Ставка на молодь, мотивацію та професійний розвиток: як великі сільськогосподарські підприємства вирішують проблему дефіциту кадрів

Багато компаній відчувають брак персоналу, адже кількість населення в Україні за останні кілька років зменшилася на понад 25%. Наразі в Україні стартувала посівна кампанія, тому агро бізнесу потрібно ще й знайти фахівців для польових робіт та залучати інших спеціалістів для праці на підприємствах. Чи вистачає сектору АПК фахівців для польових робіт та на підприємствах, яку стратегію обирають великі сільськогосподарські компанії для залучення спеціалістів, читайте у матеріалі Delo.ua.

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Протягом 2023 року на платформі OLX було опубліковано 11 950 вакансій у категорії "Сільське і лісове господарство та агробізнес", на які отримано 259 тисяч відгуків.

Якщо порівнювати аналогічні періоди 2023 та 2024 років, то у січні-лютому 2023 було опубліковано 906 оголошень, на які отримано 37 100 відгуків про роботу у цій категорії, а у січні-лютому 2024 – 1131 оголошень (31 500 відгуків). Крім того, за даними платформи OLX, середня зарплата в категорії "Сільське і лісове господарство та агробізнес" станом на березень 2024 року становить 21 851 гривню на місяць.

У відсотках приріст вакансій становить 24,8%, а кількість відгуків зменшилась на 15%. Така статистика вказує на брак фахівців в агросекторі. Проте дефіцит кадрів стосується й інших галузей економіки України.

Чи вистачає людей сектору АПК?

Керівниця напряму OLX Робота Марія Адбулліна зауважила, що тренд на більш ширше залучення до праці жінок та інклюзивних груп населення, яку раніше виконували переважно чоловіки, буде продовжуватися. Серед інклюзивних груп населення все більше роботодавців залучають до праці пенсіонерів і людей з інвалідністю, які можуть виконувати фізичну роботу. Зокрема, про навчання жінок різних професій розповіли в компанії Kernel. Так, компанія почала наймати та навчати жінок професій, якими займалися раніше тільки чоловіки. Наприклад, оператор котельні та оператор виробництва.

Завдяки системним та ефективним процесам управління персоналом, показники плинності компанії Kernel з початку повномасштабного вторгнення знизилися на 5%, що дозволяє забезпечувати безперервні операційні процеси. Крім того, що ми першочергово бронюємо співробітників аграрного сектору та виробництва, також застосували низку заходів для збалансування нестачі кадрів. Наталія Теряхіна директорка з персоналу

Питання дефіциту кадрів є в країні загалом, адже кількість населення в Україні за останні три роки зменшилася на понад 25%. Також багато українців вступили до лав ЗСУ. Тому багато компаній із різних галузей відчувають брак персоналу та знаходяться в постійному пошуку людей.

Дефіцит кадрів відчувається не стільки на польових роботах, а більше стосовно історично "жіночіших" професій таких як адмінперсонал, бухгалтерія тощо, каже HR-директорка "Контінентал Фармерз Груп" Ірина Романенко. Адже саме з цих категорій персоналу найбільше людей покинуло країну.

Країна знаходиться в стані війни. І це не питання, яке стосується тільки агро, воно стосується абсолютно всіх галузей — і ритейлу, і виробництва, всіх. Це проблема країни в цілому, а не агробізнесу. Ірина Романенко HR-директорка "Контінентал Фармерз Груп"

"Контінентал" працює в Західній Україні, куди переїхала найбільша кількість людей зі Східної України, але при цьому туди релокувалися також і інші бізнеси. Відповідно, якщо подивитися на статистику відновлення ринку праці, Західний регіон станом на кінець 2023 року відновився по кількості вакансій в середньому на 140% у порівнянні з початком 2022 року. Тож компанія працює у самому епіцентрі дефіциту персоналу в Україні, але саме для польових робіт працівників в компанії вистачає.

HR бізнес-партнер Аграрного підрозділу "Байєр" в Україні Дарина Сизоненко згодна з колегами, що останні два роки є нестабільними в контексті наймання персоналу. Ринок праці змінюється і бізнес пристосовуємося до нових обставин, адже брак кадрів спостерігається практично в усіх сферах та спричинений різними факторами, в яких наразі живе Україна.

Якщо говорити про кадрову ситуацію в агро, зокрема у рослинництві, то вона складна, але контрольована, каже директорка по роботі з персоналом, корпоративного партнерства та комунікацій "Астарта" Світлана Мозгова. За її словами є потреба у трактористах, інженерах, які готують сільгосптехніку, частково у лінійних агрономах. Втім компанія вирішує це питання шляхом оптимізації операційних процесів, перерозподілу навантаження, ротації працівників в межах холдингу та комплектацією стажерами-агрономами.

