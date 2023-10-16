Прожиточный минимум в Украине: размер и что от него зависит

Прожиточный минимум в Украине раньше пересматривали три раза в год, однако в связи с полномасштабной войной его уровень заморозили на 2023 год. После принятия бюджета на 2024 год прожиточный минимум может измениться, но сейчас сумма зафиксирована. О том, на что оно влияет и действительно ли, государство считает, что на прожиточный минимум в Украине можно прожить, читайте в материале.

Прожиточный минимум в Украине – официальный и реальный

В современных реалиях прожиточный минимум фактически нужен только правительству для расчета разных выплат: от пенсий до зарплат судьям.

Кто сколько должен получать

прожиточный минимум в 2023 году для трудоспособных лиц составляет 2684 грн;



для детей до 6 лет - 2 272 грн

для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 2833 грн;

для лиц, потерявших трудоспособность (минимальная пенсия) - 2093 грн.

Экономист Олег Пендзин отмечает, что в Кабмине понимают, что фактический прожиточный минимум более чем вдвое выше официального. Тем не менее, в Минэкономики заявляют, что если укажут реальную сумму, то в госбюджет нужно будет дополнительно заложить $400 млрд.

“В реальной действительности на ту сумму (2684 грн – для трудоспособного лица) выжить в Украине невозможно. Мы когда-то считали, что этого прожиточного минимума, который сегодня устанавливается, хватает едва на одну продуктовую корзину (из трех, по которой рассчитывают сумму). И это при максимальной экономии”. Олег Пендзин Экономист

Ранее министр социальной политики Оксана Жолнович соглашалась с утверждением экономиста. Она отмечала, что реальный прожиточный минимум в Украине почти втрое больше фактического - и составляет около 6500 грн .

Обычно под прожиточным минимумом подразумевают сумму для трудоспособных лиц. Однако ключевых показателей несколько. Их разделяют по социально-демографическим группам населения.

Как рассчитывают прожиточный минимум

Минсоцполитики каждый месяц считает фактический прожиточный минимум исходя из цен на товары и услуги. Поэтому, как отметил Олег Пендзин, в правительстве отдают себе отчет в имеющейся проблеме.

“То, что закладывается в государственный бюджет, к фактической сумме прожиточного минимума не имеет никакого отношения. Министерство финансов просто вписало цифру, которая максимально далека от тех реалий, которые есть. Но Минфин держится за эту сумму, потому что половина социальных выплат привязана к прожиточному минимуму”, - отметил эксперт.

В течение 2023 года прожиточный минимум не изменялся / Фото: Depositphotos

В целом, официальный прожиточный минимум базируется на оценке трех главных компонентов:

продукты питания;

набор непродовольственных товаров (в частности, одежды, обуви);

минимальный набор услуг.

Законодательство регулирует расчет малой суммы практически на все расходы людей. Например, по мнению государства, украинцы должны использовать определенные товары в такой период времени:

семья должна менять диван раз в 25 лет;

покупать женское пальто раз в 7 лет;

галстук – раз в 10 лет.

Выплаты привязаны к прожиточному минимуму

Фактически все социальные выплаты гражданам привязаны к уровню прожиточного минимума. Кроме того, от этой суммы рассчитывают, например, штрафы . Именно их и ряд других выплат/взысканий планировали отвязать от прожиточного минимума в 2021 году. Тогда обещали, что этот показатель привяжут к реальности и увеличат до фактической суммы. Однако с началом войны законопроект отложили. Поэтому ряд важных выплат до сих пор зависят от “нереальной” суммы для жизни.

Выплаты детям от государства

Пособие при рождении ребенка (первого) также привязано к прожиточному минимуму и составляет 41280 грн: сначала единовременно выплачивают 10320 грн, а затем по 860 грн ежемесячно в течение 3 лет.

Пособие на детей, над которыми установлена опека или попечительство, должно составлять 2,5 прожиточных минимумов, зависящего от возраста ребенка.

Выплаты детям с инвалидностью также привязаны к прожиточному минимуму:

лицам с инвалидностью с детства I группы – 100% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (в 2023 году – 2093,00 грн);

лицам с инвалидностью с детства ІІ группы – 80% прожиточного минимума (1674,40 грн);

лицам с инвалидностью с детства ІІІ группы – 60% (1255,80 грн);

детям с инвалидностью в возрасте до 18 лет – 70% (1465,10 грн).

Алименты

В 2023 году минимальный размер алиментов составляет:

для детей до 6 лет — 1 136 грн;

для детей от 6 до 18 лет - 1 416,50 грн;

если ребенок продолжает учиться, то для детей от 18 до 23 лет — 1 342 грн.

Фото: Depositphotos

Помощь малообеспеченным семьям

В процентном соотношении к прожиточному минимуму для основных социальных и демографических групп населения:

для трудоспособных лиц – 45%;

для лиц, потерявших трудоспособность, и лиц с инвалидностью – 100%;

для детей – 130%.

Это означает, что в 2023 году помощь малообеспеченным семьям составляет:

для трудоспособных – 1 207 грн;

для неработающих и лиц с инвалидностью — 2 093 грн;

для детей до 6 лет – 2 953 грн;

для детей до 18 лет – 3 682 грн;

для детей до 23 лет (при условии обучения) - 3 489 грн.

Прожиточный минимум 2024 года - чего ожидать

Правительство уже сформировало и подало в Раду законопроект №10000 "О Государственном бюджете Украины на 2024 год". В документе предлагают с 1 января 2024 года повысить прожиточный минимум на одного человека до 2 920 грн (+12,8%). Теперь нардепы должны рассмотреть, принять законопроект и передать на подпись Президенту Украины.

Накануне профильный комитет Рады одобрил законопроект №10000, но ожидаемо внес ряд изменений.