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Сколько процентов украинцев отдают предпочтение дистанционной работе, - опрос
24% украинцев предпочитают работу дома. 17% отмечают, что сталкиваются с трудностями, работая онлайн.
Об этом сообщает Rakuten Viber, который провел опрос среди украинцев и узнал, каково их отношение к дистанционной работе.
Отмечается, что в опросе в официальном канале Viber Украина приняло участие около 30 тысяч пользователей.
"Результаты опроса показали, что 24% украинцев предпочитают работу дома, ведь это позволяет им лучше сосредоточиться и настроиться на нужный темп", - отмечают в Rakuten Viber.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Согласно результатам исследования, почти каждый пятый респондент стоит перед трудностями, работая дистанционно: 2% опрошенных справляются только благодаря самодисциплине, 15% дома всегда отвлекаются на другие дела.
Также 9% украинцев отметили, что им удобно работать в любом режиме, ведь менять место комфортно для разных задач.
Кроме того, для 4% респондентов не важно откуда работать. Остальные опрошенные ( 46% ) не работают удаленно.
На вопрос "Как вам работать дистанционно?" ответы распределились следующим образом:
- Дома легче сосредоточиться и настроиться на нужный темп - 24% ;
- Дома бывает тяжело, но я справляюсь благодаря самодисциплине – 2% ;
- Удобно и там, и там, потому что менять место комфортно для разных задач – 9% ;
- Лучше в офисе, дома всегда отвлекаюсь – 15% ;
- Мне не важно откуда работать — 4% ;
- Не работаю удаленно – 46% .
В июне 2023 года Rakuten Viber проводил опрос, чтобы узнать, как изменилась ситуация с работой у украинцев и в каком режиме они работают. Тогда доля респондентов, работающих только в оффлайне, была 59% (22% работали в онлайн режиме, еще 19% — в гибридном).
Отметим, что у 40% работающих украинцев за время полномасштабной войны существенно снизился доход. Еще 9% отметили незначительное снижение заработной платы.
Источник фото: ua.depositphotos.com