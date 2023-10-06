Работа для фармацевтов, рекрутеров и других специалистов: подборка вакансий

Delo.ua совместно с Work.ua, GRC.ua и OLX.Работа создали подборку вакансий. Есть работа для продавцов, рекрутеров, курьеров, фармацевтов и других.

Коммерческий директор (Retail/HoReCa), г. Днепр

Украинская сеть пиццерий, которая уже насчитывает около 140 торговых точек по всей Украине, в поисках коммерческого директора.

Зарплата: не указано.

График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00, командировка.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69938081

HR менеджер, рекрутер, г. Киев

Сети продуктовых магазинов требуется HR менеджер.

Зарплата: от 20 000 до 35 000 грн.

График работы: 9:00 – 18:00; сб., вс. - выходные дни.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69937432

Технолог плодоовощного направления, г. Бородянка

Международная компания в сфере пищевого производства, приглашает в команду технолога для развития нового плодоовощного направления с размещением в Бородянке.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69936298

Digital-маркетолог, г. Киев

Компания "KAMERON", представляющая в Украине известные мировые бренды Dolce&Gabbana, Saint Laurent, Balmain, Polo Ralph Lauren, открывает конкурс на вакансию Digital-маркетолог.

Заработная плата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69937545

Инженер ПТО, г. Хмельницкий

Группа компаний VITAGRO, работающая в области строительства и ремонта автомобильных дорог в Украине, ищет инженера ПТО.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69936439

Руководитель транспортного отдела, г. Хмельницкий

Группа компаний VITAGRO, работающая в сфере строительства и ремонта автомобильных дорог в Украине, ищет руководителя транспортного отдела.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69936437

Business Unit Manager, удаленно

A Hiring Group ищет руководителя бизнес-подразделения в компании, предоставляющей бытовые услуги.

Зарплата: от 73 700 до 147 400 грн.

График работы: Пн. – Пт., 8:00–17:00 по Лос-Анджелесу (часовой пояс PST).

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69936243

Директор представительства, г. Киев

Консалтинговая компания "ТУРАНА", специализирующаяся на изделиях из полимерных материалов медицинского назначения, в связи с развитием бизнеса ищет кандидата на должность директора киевского представительства.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69937772

Web-разработчик (strong junior/middle), удаленно

iPapus Agency — агентство digital-маркетинга, основная деятельность которого — комплексное продвижение сайтов. Основные наши направления: Facebook Ads, Google Ads, SMM, SEO, разработка и дизайн. В настоящее время компания находится в поиске Web-разработчика (strong junior/middle).

Зарплата: от 25 000 грн.

График работы: 9:00 –18:00 по Киеву (есть возможность выбрать другой график: 8:00 – 17:00, 10:00 –19:00 по Киеву).

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69938023

Системный администратор, г. Киев

Watsons Украина ищет системного администратора

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69936290

Менеджер по работе с брендом работодателя, г. Киев

Watsons Украина ищет менеджера по работе с брендом работодателя.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69936294

Специалист по административной деятельности, г. Киев

Mercy Corps ищет специалиста по административной деятельности.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69935402

Сборщица настольных игр, г. Одесса

Компания "Strateg" ищет сотрудника на должность сборщика настольных игр. Главная ответственность будет заключаться в сборе и упаковке настольных игр, чтобы обеспечить их высокое качество и готовность к доставке клиентам.

Заработная плата: 10 000 – 12 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/ru/obyavlenie/rabota/zbiralnitsya-nastlnih-gor-IDT9zro.html

Пеший курьер, г. Киев

Компания Укртранс ищет пешего курьера для доставки товара по городу весом до 5 кг. Предоставляется бесплатное проживание в Киеве.

Заработная плата: 22 000 – 28 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/ru/obyavlenie/rabota/pshiy-kurr-rabota-z-zhitlom-prozhivannyam-kiv-IDT5wwd.html

Грузчик, г. Светловодск

Новая Почта ищет специалиста участка — грузчика.

Заработная плата: 17 000 – 20 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/ru/obyavlenie/rabota/vantazhnik-m-svtlovodsk-IDT6hkV.html

Курьер, г. Киев

В доставку пищи TainaBox требуется курьер на мотороллере компании.

Заработная плата: 15 000 – 17 000 грн.

График работы: Пн – Пт с 10:30-19:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/ru/obyavlenie/rabota/kurer-na-motoroller-kompan-IDSzvK0.html

Комплектовщики на склад магазина, г. Полтава

На склад магазина требуются комплектующие.

Заработная плата: 10 000 – 15 000 грн.

График работы: 2 дня в день/2 дня в ночь/4 дня выходных; с 8:00 до 19:30.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/ru/obyavlenie/rabota/komplektuvalniki-na-sklad-magazina-IDTclY7.html

Менеджер по аренде недвижимости, г. Кривой Рог

Агентство недвижимости "REALTY GROUP" проводит набор сотрудников на вакансию - менеджер по аренде/продаже недвижимости.

Заработная плата: 10 000 – 30 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/ru/obyavlenie/rabota/menedzher-z-orendi-neruhomost-IDTafcq.html

Менеджер по рекламе и связям с общественностью, г. Киев

Си Эй Автомотов ищет менеджера по рекламе и связям с общественностью.

Зарплата: 45 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5360111/

Курьер по доставке, г. Киев

Сильпо ищет курьера по доставке.

Зарплата: 25 000 – 30 000 грн.

График работы: 2/2, 3/3, начало рабочего дня в 10:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5360289/

Помощник сварщика (зачистка металла), г. Запорожье

Компания "Агрокуб, ООО" ищет в свою команду ответственного и квалифицированного помощника сварщика.

Зарплата: 15 000 – 16 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5332034/

Кладовщик-комплектовщик, г. Одесса

Оптима-фарм ищет кладовщика (комплектовщика).

Зарплата: 17 500 – 32 000 грн.

График работы: Пн – Пт.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5130028/

Специалист по управлению товарными запасами, г. Львов

Львовхолод ищет в свою команду специалиста по управлению товарными запасами.

Зарплата: 22 000 грн.

График работы: 5/2 с 08:30 до 17:30 (Сб-Вс удаленное оплачиваемое дежурство).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5358144/

Продавец-консультант, г. Львов

Торговая сеть магазинов техники "Смартшоп ОТАК" приглашает на работу продавца-консультанта по розничной продаже мобильных телефонов и аксессуаров.

Зарплата: 25 000 – 35 000 грн.

График работы: 4/2.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5110411/

Программист системный (IM), г. Харьков

Officer Handicap international ищет программиста системного (MI).

Зарплата: 36 840 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5240753/

Фармацевт, г. Харьков

Аптека АНЦ приглашает на работу фармацевта.

Зарплата: 18 000 – 22 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5083601/