Через нестачу кваліфікованих працівників в Україні зростає заробітна плата

На початку 2024 року, як і в 2023, в Україні спостерігається підвищення заробітних плат через нестачу працівників. Компанії пропонували вищі зарплати, як для залучення нових співробітників, так і для утримання існуючих.

Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України.

Потреба роботодавців у кваліфікованих кадрах на тлі пожвавлення економічної активності стимулюватиме подальше підвищення зарплат у приватному секторі.

Згідно зі звітом, про зростання доходів населення свідчать непрямі показники оцінки доходів, підвищення запропонованих ставок у вакансіях та очікуваної винагороди у резюме на сайтах працевлаштування. Плани підприємств також підтверджують подальше зростання зарплат у 2024 році через посилену конкуренцію за висококваліфікованих працівників.

Очікується, що вже у 2025 році реальні заробітні плати перевищать довоєнний рівень та продовжать зростати, зокрема через конкуренцію із закордонними роботодавцями. М'яка фіскальна політика разом із підвищенням зарплат у приватному секторі сприятимуть зростанню приватного споживання на 5-9% щороку. Споживчий попит також підтримуватиметься збільшенням зайнятості та поверненням трудових мігрантів.

Окрім зростання зарплат, НБУ прогнозує, що рівень безробіття зменшиться до 14.2% у 2024 році та 10–12% у 2025–2026 роках.

У звіті сказано, що швидке зростання попиту на працівників в умовах обмеженої пропозиції призвело й до скорочення рівня безробіття, хоча він все ще перевищуватиме показники до повномасштабного вторгнення через зміни в структурі економіки, зовнішню та внутрішню міграцію, нерівномірне за регіонами та галузями відновлення, а відтак – посилення невідповідності потреб працедавців і навичок працівників.

Мінімальна зарплата та прожитковий мінімум у 2025-2026

Крім дефіциту кадрів, на підвищенні зарплат позначилося збільшення мінімальної заробітної плати на 6% із січня та майже на 13% із квітня 2024 року.

Раніше уряд озвучив прогнозовану мінімальну зарплату й прожитковий мінімум у 2025-2026 роках. Втім, ці показники поки офіційно не затверджені.

Прогнозований розмір мінімальної зарплати у 2025 році:

з 1 січня 2025 року - 8 370 грн / міс;

з 1 січня 2026 року - 8 956 грн / міс.

Прогнозований розмір прожиткового мінімуму у 2025 році буде становити:

на одну людину - 3 183 грн / міс;

на дитину до 6 років - 2 794 грн / міс;

на дитину від 6 до 18 років - 3 484 грн / міс;

на одну працездатну особу - 3 301 грн / міс;

на одну особу, яка втратила працездатність - 2 573 грн / міс.

У 2026 році прогнозований розмір прожиткового мінімуму буде складати:

на одну людину - 3 431 грн / міс;

на дитину до 6 років - 3 012 грн / міс;

на дитину від 6 до 18 років - 3 756 грн / міс;

на одну працездатну особу - 3 558 грн / міс;

на одну особу, яка втратила працездатність - 2 774 грн / міс.

Джерело фото: ua.depositphotos.com