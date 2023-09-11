В Украине запустили первый онлайн-опрос о безработице

Впервые Государственная служба статистики запускает онлайн-опрос по занятости граждан. Каждый украинец от 15 лет со смартфоном и интернетом сможет принять в нем участие. Результаты опроса помогут государству принимать действенные решения.

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Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Продолжаем работать над цифровой трансформацией Госстата и создавать страну, где качественные данные доступны каждому. Впервые запускаем статистический онлайн-опрос о занятости и безработице украинцев", - отметил Федоров.

По его словам, цель опроса – проанализировать современные тенденции на рынке труда. К примеру, кем работают украинцы, как ищут работу.

"Качественные данные помогут государству принять эффективные решения и сформировать новую траекторию развития страны", - подчеркнул министр.

Кто может принять участие в опросе

Все украинцы от 15 лет из любого уголка мира. Для этого необходим только смартфон, планшет или компьютер и приложение "Дія" или BankID.

Как это сделать

Зайдите на портал опросов Госстата;

авторизуйтесь через Дія.Підпис или BankID;

заполните анкету опроса.

"Раньше работники Госстата ходили от дома к дому, проводили интервью, заполняли бумажные бланки. И только потом переводили их в цифру и открывали обществу. Онлайн-опросы сэкономят время и средства государства", - отметил Федоров.

Он пообещал превратить Госстат в информационную систему, которая в режиме реального времени собирает и обрабатывает информацию, ведь качественные данные должны быть доступны каждому.

Напомним, Правительство внедряет разные программы для уменьшения безработицы в Украине. Так, Кабинет министров на заседании 22 августа утвердил порядок предоставления работодателям компенсации фактических расходов на обустройство рабочих мест трудоустроенных лиц с инвалидностью.

Также Правительство утвердило порядок компенсации работодателям части расходов, связанных с уплатой единого соцвзноса за трудоустроенные на вновь созданные рабочие места.