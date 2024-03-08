В каких странах женщины имеют больше профессиональных возможностей - исследование The Economist

Ежегодно к Международному женскому дню 8 марта The Economist анализирует цифры по десяти показателям - от участия в рабочей силе и заработной платы до оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком и политического представительства. Преимущественно анализируются 29 стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в которую входят в основном богатые страны. В каких странах женщины имеют самые профессиональные возможности по сравнению с мужчинами – читайте в материале.

Так, по данным The Economist, Исландия заняла первое место второй год подряд. Отмечается, что скандинавские страны всегда доминируют в верхней части индекса, поскольку имеют меньше препятствий для развития женщин, получая высокие баллы по всем показателям.

Рейтинг из 29 стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Инфографика: The Economist

В нижней части рейтинга женщины из Южной Кореи, Японии и Турции все еще сталкиваются с наибольшими препятствиями на рабочем месте. Австралия и Польша поднялись на пять позиций по сравнению с прошлым годом.

Почти в каждой стране, указанной в индексе, женщины заканчивают университет в большем количестве, чем мужчины. Однако они составляют меньшую часть рабочей силы. Наиболее заметно это в Турции, Греции и Италии, где работает менее двух третей взрослых женщин. Разрыв в показателях трудового участия означает, что меньше женщин поднимаются по корпоративной лестнице, что способствует увеличению гендерного разрыва в оплате труда. В странах ОЭСР женщины зарабатывают примерно на 12% меньше мужчин.

Семья и карьера

Создание семьи может усложнить для многих женщин возможность остаться на рынке труда (это явление называют "наказанием за материнство"). В издании отметили, что два фактора могут помочь им решить эту проблему: длительный отпуск по уходу за ребенком и доступные услуги по уходу за ребенком.

Продолжительность оплачиваемого декретного отпуска широко варьируется: Венгрия, Греция, Словакия и страны Северной Европы щедры на нее. США остаются единственными, где правительство не требует от работодателей предоставлять молодым матерям минимальный отпуск.

Отпуск для отца также важен – он помогает разделить бремя ухода за ребенком между родителями. Чтобы поощрить больше женщин выходить на рынок труда, Япония и Южная Корея ввели самую щедрую в ОЭСР политику по отпускам для родителей (31 и 22 недели, соответственно, с возможностью полной оплаты), хотя немногие молодые родители решают оставаться дома.

Другим показателем для родителей является стоимость ухода за ребенком. Общество Фосетт, кампания за гендерное равенство, недавно подсчитало, что 250 тыс. британских матерей с детьми до четырех лет покинули рынок труда. Причиной стали затраты на уход за ребенком и отсутствие гибкости со стороны работодателей. Расходы по уходу за детьми составляют около 25% средней заработной платы в Британии по сравнению с 14% в среднем по ОЭСР.

Женщины и политика

Исследование показало, что большее количество женщин в политическом руководстве приводит к повышенному вниманию к правам женщин и семейной политике. В Исландии, Швеции, Норвегии и Финляндии – первых четырех странах индекса – женщины занимают не менее 45% парламентских мест. В Южной Корее и Японии их доля не превышает 20%.

"Не все наши показатели имеют одинаковый вес. Например, касающиеся материнства имеют меньший вес, чем те, что влияют на всех женщин, такие как уровень трудового участия", - отмечают в издании.

Результат исследования показал, что средний балл этого года несколько выше прошлогоднего, хотя по большинству показателей темпы улучшения были медленными.