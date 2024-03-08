В яких країнах жінки мають найбільші професійні можливості - дослідження The Economist

Щороку до Міжнародного жіночого дня 8 березня The Economist аналізує цифри за десятьма показниками - від участі в робочій силі та заробітної плати до оплачуваної відпустки по догляду за дитиною та політичного представництва. Переважно аналізуються 29 країн-членів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), куди входять здебільшого багаті країни. В яких країнах жінки мають найбільші професійні можливості порівняно з чоловіками - читайте у матеріалі.

Так, за даними The Economist, Ісландія посіла перше місце другий рік поспіль. Зазначається, що скандинавські країни завжди домінують у верхній частині індексу, адже мають меньше перешкод для розвитку жінок, отримуючи високі бали за всіма показниками.

Рейтинг з 29 країн-членів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Інфографіка: The Economist

У нижній частині рейтингу жінки з Південної Кореї, Японії та Туреччині, які все ще стикаються з найбільшими перешкодами на робочому місці. Австралія та Польща піднялися на п'ять позицій порівняно з минулим роком.

Майже в кожній країні, які зазначені в індексі, жінки закінчують університет у більшій кількості, ніж чоловіки. Проте вони становлять меншу частку робочої сили. Найбільш це помітно в Туреччині, Греції та Італії, де працює менше двох третин дорослих жінок. Розрив у показниках трудової участі означає, що менше жінок піднімаються корпоративними сходами, що сприяє збільшенню гендерного розриву в оплаті праці. В країнах ОЕСР жінки заробляють приблизно на 12% менше, ніж чоловіки.

Сім'я і кар'єра

Створення сім'ї може ускладнити для багатьох жінок можливість залишитися на ринку праці (це явище називають "покаранням за материнство"). У виданні зазначили, що два фактори можуть допомогти їм вирішити цю проблему: тривала відпустка по догляду за дитиною та доступні послуги з догляду за дитиною.

Тривалість оплачуваної декретної відпустки широко варіюється: Угорщина, Греція, Словаччина та країни Північної Європи є щедрими на неї. США залишаються єдиними, де уряд не вимагає від роботодавців надавати молодим матерям мінімальну відпустку.

Відпустка для батька також важлива - вона допомагає розділити тягар догляду за дитиною між батьками. Щоб заохотити більше жінок виходити на ринок праці, Японія та Південна Корея запровадили найщедрішу в ОЕСР політику щодо відпусток для батьків (31 та 22 тижні, відповідно, з можливістю повної оплати), хоча небагато молодих батьків вирішують залишатися вдома.

Іншим показником для батьків є вартість догляду за дитиною. Товариство Фосетт, кампанія за гендерну рівність, нещодавно підрахувало, що 250 тис британських матерів з дітьми віком до чотирьох років залишили ринок праці. Причиною цього стали витрати на догляд за дитиною та відсутність гнучкості з боку роботодавців. Витрати на догляд за дітьми становлять близько 25% середньої заробітної плати в Британії порівняно з 14% в середньому по ОЕСР.

Жінки і політика

Дослідження показало, що більша кількість жінок у політичному керівництві призводить до підвищенної уваги до прав жінок та сімейної політики. В Ісландії, Швеції, Норвегії та Фінляндії - перших чотирьох країнах індексу - жінки займають щонайменше 45% парламентських місць. Натомість у Південній Кореї та Японії їхня частка не перевищує 20%.

"Не всі наші показники мають однакову вагу. Наприклад, ті, що стосуються материнства, мають меншу вагу, ніж ті, що впливають на всіх жінок, такі як рівень трудової участі", - зазначають у виданні.

Результат дослідження показав, що цьогорічний середній бал дещо вищий за минулорічний, хоча за більшістю показників темпи покращення були повільними.