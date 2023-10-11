Раньше были "намного скромнее": депутаты подали правок в бюджет на 12,5 трлн грн

Народные депутаты хотят увеличить расходы государственного бюджета на 2024 год на дополнительные 12,5 трлн.

Об этом сообщила председатель Комитета по бюджету Верховной Рады Роксолана Подласа.

"Политика окончательно вернулась в Верховную Раду. В государственный бюджет 2024 подано 1620 поправок на общую дополнительную сумму 12,5 трлн грн", - написала Подласа.

Она отметила, что в 2022 году депутаты были "намного скромнее". Тогда в госбюджет на 2023 год было подано 1270 предложений на общую сумму 3,7 трлн.

Как подчеркнула Подласа, учесть все эти желания народных депутатов невозможно, потому что реалистически внутренние ресурсы (все возможные поступления), ОВГЗ и помощь партнеров составляют максимум 3,96 трлн грн. в год, и их уже Минфин распределил на расходы в проекте бюджета.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 9 октября ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о необходимости выделения не менее 21,6% валового внутреннего продукта на оборону в 2024 году.

Согласно документу, Кабинет министров при доработке законопроекта о государственном бюджете на 2024 год должен предусмотреть финансирование сектора национальной безопасности и обороны на минимум 1,692 трлн гривен.

Бюджет 2024: что предусмотрено

В сентябре Верховная Рада приняла к рассмотрению проект Государственного бюджета Украины на 2024 год.

Как сообщали в Министерстве финансов, расходы общего фонда государственного бюджета предусмотрены на уровне 3,1 трлн грн, в то время как ожидаемые доходы составят 1,5 трлн гривен.

Также предусмотрены, в частности, расходы на:

социальная защита – 468,8 млрд грн (+24,7 млрд грн по сравнению с бюджетом на 2023 год);

поддержку ветеранов войны – 14,3 млрд грн (+7,5 млрд грн);

образование – 178,8 млрд грн (+22,9 млрд грн);

здравоохранение – 201,9 млрд грн (+24,4 млрд грн);

цифровую трансформацию приоритетных отраслей и сфер общественной жизни – 2,5 млрд грн (+2,1 млрд грн);

культуру – 10,7 млрд грн (+2,3 млрд грн);

спорт – 7,5 млрд грн (+3,6 млрд грн);

Министерство иностранных дел – 8,3 млрд грн (+2,2 млрд грн);

поддержку бизнеса – 30,8 млрд грн.

Ожидается, что дефицит государственного бюджета составит 20,4% ВВП (в 2023 году было заложено 27%). Погашение государственного долга планируется на уровне 606,5 млрд грн, среди которых внутренние – на 421,6 млрд грн, а внешние – на 184,9 млрд грн.

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