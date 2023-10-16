Прожитковий мінімум в Україні: розмір та що від нього залежить

Прожитковий мінімум в Україні раніше переглядали тричі на рік, проте у зв’язку з повномасштабною війною його рівень заморозили на 2023 рік. Після прийняття бюджету на 2024 рік прожитковий мінімум може змінитися, але зараз сума фіксована. Про те, на що вона впливає та чи дійсно, держава вважає, що на прожитковий мінімум в Україні можна прожити, читайте в матеріалі.

Прожитковий мінімум в Україні - офіційний та реальний

В сучасних реаліях прожитковий мінімум фактично потрібний лише уряду для розрахунку різних виплат: від пенсій до зарплат суддям.

Хто скільки має отримувати

прожитковий мінімум у 2023 році для працездатних осіб становить 2 684 грн;



для дітей віком до 6 років - 2 272 грн

для дітей у віці від 6 до 18 років – 2 833 грн;

для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) – 2 093 грн.

Економіст Олег Пендзин зазначає, що в Кабміні розуміють, що фактичний прожитковий мінімум більш ніж вдвічі вищий офіційного. Проте в Мінекономіки заявляють, що якщо вкажуть реальну суму, то в держбюджет потрібно буде додатково закласти $400 млрд.

“В реальній дійсності на ту суму (2684 грн - для працездатної особи) вижити в Україні неможливо. Ми колись рахували, що цього прожиткового мінімуму, який сьогодні встановлюється, вистачає ледь на один продуктовий кошик (з трьох, за якими вираховують суму). І це за умови максимальної економії”. Олег Пендзин Економіст

Раніше міністр соціальної політики Оксана Жолнович погоджувалась з твердженням економіста. Вона зазначала, що реальний прожитковий мінімум в Україні майже втричі більший за фактичний - і становить близько 6500 грн .

Зазвичай під прожитковим мінімум мають на увазі суму для працездатних осіб. Проте ключових показників декілька. Їх розділяють за соціально-демографічними групами населення.

Як розраховують прожитковий мінімум

Мінсоцполітики кожен місяць рахує фактичний прожитковий мінімум виходячи із цін на товари та послуги. Тому, як зазначив Олег Пендзин, в уряді усвідомлюють наявну проблему.

“Те, що закладається у державний бюджет, до фактичної сум прожиткового мінімуму немає жодного відношення. Міністерство фінансів просто вписало цифру, яка є максимально далекою від тих реалій, які є. Але Мінфін тримається за цю суму, тому що половина соціальних виплат прив’язана до прожиткового мінімуму”, - зауважив експерт.

Протягом 2023 року прожитковий мінімум не змінювався / Фото: Depositphotos

Загалом офіційний прожитковий мінімум базується на оцінці трьох головних компонентів:

продукти харчування;

набір непродовольчих товарів (зокрема, одягу, взуття);

мінімальний набір послуг.

Законодавство врегульовує розрахунок мінімальної суми фактично на всі витрати громадян. Наприклад, на думку держави, українці мають використовувати певні товари такий період часу:

сім'я мала б змінювати диван раз на 25 років;

купувати жіноче пальто раз на 7 років;

краватку — раз на 10 років.

Виплати прив’язані до прожиткового мінімуму

Фактично всі соціальні виплати громадянам прив’язані до рівня прожиткового мінімуму. Крім того, від цієї суми розраховують, наприклад штрафи. Саме їх та низку інших виплат/стягнень планували відв’язати від прожиткового мінімуму у 2021 році. Тоді планувалося, що цей показник “привяжуть” до реальності і збільшать до фактичної суми. Проте з початком війни законопроєкт відклали. Тому низка важливих виплати досі залежать від “нереальної” суми для житті.

Виплати дітям від держави

Допомога при народженні дитини (першої) також прив’язана до прожиткового мінімум і становить 41280 грн: спочатку одноразово виплачують 10320 грн, а потім по 860 грн щомісячно протягом 3 років.

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, має становити 2,5 прожиткові мінімуми, який залежить від віку дитини.

Виплати дітям з інвалідністю також прив’язані до прожиткового мінімуму:

особам з інвалідністю з дитинства І групи – 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у 2023 році - 2093,00 грн);

особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи – 80% прожиткового мінімуму (1674,40 грн);

особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи – 60% (1255,80 грн);

дітям з інвалідністю віком до 18 років – 70% ( 1465,10 грн).

Аліменти

У 2023 році мінімальний розмір аліментів складає:

для дітей віком до 6 років — 1 136 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років — 1 416,50 грн;

якщо дитина продовжує навчатися, то для дітей віком від 18 до 23 років — 1 342 грн.

Фото: Depositphotos

Допомога малозабезпеченим сім’ям

У відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить:

для працездатних осіб — 45%;

для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю - 100 %;

для дітей — 130%.

Це означає, що у 2023 році допомога малозабезпеченим сім’ям становить:

для працездатних — 1 207 грн;

для тих, хто не працює, та осіб з інвалідністю — 2 093 грн;

для дітей до 6 років — 2 953 грн;

для дітей до 18 років — 3 682 грн;

для дітей до 23 років (за умови навчання) — 3 489 грн.

Прожитковий мінімум 2024 - чого очікувати

Уряд вже сформував та подав до Ради законопроєкт№ 10000 “Про Державний бюджет України на 2024 рік”. В документі пропонують, з 1 січня 2024 року підвищити прожитковий мінімум на одну особу до 2 920 грн (+12,8%). Тепер нардепи мають розглянути, ухвалити законопроєкт та передати на підпис Президенту України.

Наразі профільний комітет Ради схвалив законопроєкт № 10000, але очікувано вніс низку змін.