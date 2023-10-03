Сколько процентов украинцев отдают предпочтение дистанционной работе, - опрос

24% украинцев предпочитают работу дома. 17% отмечают, что сталкиваются с трудностями, работая онлайн.

Об этом сообщает Rakuten Viber, который провел опрос среди украинцев и узнал, каково их отношение к дистанционной работе.

Отмечается, что в опросе в официальном канале Viber Украина приняло участие около 30 тысяч пользователей.

"Результаты опроса показали, что 24% украинцев предпочитают работу дома, ведь это позволяет им лучше сосредоточиться и настроиться на нужный темп", - отмечают в Rakuten Viber.

Согласно результатам исследования, почти каждый пятый респондент стоит перед трудностями, работая дистанционно: 2% опрошенных справляются только благодаря самодисциплине, 15% дома всегда отвлекаются на другие дела.

Также 9% украинцев отметили, что им удобно работать в любом режиме, ведь менять место комфортно для разных задач.

Кроме того, для 4% респондентов не важно откуда работать. Остальные опрошенные ( 46% ) не работают удаленно.

На вопрос "Как вам работать дистанционно?" ответы распределились следующим образом:

Дома легче сосредоточиться и настроиться на нужный темп - 24% ;

Дома бывает тяжело, но я справляюсь благодаря самодисциплине – 2% ;

Удобно и там, и там, потому что менять место комфортно для разных задач – 9% ;

Лучше в офисе, дома всегда отвлекаюсь – 15% ;

Мне не важно откуда работать — 4% ;

Не работаю удаленно – 46% .

В июне 2023 года Rakuten Viber проводил опрос, чтобы узнать, как изменилась ситуация с работой у украинцев и в каком режиме они работают. Тогда доля респондентов, работающих только в оффлайне, была 59% (22% работали в онлайн режиме, еще 19% — в гибридном).

Отметим, что у 40% работающих украинцев за время полномасштабной войны существенно снизился доход. Еще 9% отметили незначительное снижение заработной платы.

Источник фото: ua.depositphotos.com