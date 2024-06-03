У першому кварталі середня зарплата в Україні зросла на понад 20%

У першому кварталі середня заробітна плата в Україні підвищилася на 22,5% у порівнянні з попереднім роком і досягла рівня 18 903 гривень.

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Про це повідомляє Державна служба статистики.

Згідно з оприлюдненими даними, у період з січня по березень середня зарплата в Україні становила 18 903 грн, і порівняно з минулим роком вона зросла на 4245 гривень.

Традиційно найбільші зарплати фіксуються в секторі інформації та телекомунікацій, де середня зарплата становить 49 473 грн, що на 35,6% більше, ніж торік. Далі йдуть працівники сфери фінансів та страхової діяльності з середньою зарплатою 39 116 грн (+18,2% або 7129 грн) та авіаційного транспорту – 34 699 грн (+30%).

Найнижчу зарплату (як і раніше) отримують працівники у сфері бібліотечної, архівної та музейної справи – 11 063 грн (+15,1%), у працівників сфери творчості, мистецтва та розваг – 11 532 грн (+13,6%) та в освіті – 12 649 грн (+14,4%).

За даними Держстату, найбільше зростання середньої зарплати спостерігалося в секторі інформації та телекомунікацій. На другій сходинці розмістився сектор водного транспорту, де зростання склало 10 950 грн (+42%). Таким чином, середня зарплата в цьому секторі зараз становить 26 085 грн.

Повідомляється, що найшвидше у першому кварталі зростали зарплати готельно-ресторанній сфері – 44,1% (15 057 грн); будівництві – 44% (14 561 грн), поштовій та кур'єрській діяльності – 38,2% (13 714 грн). В той же час найнижчі темпи зростання – у сфері охорони здоров'я – 12,5% (15 163 грн) і сільському господарстві – 19,2% (14 498 грн).

Мінімальна зарплата та прожитковий мінімум у 2025 році

Додамо, що на початку 2024 року, як і в 2023, в Україні спостерігається підвищення заробітних плат через нестачу працівників. Компанії пропонували вищі зарплати, як для залучення нових співробітників, так і для утримання існуючих.

Крім дефіциту кадрів, на підвищенні зарплат позначилося збільшення мінімальної заробітної плати на 6% із січня та майже на 13% із квітня 2024 року.

Раніше уряд озвучив прогнозовану мінімальну зарплату й прожитковий мінімум у 2025-2026 роках. Втім, ці показники поки офіційно не затверджені.

Прогнозований розмір мінімальної зарплати у 2025 році:

з 1 січня 2025 року - 8 370 грн / міс;

з 1 січня 2026 року - 8 956 грн / міс.

Прогнозований розмір прожиткового мінімуму у 2025 році буде становити:

на одну людину - 3 183 грн / міс;

на дитину до 6 років - 2 794 грн / міс;

на дитину від 6 до 18 років - 3 484 грн / міс;

на одну працездатну особу - 3 301 грн / міс;

на одну особу, яка втратила працездатність - 2 573 грн / міс.

Джерело фото: ua.depositphotos.com