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Категорія
Бізнес
Дата публікації

Майже 60% роботодавців мають проблему з пошуком кадрів - опитування

дефіцит кадрів, нестача персоналу, кадрова криза
36% опитаних респондентів очікують погіршення ситуації із нестачею кваліфікованих кадрів на ринку праці по завершенню війни. Фото: Delo.ua

Міністерство економіки України спільно із Міжнародною організацією з міграції у лютому-березні 2024 року провели власне опитування роботодавців щодо поточної ситуації на ринку праці в Україні. 

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Про це повідомляє Мінекономіки. 

В опитуванні взяли участь 3 175 респондентів, які є представниками таких галузей: 

  • сільське господарство; 
  • оптова та роздрібна торгівля; 
  • послуги; 
  • переробна промисловість; 
  • освіта; 
  • охорона здоров'я. 

В опитуванні взяли участь 88% підприємств, в яких кількість працівників не перевищує 200, тобто в основному це представники МСБ. Так, у 50% опитаних колективи залишилися в такому ж чисельному складі, або і збільшилися. У іншої половини зменшилась кількість працівників. Крім того, у 15% опитаних, чисельність штату зменшилася на понад 50%. 

Зберегти поточний розмір бізнесу в найближчі два роки планують 68% опитаних. Водночас, незважаючи на істотне скорочення робочих місць і зростання безробіття протягом 2022-2023 років, роботодавці, які наймають працівників, уже у 2024 році, вказують на дефіцит кадрів.

Так, 43% опитаних респондентів зіткнулися з труднощами при заповненні вакансій у 2024 році, а 36% очікують погіршення ситуації із нестачею кваліфікованих кадрів на ринку праці по завершенню війни.

Поточні проблеми бізнесу

Пошук кваліфікованих працівників є головною проблемою для 58% опитаних респондентів. 

Фото 2 — Майже 60% роботодавців мають проблему з пошуком кадрів - опитування
Поточні проблеми бізнесу. Інфографіка: Мінекономіки

Також бізнес виділив такі поточні проблеми: 

  • необхідність у зовнішньому фінансуванні (42%); 
  • безпека бізнесу (40%); 
  • конкуренція (25%); 
  • ланцюги поставок (24%). 

Основними каталізаторами браку робочої сили, на думку респондентів, є: мобілізація (67%), міграція (54%) та неконкурентна заробітна плата (36%). 

Для усунення проблеми нестачі робочої сили роботодавці співпрацюють з агентствами з працевлаштування (36%), 31% опитаних підвищують заробітну плату, а 22% навчають співробітників, коли 11% заявили, що через брак персоналу доводиться відмовлятися від замовлень. 

Заробітна плата в Україні 

Державна служба статистики повідомила, що у період з січня по березень середня зарплата в Україні становила 18 903 грн, і порівняно з минулим роком вона зросла на 4245 гривень.

Традиційно найбільші зарплати фіксуються в секторі інформації та телекомунікацій, де середня зарплата становить 49 473 грн, що на 35,6% більше, ніж торік.

Далі йдуть працівники сфери фінансів та страхової діяльності з середньою зарплатою 39 116 грн (+18,2% або 7129 грн) та авіаційного транспорту – 34 699 грн (+30%).

Автор:
Наталія Таранова