукає технолога з плетіння ротангу.

Заробітна плата: 20 000 – 50 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5346120/

Експерт з налаштування і сервісних звернень, м. Запоріжжя

Rozetka запрошує на роботу експерта з налаштування і сервісних звернень.

Заробітна плата: 18 000 – 20 000 грн.

Графік роботи: 2/2 з 8:00 до 19:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5351185/

SMM-менеджер, м. Запоріжжя

Компанія "Технології Смаків" шукає SMM-менеджера з досвідом роботи на позиції Instagram та Tik Tok для фабрики-виробника кондитерських виробів.

Заробітна плата: 20 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5339715/

Контент-менеджер, м. Одеса

Beauty Hunter шукає контент-менеджера.

Заробітна плата: 18 000 грн.

Графік роботи: Пн - Пт з 10:00 до 19:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5352025/

Пекар, м. Одеса

Перша пекарня твого міста шукає пекаря.

Заробітна плата: 18 000 – 20 000 грн.

Графік роботи: 4/2, або 5/2 з 06:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5219495/

Провідний юрисконсульт, м. Львів

Львівська національна опера шукає юристконсульта.

Заробітна плата: 11 200 – 15 000 грн.

Графік роботи: з 9:00 до 18:00 (обід з 13:00 до 14:00).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5090427/

SEO-спеціаліст, м. Львів

InProject Hub шукає SEO-спеціаліста.

Заробітна плата: 35 000 – 50 000 грн.

Графік роботи: 8:00 до 17:00, 9:00−18:00 або 10:00−19:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5276826/

Менеджер з реклами, м. Дніпро

Національна мережа магазинів "VARUS" у зв’язку з розширенням Департаменту Маркетингу запрошує в свою команду менеджера з реклами.

Заробітна плата: від 19 000 до 21 000 грн.

Графік роботи: з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69937765

Головний експерт з впровадження систем управління бізнес-процесами, м. Київ

DOPOMOGA Ukraine оголошує конкурс на посаду головного експерта з впровадження систем управління бізнес-процесами.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69936206

Інженер ПТО, м. Хмельницький

URD Українські дороги запрошує на роботу інженера-дорожника (ПТО).

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69936439

Керівник транспортного відділу, м. Хмельницький

Група компаній VITAGRO шукає керівника транспортного відділу.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69936437

Бухгалтер, м. Київ

Міжнародна компанія ТОВ "Ессіті Україна" (частина групи Essity) шукає бухгалтера для роботи в офісі.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69936086

Менеджер інтернет-магазину, маркетолог, м. Київ

ElectroArt шукає менеджера інтерннет-магазину.

Заробітна плата: від 21 000 грн.

Графік роботи: Пн - Пт з 10:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69936746

Інженер-технолог, м. Бровари

ПП Хімпласт (підприємство спеціалізується на виробництві покрівельних, гідроізоляційних матеріалів та підлогових покриттів) шукає інженера-технолога.

Заробітна плата: від 15 000 до 25 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69937029

Помічник керівника, віддалено

"Еверест-Тер" виробник сходів, воріт, мафів. В зв’язку із збільшенням замовлень та розвитком нових напрямків, шукає помічника керівника (дистанційно).

Заробітна плата: до 16 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69937444

Office Manager, м. Київ

League Design Agency шукає office manager.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69937568

SMM-менеджер / Менеджерка, м. Київ

Міжнародна благодійна організація “СОС Дитячі Містечка Україна” розширює команду. Компанія в пошуках високо мотивованого та досвідченого професіонала на посаду SMM-менеджера / ки.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69937588

Бухгалтер, м. Київ

Міжнародна благодійна організація “СОС Дитячі Містечка Україна” у зв'язку з розширенням своєї діяльності запрошує доєднатися до команди бухгалтера/ку.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69937589

Бухгалтер з обліку касових операцій (РРО), м. Київ

Kasta шукає бухгалтера з обліку касових операцій (РРО).

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69937723

Помічник керівника, м. Чернівці

Онлайн-школа англійської мови "OneFunEnglish", яка вже 8 років навчає дорослих розмовної англійської, шукає помічника керівника на неповний день.

Заробітна плата: 6 000 грн.

Графік роботи: 4-6 годин на день.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69937711

Юрист, м. Київ

Компанія Kasta запрошує на роботу юриста.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69937718

Бухгалтер з обліку постачальників товару, м. Київ

Компанія Kasta шукає бухгалтера з обліку постачальників товару.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69937721

Прибиральник / Прибиральниця, м. Львів

Потрібен прибиральник для роботи на складі побутової техніки з Європи.

Заробітна плата: 13 000 - 20 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/pribiralnik-pribiralnitsya-IDT9Jze.html

Прибиральниця в супермаркет, м. Київ

Запрошується на роботу прибиральниця до супермаркету.

Заробітна плата: 10 709 - 15 212 грн.

Графік роботи: 3/3 з 8:00 до 20:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/pribiralnitsya-v-supermarket-metro-vokzalna-IDT9Hpo.html

Спеціаліст з фінішної обробки у хімчистку, м. Запоріжжя

Хімчистка преміум-класу запрошує на роботу спеціаліста з фінішної обробки.

Заробітна плата: 10 000 - 12 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/spetsalst-z-fnshnoy-obrobki-u-hmchistku-IDT4HO7.html

Співробітник в мережу Центрів Здоров’я, м. Вінниця

В зв'язку з розширенням мережі Центрів Здоров’я проводиться набір співробітників для роботи в офісі на повну і часткову зайнятість.

Заробітна плата: 10 000 - 12 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/spetsalst-z-fnshnoy-obrobki-u-hmchistku-IDT4HO7.html

Майстер нігтьового сервісу, м. Ірпінь

Потрібен майстер нігтьового сервісу.

Заробітна плата: 17 000 - 25 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/vakansya-maystra-ngtovogo-servsu-mankyurnitsya-IDQMfhz.html

Музичний керівник, м. Вишневе

У приватний дитячий садок потрібен викладач музики.

Заробітна плата: 200 - 300 грн / за годину.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/muzichniy-kervnik-u-privatniy-dityachiy-sadochok-IDKmnG6.html

Інструктор в автошколу, м. Чернівці

Потрібен інструктор в автошколу.

Заробітна плата: 20 000 - 30 000 грн.

Графік роботи: з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/nstruktor-v-avtoshkolu-IDT9ku0.html

Вихователь в дитячий центр розвитку, м. Білогородка

Відкрита вакансія вихователя в дитячий центр розвитку "Вінні пух".

Заробітна плата: 17 000 - 20 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/dityachiy-tsentr-rozvitku-vnn-puh-shuka-vihovatelya-IDT8kUD.html

Помічник бухгалтера, м. Дніпро

Оптово-роздрібна компанія запрошує взяти участь у конкурсі на вакансію менеджера-операціоніста, оператора 1С - помічника бухгалтера.

Заробітна плата: 18 000 - 19 000 грн.

Графік роботи: Пн - Пт з 8:00 до 18:00. Субота робоча у літній період з 8:00 до 13:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/operator-1s-pomchnik-buhgaltera-IDSbzdj.html