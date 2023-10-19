Jooble проінвестував маркетплейс для рекрутерів-фрілансерів Teraz Work

У Jooble зазначили, що це pre-seed інвестиція, сума якої не розголошується.

Так, агрегатор вакансій Jooble, що працює у 67 країнах, проінвестував сервіс для рекрутерів-фрілансерів Teraz Work, який дозволяє рекрутерам отримати доступ до великої кількості вакансій у сфері масового найму за кордоном і допомагати швидше їх закривати.

Про це повідомила прес-служба Jooble.

Крім інвестицій, Teraz Work отримає підтримку від Jooble в маркетингу та допомогу з розвитком бізнесу.

“Ми хотіли створити сервіс, який допомагав би рекрутерам знаходити фріланс-проекти, а роботодавцям швидко та якісно закривати вакансії за допомогою залучення досвідчених рекрутерів ззовні. Так з’явився Teraz Work”, – пояснює ідею створення CEO проєкту Олександр Дятлов.

Раніше Jooble вже інвестував $1 млн у edtech-стартап JayJay, який працює на ринку Індонезії. Інвестиції мали стратегічний характер: окрім фінансування, JayJay отримав підтримку від Jooble в маркетингу та технологіях, зокрема в напрямку Data-science.

Яку можливість надає Teraz Work

Teraz Work – це сервіс, який дає роботодавцям можливість швидше закривати вакансії завдяки аутсорсінгу найма. За оцінками Teraz Work, тільки в Україні є понад 50 тисяч рекрутерів-фрілансерів, які працюють у сфері масового найму.

Платформа Teraz Work надає можливість таким рекрутерам отримати доступ до значно більшої кількості замовлень.

За допомогою сервісу роботодавець може передати задачі з найму персоналу рекрутерам Teraz Work, надавши дані стосовно кількості необхідних працівників, їхньої кваліфікації та визначивши, скільки він готовий платити за послугу рекрутменту.

Далі спеціалісти з найму у Teraz Work відберуть кандидатів згідно вимог і оберуть підходящих. Оплата за послугу підбору персоналу здійснюється лише після того, як кандидат проходить випробувальний термін у роботодавця.