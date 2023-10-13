Щотижнева добірка вакансій

Delo.ua спільно з Work.ua, GRC.ua та OLX.Робота створили добірку вакансій. Є робота для бортпровідників, інженерів, вчителів та інших фахівців.

Інженер-технолог, м. Запоріжжя

Укрзалізниця шукає інженера-технолога.

Заробітна плата: 12 000 – 15 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4655054/

Помічник швачки (ручні роботи), м. Дніпро

Текспро ЮА у зв’язку із розширенням колективу шукає в команду молодих, активних дівчат на ручні роботи.

Заробітна плата: 15 000 – 17 000 грн.

Графік роботи: з 8:00 до 17:00, 5 днів на тиждень.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5278501/

Адміністратор офісу, м. Дніпро

Akvantis запрошує на роботу адміністратора офісу.

Заробітна плата: 20 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5335172/

Рієлтор, м. Київ

Потрібен агент з нерухомості. Компанія навчає з нуля.

Заробітна плата: 10 000 - 35 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/rltor-agent-z-neruhomost-IDSWfnw.html

Вчитель іноземних мов, м. Луцьк

Потрібні вчителі іноземних мов в українську онлайн школу.

Заробітна плата: 16 000 - 27 000 грн.

Графік роботи: від 25 годин на тиждень.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/potrbn-vchitel-nozemnih-mov-v-ukransku-onlayn-shkolu-IDTdpw4.html

Страховий агент, м. Київ

Компанія Інконтакт розширює бізнес та шукає страхових агентів.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/shukamo-strahovih-agentv-IDRD7ia.html

Помічник Нотаріуса, м. Київ

Потрібен помічник нотаріуса.

Заробітна плата: 15 000 грн.

Графік роботи: з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/pomchnik-notariusa-IDT4uMd.html

Юрист, м. Київ

Український банк шукає експерта з правових питань.

Заробітна плата: 37 000 - 40 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/yurist-v-bankvsku-sferu-IDT6cev.html

Помічник вихователя, м. Київ

В приватний дитячий садок потрібен помічник вихователя - няня.

Заробітна плата: 8 000 - 9 000 грн.

Графік роботи: Пн - Пт з 8:30 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/nyanya-pomchnik-vihovatelya-v-privatniy-dityachiy-sadok-m-poznyaki-IDNlM5x.html

Асистент керівника по роботі з клієнтами, м. Київ

iPapus Agency — агенція digital-маркетингу, основна діяльність якої комплексне просування сайтів. Основні наші напрямки: Facebook Ads, Google Ads, SMM, SEO, розробка та дизайн. Наразі компанія шукає асистента керівника по роботі з клієнтами.

Заробітна плата: від 15 000 грн.

Графік роботи: з 9:00 до 18:00 (київський час).

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69938727

Фахівець із безпеки й охорони, м. Дніпро

Компанія Mercy Corps шукає фахівця із безпеки й охорони зі змінним місцем виконання обов'язків.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69936596

Менеджер по роботі з клієнтами, м. Дніпро

KursyPOL шукає менеджера по роботі з клієнтами.

Заробітна плата: 10 000 - 17 000 грн.

Графік роботи: віддалена робота.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69938552

Асистент менеджера з продажу, м. Київ

Kasta — маркетплейс одягу, взуття та аксесуарів в Україні, шукає асистента менеджера з продажу.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69938441

Старший / Старша Асистент / Асистентка з Контролю Партнера Виконавця, м. Дніпро

Міжнароднаорганізація з міграції (МОМ), Представництво в Україні шукає асистента з Контролю Партнера Виконавця.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69938815

Молодший / Молодша менеджер / Менеджерка проєктів, м. Київ

EastOne шукає менеджера проєктів в PinchukArtCentre.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вкаазано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69938837

Product researcher, analyst (Amazon), м. Одеса

ProfitOpt - компанія, що спеціалізується на продажу продукції під власними брендами в Європі та США, шукає Product researcher, analyst.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вкаазано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69938556

Менеджер з продажу, м. Київ

Онлайн-школа з підготовки до ЗНО, KEVIN в пошуках людей на позицію: Sales manager (дзвінки).

Заробітна плата: від 30 000 до 40 000 грн.

Графік роботи: з 10:00 до 19:00, 5 днів на тиждень (година перерви, вихідні плаваючі).

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69938841

Менеджер з комунікації, м. Одеса

Онлайн-школа з підготовки до ЗНО, KEVIN в пошуках менеджера з комунікації.

Заробітна плата: від 15 000 до 18 000 грн.

Графік роботи: Пн - Пт з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69938000

Бортпровідник \ Стюардеса

Aloha Aboard запрошує на роботу бортпровідника / стюардесу.

Заробітна плата: від 100 000 до 130 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69937780