Почасовая оплата труда: в каких регионах Украины самые высокие ставки

В четвертом квартале 2019 года украинцы за час работы в среднем зарабатывали 75 гривен и 36 копеек. Об этом сообщает телеканал новостей "24" со ссылкой на данные Госстата.

Уже традиционно самая высокая ставка в Киеве — 110 гривен 36 копеек. В остальных регионах Украины показатели ниже чем 85 гривен за час.

Между первым и четвертым кварталами 2019 года средняя зарплата за час в Украине выросла почти на восемь гривен — от 67,47 до 75,36 грн. Наиболее ощутимо рост задел Киев и Киевскую область — более чем на 10 гривен в час.

Рейтинг регионов выглядит следующим образом:

Киев — 110 гривен 36 копеек; Донецкая область — 84 гривны 30 копеек; Киевская область — 79 гривен 87 копеек; Днепропетровская область — 76 гривен 16 копеек; Запорожская область — 74 гривны 94 копейки; Николаевская область — 73 гривны 11 копеек; Полтавская область — 69 гривен 61 копейка; Закарпатская область — 69 гривен 57 копеек; Ровненская область — 68 гривен 90 копеек; Винницкая область — 67 гривен 46 копеек; Одесская область — 66 гривен 32 копейки; Львовская область — 66 гривен 29 копеек; Луганская область — 66 гривен 26 копеек; Ивано-Франковская область — 65 гривен 13 копеек; Хмельницкая область — 64 гривны 9 копеек; Харьковская область — 63 гривны 67 копеек; Черкасская область — 62 гривны 69 копеек; Житомирская область — 62 гривны 60 копеек; Тернопольская область — 62 гривны 55 копеек; Волынская область — 62 гривны 43 копейки; Сумская область — 62 гривны 12 копеек; Черновицкая область — 59 гривен 96 копеек; Кировоградская область — 59 гривен 46 копеек; Херсонская область — 58 гривен 60 копеек; Черниговская область — 57 гривен 92 копеек.

Напомним, реальная заработная плата в Украине в декабре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года возросла на 11,3%, по сравнению с ноябрем 2019 года — на 15,1%. А средняя номинальная заработная плата штатных работников в декабре по сравнению с ноябрем 2019 года увеличилась на 14,8%, а в годовом измерении (к декабрю 2018 года) — возросла на 16%, составив 12 264 грн, что в 2,9 раза выше уровня минимальной заработной платы (4173 грн).