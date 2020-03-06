Финансы 1 час назад

Почасовая оплата труда: в каких регионах Украины самые высокие ставки

Между первым и четвертым кварталами 2019 года средняя зарплата за час в Украине выросла почти на 8 гривен

Почасовая оплата труда: в каких регионах Украины самые высокие ставки Почасовая оплата труда: в каких регионах Украины самые высокие ставки
Фотоколлаж: 112 Украина

В четвертом квартале 2019 года украинцы за час работы в среднем зарабатывали 75 гривен и 36 копеек. Об этом сообщает телеканал новостей "24" со ссылкой на данные Госстата.

Уже традиционно самая высокая ставка в Киеве — 110 гривен 36 копеек. В остальных регионах Украины показатели ниже чем 85 гривен за час.

Между первым и четвертым кварталами 2019 года средняя зарплата за час в Украине выросла почти на восемь гривен — от 67,47 до 75,36 грн. Наиболее ощутимо рост задел Киев и Киевскую область — более чем на 10 гривен в час.

Кратко и по делу в Telegram

Рейтинг регионов выглядит следующим образом:

  1. Киев — 110 гривен 36 копеек;
  2. Донецкая область — 84 гривны 30 копеек;
  3. Киевская область — 79 гривен 87 копеек;
  4. Днепропетровская область — 76 гривен 16 копеек;
  5. Запорожская область — 74 гривны 94 копейки;
  6. Николаевская область — 73 гривны 11 копеек;
  7. Полтавская область — 69 гривен 61 копейка;
  8. Закарпатская область — 69 гривен 57 копеек;
  9. Ровненская область — 68 гривен 90 копеек;
  10. Винницкая область — 67 гривен 46 копеек;
  11. Одесская область — 66 гривен 32 копейки;
  12. Львовская область — 66 гривен 29 копеек;
  13. Луганская область — 66 гривен 26 копеек;
  14. Ивано-Франковская область — 65 гривен 13 копеек;
  15. Хмельницкая область — 64 гривны 9 копеек;
  16. Харьковская область — 63 гривны 67 копеек;
  17. Черкасская область — 62 гривны 69 копеек;
  18. Житомирская область — 62 гривны 60 копеек;
  19. Тернопольская область — 62 гривны 55 копеек;
  20. Волынская область — 62 гривны 43 копейки;
  21. Сумская область — 62 гривны 12 копеек;
  22. Черновицкая область — 59 гривен 96 копеек;
  23. Кировоградская область — 59 гривен 46 копеек;
  24. Херсонская область — 58 гривен 60 копеек;
  25. Черниговская область — 57 гривен 92 копеек.

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Напомним, реальная заработная плата в Украине в декабре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года возросла на 11,3%, по сравнению с ноябрем 2019 года — на 15,1%. А средняя номинальная заработная плата штатных работников в декабре по сравнению с ноябрем 2019 года увеличилась на 14,8%, а в годовом измерении (к декабрю 2018 года) — возросла на 16%, составив 12 264 грн, что в 2,9 раза выше уровня минимальной заработной платы (4173 грн). 

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