Варіанти залучення та перекваліфікації жінок опрацьовуємо, але наразі нагальної потреби немає. Світлана Мозгова директорка по роботі з персоналом, корпоративного партнерства та комунікацій "Астарта"

Водночач, в "Астарта" зазначили, що ситуація з робочою силою в секторі агро з року в рік погіршується. Серед основних причин: демографічна криза, війна, дефіцит професійних кадрів і зниження рівня їх кваліфікації, скорочення кількості кадрів робітничих спеціальностей.

Ставка на молодь, мотивацію та професійний розвиток кадрів

"Байєр" працює над освітою молодого покоління українських аграріїв – майбутніх кандидатів на ринку праці. Компанія співпрацює з освітнім магістерським проєктом "Агрокебети".

Вже п’ятий рік поспіль навесні компанія відкриває двері українським студентам вищих навчальних закладів аграрного напряму. Протягом півроку студенти-агрокебети здобувають нові знання і набувають практичні навички у супроводі своїх менторів – експертів "Байєр", які готові ділитися з ними своїм цінним професійним досвідом. Анна Орловська HR бізнес-партнер насіннєвого виробництва "Байєр" в Україні

Завдяки стажуванню в "Байєр", студенти мають можливість здобувати практичні знання щодо функціонування бізнесу, навчаючись безпосередньо на заводі та в польових умовах.

Для того, щоби залучити персонал, "Контінентал" теж робить ставку на молодь. Компанія розвиває власні програми стажування з метою подальшого працевлаштування в компанії. Наразі такі програми працюють у двох основних напрямках: агрономія та інженерія.

" Цього року кількість напрямків розширено — ми запускаємо таку саму програму для фахівців фінансового напрямку, будемо стажувати молодь на посади бухгалтерів і, відповідно, таким чином плануємо залучати персонал. Це повноцінне оплачуване стажування для випускників ВНЗ та/або студентів випускних курсів: офіційне працевлаштування на позицію стажера на умовах тимчасового трудового договору", - каже HR-директорка "Контінентал Фармерз Груп" Ірина Романенко.

Крім того, в компанії ще у 2021 році була розроблена і впроваджена система мотивації, зокрема це бонуси. Система мотивації не змінилася, є актуальною, і її продовжують реалізовувати на загальних засадах для всіх працівників компанії.

В "Астарта" є диференційована система оплати праці, бонусів та системи мотивації, яка враховує особливості кожної категорії працівників, умови праці, навантаження тощо.

У трактористів і механізаторів відрядна оплата праці, у інженерів – окладна система. Щоб бути конкурентними, ми постійно їх переглядаємо, при цьому враховуємо KPI працівника, бенчмарк по галузі та зміни на ринку. Світлана Мозгова директорка по роботі з персоналом, корпоративного партнерства та комунікацій "Астарта"

HR бізнес-партнер Аграрного підрозділу "Байєр" в Україні Дарина Сизоненко розповіла, що попри виклики на ринку праці в аграрній сфері компанія продовжує посилювати команду. Компанія має ряд вакансій за різними напрямами як в комерційній частині бізнесу, так і на виробництві. Також бізнес фокусується на факторах, які є ключовими для утримання високого рівня лояльності до компанії співробітників та привабливими для кандидатів.

В компанії зазначили, що регулярно переглядають рівень заробітної плати та компенсаційний пакет в цілому, зокрема програми страхування співробітників. Також бізнес надає інструменти для підтримки фізичного та ментального здоров’я та розширює програми навчання за різними напрямами тощо.

Щодо пошуку кадрів, то в "Байєрі" діє "Програма рекомендацій", яка вже не перший рік залишається дієвим інструментом пошуку успішних кандидатів на аграрному ринку: кожний працівник компанії має можливість порекомендувати кандидата та у разі успішного його найму отримати винагороду. Дарина Сизоненко HR бізнес-партнер Аграрного підрозділу "Байєр" в Україні

Ще одним шляхом вирішення кадрових питань в "Байєр" є система професійного розвитку, яка дає можливість компанії мати кадровий резерв, а співробітникам – можливості для кар’єрного та професійного зростання. У разі появи нової вакансії, насамперед, розглядаються працівники компанії. Велика кількість вакансій закривається саме внутрішніми кандидатами.

На місцях Kernel вже практикує працевлаштування людей без або з мінімальним досвідом, забезпечуючи навчання до відповідного професійного рівня. Для закриття дефіциту електриків і слюсарів компанія запускає окремий учбовий центр для самостійного навчання, ліцензування та випуску спеціалістів на ці професії.

Паралельно відбувається взаємодія з закладами професійно-технічної освіти в напрямках здобуття нової професії існуючих працівників, а також залучення практикантів та випускників. Окремо Kernel працює над проєктом для ветеранів – і не лише своїх співробітників.

Наша мета, щоб ветерани могли здобути нову професію і соціалізуватися. Окремий напрям у цьому проєкті – працевлаштування людей з інвалідністю. Наталія Теряхіна директорка з персоналу