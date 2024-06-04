Почти 60% работодателей испытывают проблему с поиском кадров - опрос

Министерство экономики Украины совместно с Международной организацией по миграции в феврале-марте 2024 провели опрос работодателей относительно текущей ситуации на рынке труда в Украине.

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Об этом сообщает Минэкономики.

В опросе приняли участие 3175 респондентов, которые являются представителями таких отраслей:

сельское хозяйство;

оптовая и розничная торговля;

услуги;

перерабатывающая промышленность;

образование;

здравоохранение.

В опросе приняли участие 88% предприятий, в которых количество работников не превышает 200, то есть в основном это представители МСБ. Так, у 50% опрошенных коллективы остались в таком же численном составе, или и увеличились. У другой половины уменьшилось количество работников. Кроме того, у 15% опрошенных, численность штата уменьшилась более чем на 50%.

Сохранить текущий размер бизнеса в ближайшие два года планируют 68% опрошенных. В то же время, несмотря на существенное сокращение рабочих мест и рост безработицы в течение 2022-2023 годов, работодатели, нанимающие работников, уже в 2024 году указывают на дефицит кадров.

Так, 43% опрошенных респондентов столкнулись с трудностями при заполнении вакансий в 2024 году, а 36% ожидают ухудшения ситуации с нехваткой квалифицированных кадров на рынке труда после завершения войны.

Текущие проблемы бизнеса

Поиск квалифицированных работников – главная проблема для 58% опрошенных респондентов.

Текущие проблемы бизнеса. Инфографика: Минэкономики

Также бизнес выделил следующие текущие проблемы:

необходимость во внешнем финансировании (42%);

безопасность бизнеса (40%);

конкуренция (25%);

цепочки поставок (24%).

Основными катализаторами нехватки рабочей силы, по мнению респондентов, являются: мобилизация (67%), миграция (54%) и неконкурентная заработная плата (36%).

Для устранения проблемы нехватки рабочей силы работодатели сотрудничают с агентствами по трудоустройству (36%), 31% опрошенных повышают заработную плату, а 22% учат сотрудников, когда 11% заявили, что за неимением персонала приходится отказываться от заказов.

Заработная плата в Украине

Государственная служба статистики сообщила, что в период с января по март средняя зарплата в Украине составила 18 903 грн., и по сравнению с прошлым годом она выросла на 4245 гривен.

Традиционно самые большие зарплаты фиксируются в секторе информации и телекоммуникаций, где средняя зарплата составляет 49 473 грн, что на 35,6% больше, чем в прошлом.

Далее следуют работники сферы финансов и страховой деятельности со средней зарплатой 39116 грн (+18,2% или 7129 грн) и авиационного транспорта – 34 699 грн (+30%).