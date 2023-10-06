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Работа для фармацевтов, рекрутеров и других специалистов: подборка вакансий
Delo.ua совместно с Work.ua, GRC.ua и OLX.Работа создали подборку вакансий. Есть работа для продавцов, рекрутеров, курьеров, фармацевтов и других.
Коммерческий директор (Retail/HoReCa), г. Днепр
Украинская сеть пиццерий, которая уже насчитывает около 140 торговых точек по всей Украине, в поисках коммерческого директора.
Зарплата: не указано.Подписывайтесь на наш YouTube канал
График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00, командировка.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69938081
HR менеджер, рекрутер, г. Киев
Сети продуктовых магазинов требуется HR менеджер.
Зарплата: от 20 000 до 35 000 грн.
График работы: 9:00 – 18:00; сб., вс. - выходные дни.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69937432
Технолог плодоовощного направления, г. Бородянка
Международная компания в сфере пищевого производства, приглашает в команду технолога для развития нового плодоовощного направления с размещением в Бородянке.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69936298
Чтобы опубликовать свою вакансию, обращайтесь в отдел рекламы:
+380 67 223 0178
[email protected]
Digital-маркетолог, г. Киев
Компания "KAMERON", представляющая в Украине известные мировые бренды Dolce&Gabbana, Saint Laurent, Balmain, Polo Ralph Lauren, открывает конкурс на вакансию Digital-маркетолог.
Заработная плата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69937545
Инженер ПТО, г. Хмельницкий
Группа компаний VITAGRO, работающая в области строительства и ремонта автомобильных дорог в Украине, ищет инженера ПТО.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69936439
Руководитель транспортного отдела, г. Хмельницкий
Группа компаний VITAGRO, работающая в сфере строительства и ремонта автомобильных дорог в Украине, ищет руководителя транспортного отдела.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69936437
Business Unit Manager, удаленно
A Hiring Group ищет руководителя бизнес-подразделения в компании, предоставляющей бытовые услуги.
Зарплата: от 73 700 до 147 400 грн.
График работы: Пн. – Пт., 8:00–17:00 по Лос-Анджелесу (часовой пояс PST).
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69936243
Директор представительства, г. Киев
Консалтинговая компания "ТУРАНА", специализирующаяся на изделиях из полимерных материалов медицинского назначения, в связи с развитием бизнеса ищет кандидата на должность директора киевского представительства.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69937772
Web-разработчик (strong junior/middle), удаленно
iPapus Agency — агентство digital-маркетинга, основная деятельность которого — комплексное продвижение сайтов. Основные наши направления: Facebook Ads, Google Ads, SMM, SEO, разработка и дизайн. В настоящее время компания находится в поиске Web-разработчика (strong junior/middle).
Зарплата: от 25 000 грн.
График работы: 9:00 –18:00 по Киеву (есть возможность выбрать другой график: 8:00 – 17:00, 10:00 –19:00 по Киеву).
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69938023
Системный администратор, г. Киев
Watsons Украина ищет системного администратора
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69936290
Менеджер по работе с брендом работодателя, г. Киев
Watsons Украина ищет менеджера по работе с брендом работодателя.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69936294
Специалист по административной деятельности, г. Киев
Mercy Corps ищет специалиста по административной деятельности.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69935402
Сборщица настольных игр, г. Одесса
Компания "Strateg" ищет сотрудника на должность сборщика настольных игр. Главная ответственность будет заключаться в сборе и упаковке настольных игр, чтобы обеспечить их высокое качество и готовность к доставке клиентам.
Заработная плата: 10 000 – 12 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/ru/obyavlenie/rabota/zbiralnitsya-nastlnih-gor-IDT9zro.html
Пеший курьер, г. Киев
Компания Укртранс ищет пешего курьера для доставки товара по городу весом до 5 кг. Предоставляется бесплатное проживание в Киеве.
Заработная плата: 22 000 – 28 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/ru/obyavlenie/rabota/pshiy-kurr-rabota-z-zhitlom-prozhivannyam-kiv-IDT5wwd.html
Грузчик, г. Светловодск
Новая Почта ищет специалиста участка — грузчика.
Заработная плата: 17 000 – 20 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/ru/obyavlenie/rabota/vantazhnik-m-svtlovodsk-IDT6hkV.html
Курьер, г. Киев
В доставку пищи TainaBox требуется курьер на мотороллере компании.
Заработная плата: 15 000 – 17 000 грн.
График работы: Пн – Пт с 10:30-19:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/ru/obyavlenie/rabota/kurer-na-motoroller-kompan-IDSzvK0.html
Комплектовщики на склад магазина, г. Полтава
На склад магазина требуются комплектующие.
Заработная плата: 10 000 – 15 000 грн.
График работы: 2 дня в день/2 дня в ночь/4 дня выходных; с 8:00 до 19:30.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/ru/obyavlenie/rabota/komplektuvalniki-na-sklad-magazina-IDTclY7.html
Менеджер по аренде недвижимости, г. Кривой Рог
Агентство недвижимости "REALTY GROUP" проводит набор сотрудников на вакансию - менеджер по аренде/продаже недвижимости.
Заработная плата: 10 000 – 30 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/ru/obyavlenie/rabota/menedzher-z-orendi-neruhomost-IDTafcq.html
Менеджер по рекламе и связям с общественностью, г. Киев
Си Эй Автомотов ищет менеджера по рекламе и связям с общественностью.
Зарплата: 45 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5360111/
Курьер по доставке, г. Киев
Сильпо ищет курьера по доставке.
Зарплата: 25 000 – 30 000 грн.
График работы: 2/2, 3/3, начало рабочего дня в 10:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5360289/
Помощник сварщика (зачистка металла), г. Запорожье
Компания "Агрокуб, ООО" ищет в свою команду ответственного и квалифицированного помощника сварщика.
Зарплата: 15 000 – 16 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5332034/
Кладовщик-комплектовщик, г. Одесса
Оптима-фарм ищет кладовщика (комплектовщика).
Зарплата: 17 500 – 32 000 грн.
График работы: Пн – Пт.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5130028/
Специалист по управлению товарными запасами, г. Львов
Львовхолод ищет в свою команду специалиста по управлению товарными запасами.
Зарплата: 22 000 грн.
График работы: 5/2 с 08:30 до 17:30 (Сб-Вс удаленное оплачиваемое дежурство).
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5358144/
Продавец-консультант, г. Львов
Торговая сеть магазинов техники "Смартшоп ОТАК" приглашает на работу продавца-консультанта по розничной продаже мобильных телефонов и аксессуаров.
Зарплата: 25 000 – 35 000 грн.
График работы: 4/2.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5110411/
Программист системный (IM), г. Харьков
Officer Handicap international ищет программиста системного (MI).
Зарплата: 36 840 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5240753/
Фармацевт, г. Харьков
Аптека АНЦ приглашает на работу фармацевта.
Зарплата: 18 000 – 22 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5083601/
Чтобы опубликовать свою вакансию, обращайтесь в отдел рекламы:
+380 67 223 0178
[email protected]