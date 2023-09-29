Кого ищут работодатели и сколько платят: ТОП-10 профессий

Наибольший спрос на рынке труда Украины, как и до войны, сохраняется на квалифицированных представителей рабочих профессий и работников торговой сферы. Постепенно растет и уровень оплаты труда по соответствующим вакансиям, предлагаемым работодателями.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы занятости.

Кого чаще всего ищут работодатели

Топ-10 профессий по количеству имеющихся предложений на Едином портале вакансий на сегодняшний день выглядит так:

продавец-консультант – 9379 вакансий;

менеджер по продажам – 7416;

повар – 6057;

бухгалтер – 5962;

грузчик – 4346;

врач – 3385;

швея - 2812;

бариста – 2382;

водитель автотранспортных средств – 2336;

машинист – 2030.

В базе данных Государственной службы занятости на 25 сентября 2023 года насчитывается 65 тысяч актуальных вакансий. В профессиональном разрезе больше всего вакансий представлено работодателями для трудоустройства:

квалифицированных рабочих с инструментом – 21% всех представленных вакансий (швея, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-сантехник, электрогазосварщик, слесарь по ремонту колесных транспортных средств, пекарь, маляр);

– 21% всех представленных вакансий (швея, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-сантехник, электрогазосварщик, слесарь по ремонту колесных транспортных средств, пекарь, маляр); рабочих по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин – 16% (водитель, токарь, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, тракторист, оператор заправочных станций, дорожный рабочий, машинист экскаватора, водитель погрузчика, фрезеровщик, оператор станков, машинист крана (крановщик));

– 16% (водитель, токарь, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, тракторист, оператор заправочных станций, дорожный рабочий, машинист экскаватора, водитель погрузчика, фрезеровщик, оператор станков, машинист крана (крановщик)); работников сферы торговли и услуг – 15% (повар, продавец продовольственных и непродовольственных товаров, продавец-консультант, охранник, официант, младшая медицинская сестра, бармен, социальный работник, парикмахер);

– 15% (повар, продавец продовольственных и непродовольственных товаров, продавец-консультант, охранник, официант, младшая медицинская сестра, бармен, социальный работник, парикмахер); профессионалов – 14% (учитель, воспитатель, преподаватель, фармацевт, врач общей практики – семейный врач, инженер, практический психолог);

– 14% (учитель, воспитатель, преподаватель, фармацевт, врач общей практики – семейный врач, инженер, практический психолог); специалистов – 11% (ассистент учителя, бухгалтер, медсестра, ассистент воспитателя, мастер производственного обучения, механик, шеф-повар, электрик участка).

– 11% (ассистент учителя, бухгалтер, медсестра, ассистент воспитателя, мастер производственного обучения, механик, шеф-повар, электрик участка). неквалифицированных работников – 11% (подсобный рабочий, уборщик служебных и производственных помещений, рабочий по комплексной уборке домов, грузчик, дворник, укладчик-упаковщик, рабочий по благоустройству, уборщик территорий, сторож).

Какую заработную плату предлагают

Максимальный размер заработной платы в предлагаемых вакансиях на портале составляет:

продавец-консультант – 50 тыс. грн;

менеджер по продажам – 275 тыс. грн;

повар – 55 тыс. грн;

бухгалтер – 80 тыс. грн;

грузчик – 40 тыс. грн;

врач – 120 тыс. грн;

швея – 50 тыс. грн;

бариста – 50 тыс. грн;

водитель автотранспортных средств – 60 тыс. грн;

машинист – 66 тыс. грн.

При этом, как отмечают в Государственной службе занятости, высокий уровень оплаты труда работодатели предлагают квалифицированным работникам с опытом работы за выполнение сложных задач или за работу в особых условиях.

Средний размер заработной платы в вакансиях, подаваемых в службу занятости, составляет 11 тыс. гривен, в том числе для:

руководителей, менеджеров – 13 тыс. гривен;

профессионалов, квалифицированных рабочих с инструментом, рабочих по обслуживанию, эксплуатации и оборудованию машин – 12 тыс. гривен;

работников сферы торговли и услуг – 11 тысяч гривен;

квалифицированных рабочих с инструментом – 11 тыс. гривен.

ТОП-10 самых высокооплачиваемых вакансий

В базе данных службы занятости есть отдельные предложения работы с относительно высокой заработной платой, например:

специалист по разработке компьютерных программ – 110 тыс. грн,

инженер-программист – 90 тыс. грн,

литейщик металлов и сплавов – 70 тыс. грн,

слесарь-инструментальщик – 60 тыс. грн,

водитель – 60 тыс. грн,

агроном – 52 тыс. грн,

директор отделения – 49 тыс. грн,

врач – 45 тыс. грн,

архитектор – 45 тыс. грн,

аналитик (банковская деятельность) – 42 тыс. грн.

По каким причинам увольняются специалисты или остаются работать на том же месте, а также сколько искатели теряют время на поиск новой работы - читайте в материале Delo.ua.

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