- Категорія
- Робота і освіта
- Дата публікації
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Щотижнева добірка вакансій
Delo.ua спільно з Work.ua, GRC.ua та OLX.Робота створили добірку вакансій. Є робота для бортпровідників, інженерів, вчителів та інших фахівців.
Інженер-технолог, м. Запоріжжя
Укрзалізниця шукає інженера-технолога.
Заробітна плата: 12 000 – 15 000 грн.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4655054/
Помічник швачки (ручні роботи), м. Дніпро
Текспро ЮА у зв’язку із розширенням колективу шукає в команду молодих, активних дівчат на ручні роботи.
Заробітна плата: 15 000 – 17 000 грн.
Графік роботи: з 8:00 до 17:00, 5 днів на тиждень.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5278501/
Адміністратор офісу, м. Дніпро
Akvantis запрошує на роботу адміністратора офісу.
Заробітна плата: 20 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5335172/
Щоб опублікувати свою вакансію звертайтесь у відділ реклами:
+380 67 223 0178
[email protected]
Рієлтор, м. Київ
Потрібен агент з нерухомості. Компанія навчає з нуля.
Заробітна плата: 10 000 - 35 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/rltor-agent-z-neruhomost-IDSWfnw.html
Вчитель іноземних мов, м. Луцьк
Потрібні вчителі іноземних мов в українську онлайн школу.
Заробітна плата: 16 000 - 27 000 грн.
Графік роботи: від 25 годин на тиждень.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/potrbn-vchitel-nozemnih-mov-v-ukransku-onlayn-shkolu-IDTdpw4.html
Страховий агент, м. Київ
Компанія Інконтакт розширює бізнес та шукає страхових агентів.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/shukamo-strahovih-agentv-IDRD7ia.html
Помічник Нотаріуса, м. Київ
Потрібен помічник нотаріуса.
Заробітна плата: 15 000 грн.
Графік роботи: з 9:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/pomchnik-notariusa-IDT4uMd.html
Юрист, м. Київ
Український банк шукає експерта з правових питань.
Заробітна плата: 37 000 - 40 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/yurist-v-bankvsku-sferu-IDT6cev.html
Помічник вихователя, м. Київ
В приватний дитячий садок потрібен помічник вихователя - няня.
Заробітна плата: 8 000 - 9 000 грн.
Графік роботи: Пн - Пт з 8:30 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/nyanya-pomchnik-vihovatelya-v-privatniy-dityachiy-sadok-m-poznyaki-IDNlM5x.html
Асистент керівника по роботі з клієнтами, м. Київ
iPapus Agency — агенція digital-маркетингу, основна діяльність якої комплексне просування сайтів. Основні наші напрямки: Facebook Ads, Google Ads, SMM, SEO, розробка та дизайн. Наразі компанія шукає асистента керівника по роботі з клієнтами.
Заробітна плата: від 15 000 грн.
Графік роботи: з 9:00 до 18:00 (київський час).
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69938727
Фахівець із безпеки й охорони, м. Дніпро
Компанія Mercy Corps шукає фахівця із безпеки й охорони зі змінним місцем виконання обов'язків.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69936596
Менеджер по роботі з клієнтами, м. Дніпро
KursyPOL шукає менеджера по роботі з клієнтами.
Заробітна плата: 10 000 - 17 000 грн.
Графік роботи: віддалена робота.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69938552
Асистент менеджера з продажу, м. Київ
Kasta — маркетплейс одягу, взуття та аксесуарів в Україні, шукає асистента менеджера з продажу.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69938441
Старший / Старша Асистент / Асистентка з Контролю Партнера Виконавця, м. Дніпро
Міжнароднаорганізація з міграції (МОМ), Представництво в Україні шукає асистента з Контролю Партнера Виконавця.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69938815
Молодший / Молодша менеджер / Менеджерка проєктів, м. Київ
EastOne шукає менеджера проєктів в PinchukArtCentre.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вкаазано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69938837
Product researcher, analyst (Amazon), м. Одеса
ProfitOpt - компанія, що спеціалізується на продажу продукції під власними брендами в Європі та США, шукає Product researcher, analyst.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вкаазано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69938556
Менеджер з продажу, м. Київ
Онлайн-школа з підготовки до ЗНО, KEVIN в пошуках людей на позицію: Sales manager (дзвінки).
Заробітна плата: від 30 000 до 40 000 грн.
Графік роботи: з 10:00 до 19:00, 5 днів на тиждень (година перерви, вихідні плаваючі).
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69938841
Менеджер з комунікації, м. Одеса
Онлайн-школа з підготовки до ЗНО, KEVIN в пошуках менеджера з комунікації.
Заробітна плата: від 15 000 до 18 000 грн.
Графік роботи: Пн - Пт з 9:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69938000
Бортпровідник \ Стюардеса
Aloha Aboard запрошує на роботу бортпровідника / стюардесу.
Заробітна плата: від 100 000 до 130 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69937780
Щоб опублікувати свою вакансію звертайтесь у відділ реклами:
+380 67 223 0178
[email protected]