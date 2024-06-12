Фриланс набирає популярності серед жінок, а кількість чоловіків зменшується через мобілізацію

В Україні фриланс завжди був більш популярний серед чоловіків, але війна та інші економічні фактори задають свої тренди — кількість чоловіків серед нових фрилансерів почала зменшуватися. Натомість серед спеціалістів, які переходять працювати на фриланс, зросла частка жінок. Зараз вона становить 59% .

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Про це повідомляє український сервіс фрилансу Freelancehunt.

Зазначається, що ключовим фактором таких змін є повномасштабна війна, мобілізація чоловіків та зміни в економіці. Мобілізація створює дефіцит робочої сили на ринку праці, але на фрилансі наразі ситуація набагато краще.

Як свідчать дані української платформи Freelancehunt, серед спеціалістів, які працюють, просадка проти минулого року становить не більш ніж 8%.

Натомість із жовтня-листопаді 2023 року почала зростати популярність фрилансу серед жінок.

"По часу це співпало з активними обговорення законопроекту про мобілізацію. Логічно припустити, що це мало певний вплив на зростання долі жінок серед нових фрилансерів", - зауважують аналітики.

Вони додають, що зміна тренду на ринку фрилансу в Україні відкриває нові можливості для жінок-фрилансерів, допомагає освоїти нові професії, сприяє гендерній рівності на ринку праці.

Які професії найпопулярніші

Зараз серед нових фрилансерів-жінок популярні такі спеціалізації:

● копірайтинг, написання статей, рерайтинг;

● дизайн інтерфейсів;

● оформлення сторінок у соцмережах;

● переклади на англійську;

● контент-менеджер;

● аудіо та відеомонтаж;

● дизайн сайтів;

● SMM;

● логотипи, банери, дизайн візиток і поліграфія;

● дизайн мобільних додатків;

● розробка презентацій;

● обробка фото, ілюстрації та малюнки.

«У контексті нових економічних викликів, які постали перед Україною, залучення жінок до керівних і творчих позицій може стати потужним інструментом для відновлення та розвитку бізнесу. Це виклик, але й можливість для українського суспільства побачити новий потенціал та силу, яка здатна рухати економіку вперед», — коментує Валентин Зюзін, директор Freelancehunt.

Зауважимо, за два роки з початку повномасштабного вторгнення на фриланс перейшло 285 тисяч українців.

Враховуючи всі переваги фрилансу, на ринку праці як для бізнесу, так і для спеціалістів, попит на такий формат співпраці зростатиме, вважають експерти.

Джерело фото: ua.depositphotos.com