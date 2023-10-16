В Украине сократят разрыв в оплате труда мужчин и женщин к 2030 году

Кабинет Министров разработал и утвердил Стратегию уменьшения гендерного разрыва в оплате труда, в результате которой к 2030 году будет сокращен разрыв в оплате труда мужчин и женщин с 18,6 до 13,6%.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что ведомство разработало Национальную стратегию преодоления гендерного разрыва в оплате труда до 2030 года и представило ее в мае этого года. 15 сентября Правительство приняло стратегию и утвердило операционный план мер по ее реализации на 2023-2025 годы. Благодаря имплементации Стратегии планируется достичь трех ключевых целей:

усовершенствовать законодательство о равной оплате труда;

способствовать преодолению стереотипов и дискриминации по поводу профессий по признаку пола;

создать благоприятные условия для удобного совмещения семейных и профессиональных обязанностей.

"Наша Стратегия также имеет измерительную цель – к 2030 году мы хотим сократить разрыв в оплате труда мужчин и женщин на 5 п.п., то есть с 18,6% до 13,6%. Национальная стратегия преодоления гендерного разрыва в оплате труда – лишь один из инструментов перехода нашего общества на новые стандарты, развития государства и общества", - отметила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, с мая Министерство экономики уже начало реализовывать эту стратегию и достигло первых результатов:

Министерство экономики подготовило проект Трудового кодекса;

партнеры - UN Women Ukraine - вскоре начнут всеукраинскую коммуникационную компанию;

Правительство подало заявку на присоединение к рекомендации Совета ОЭСР по обеспечению гендерного равенства в сферах образования, занятости и предпринимательства;

Министерство экономики реализует грантовую программу Єработа, которая способствует привлечению женщин, в том числе жен ветеранов, к развитию предпринимательства. Большинство победителей по программе составляют женщины.

"Как и большинство развитых стран мира, Украина обязалась преодолеть гендерный разрыв в оплате труда за ближайшие семь лет. Российское нападение поставило эту большую работу под угрозу так же, как и все сферы нашей жизни, как и саму нашу жизнь. Когда в сентябре я выступала в Нью-Йорке в рамках мероприятия "Международный день борьбы за равную оплату труда – 2023", то отмечала: во время войны развитие обычно погибает первым, потому что люди думают о выживании, но и тогда, на полях Генассамблеи ООН, и сейчас мне приятно и важно констатировать: это не наш случай. Потому что Украина приняла принципиальное решение - развиваться несмотря на войну", - отметила первая леди Украина Елена Зеленская.

Напомним, за последние шесть лет разрыв в оплате труда женщин и мужчин в Украине сократился на 7,4 процентных пункта и на сегодняшний день составляет 18,6% .

Отметим, что если 2,8 млн женщин трудоспособного возраста, выехавших из Украины как беженцы, не вернутся домой, то украинский ВВП потеряет 10% годового довоенного валового внутреннего продукта.