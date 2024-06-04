Майже 60% роботодавців мають проблему з пошуком кадрів - опитування

Міністерство економіки України спільно із Міжнародною організацією з міграції у лютому-березні 2024 року провели власне опитування роботодавців щодо поточної ситуації на ринку праці в Україні.

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Про це повідомляє Мінекономіки.

В опитуванні взяли участь 3 175 респондентів, які є представниками таких галузей:

сільське господарство;

оптова та роздрібна торгівля;

послуги;

переробна промисловість;

освіта;

охорона здоров'я.

В опитуванні взяли участь 88% підприємств, в яких кількість працівників не перевищує 200, тобто в основному це представники МСБ. Так, у 50% опитаних колективи залишилися в такому ж чисельному складі, або і збільшилися. У іншої половини зменшилась кількість працівників. Крім того, у 15% опитаних, чисельність штату зменшилася на понад 50%.

Зберегти поточний розмір бізнесу в найближчі два роки планують 68% опитаних. Водночас, незважаючи на істотне скорочення робочих місць і зростання безробіття протягом 2022-2023 років, роботодавці, які наймають працівників, уже у 2024 році, вказують на дефіцит кадрів.

Так, 43% опитаних респондентів зіткнулися з труднощами при заповненні вакансій у 2024 році, а 36% очікують погіршення ситуації із нестачею кваліфікованих кадрів на ринку праці по завершенню війни.

Поточні проблеми бізнесу

Пошук кваліфікованих працівників є головною проблемою для 58% опитаних респондентів.

Поточні проблеми бізнесу. Інфографіка: Мінекономіки

Також бізнес виділив такі поточні проблеми:

необхідність у зовнішньому фінансуванні (42%);

безпека бізнесу (40%);

конкуренція (25%);

ланцюги поставок (24%).

Основними каталізаторами браку робочої сили, на думку респондентів, є: мобілізація (67%), міграція (54%) та неконкурентна заробітна плата (36%).

Для усунення проблеми нестачі робочої сили роботодавці співпрацюють з агентствами з працевлаштування (36%), 31% опитаних підвищують заробітну плату, а 22% навчають співробітників, коли 11% заявили, що через брак персоналу доводиться відмовлятися від замовлень.

Заробітна плата в Україні

Державна служба статистики повідомила, що у період з січня по березень середня зарплата в Україні становила 18 903 грн, і порівняно з минулим роком вона зросла на 4245 гривень.

Традиційно найбільші зарплати фіксуються в секторі інформації та телекомунікацій, де середня зарплата становить 49 473 грн, що на 35,6% більше, ніж торік.

Далі йдуть працівники сфери фінансів та страхової діяльності з середньою зарплатою 39 116 грн (+18,2% або 7129 грн) та авіаційного транспорту – 34 699 грн (+30%).