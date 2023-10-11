Раніше були "набагато скромнішими": депутати подали правок до бюджету на 12,5 трлн грн

Народні депутати хочуть збільшити видатки державного бюджету на 2024 рік на додаткові 12,5 трлн грн.

Про це повідомила голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради Роксолана Підласа.

"Політика остаточно повернулась у Верховну Раду. До державного бюджету 2024 року подано 1620 поправок на загальну додаткову суму 12,5 трлн грн", - зазначила Підласа.

Вона зауважила, що у 2022 році депутати були "набагато скромнішими". Тоді до держбюджету на 2023 рік було подано 1270 пропозицій на загальну суму 3,7 трлн грн.

Як підкреслила Підласа, врахувати всі ці бажання народних депутатів неможливо, тому що реалістично внутрішні ресурси (всі можливі надходження), ОВДП і допомога партнерів становлять максимум 3,96 трлн грн на рік, і їх уже Мінфін розподілив на видатки в проєкті бюджету.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 9 жовтня увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про необхідність виділення щонайменше 21,6% валового внутрішнього продукту на оборону в 2024 році.

Згідно з документом, Кабінет міністрів під час доопрацювання законопроєкту про державний бюджет на 2024 рік повинен передбачити фінансування сектора національної безпеки й оборони на щонайменше 1,692 трлн гривень.

Бюджет 2024: що передбачено

У вересні Верховна Рада прийняла до розгляду проєкт державного бюджету України на 2024 рік.

Як повідомляли в Міністерстві фінансів, видатки загального фонду державного бюджету передбачені на рівні 3,1 трлн грн, тоді як очікувані доходи становитимуть 1,5 трлн гривень.

Також передбачено, зокрема, витрати на:

соціальний захист – 468,8 млрд грн (+24,7 млрд грн порівняно з бюджетом на 2023 рік);

підтримку ветеранів війни – 14,3 млрд грн (+7,5 млрд грн);

освіту – 178,8 млрд грн (+22,9 млрд грн);

охорону здоров’я – 201,9 млрд грн (+24,4 млрд грн);

цифрову трансформацію пріоритетних галузей та сфер суспільного життя – 2,5 млрд грн (+2,1 млрд грн);

культуру – 10,7 млрд грн (+2,3 млрд грн);

спорт – 7,5 млрд грн (+3,6 млрд грн);

Міністерство закордонних справ – 8,3 млрд грн (+2,2 млрд грн);

підтримку бізнесу – 30,8 млрд грн.

Очікується, що дефіцит державного бюджету становитиме 20,4% ВВП (у 2023 році було закладено 27%). Погашення державного боргу планують на рівні 606,5 млрд грн, серед яких внутрішні – на 421,6 млрд грн, а зовнішні – на 184,9 млрд грн.

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