Как изменится рынок труда, когда на рабочих местах бэби-бумеров заменят миллениалы и поколение Z

Выход на пенсию старших специалистов может привести к дефициту рабочей силы. Со временем все больше будет расти потребность в поиске, рекрутинге и найме новых работников, многие из которых не будут иметь такого же опыта, как вышедшие на пенсию. В результате миллениалы и поколение Z с каждым годом все чаще заменяют бэби-бумеров на рабочих местах, что приводит к изменениям на рынке труда, к которым работодателям нужно быть готовым. На примере глобального рынка рассказываем, что произойдет, когда бэби-бумеры массово выйдут на пенсию и как сделать работу поколения Z более продуктивной.

Большинство представителей поколения Z, рожденных в 1997-2012 годах, сейчас являются взрослыми работающими людьми. По оценкам компании Forrester, вместе с миллениалами, поколение Z составит 74% рабочей силы к 2030 году.

Сейчас, когда представители поколения Z прочно укоренились в рабочей силе, разным поколениям важно объединяться и работать друг с другом. Особенно учитывая, что некоторые страны сталкиваются с потенциальным кризисом старения населения. Например, по данным Pew Research Center, в 2023 году примерно каждый пятый взрослый в Соединенных Штатах в возрасте 65 лет и старше был трудоустроен, причем этот показатель почти удвоился за 35 лет.

Как только эти американцы начнут выходить на пенсию или будут вытеснены с рынка труда, это может иметь серьезные последствия для американской рабочей силы, пишет Forbes. С другой стороны, если многие бэби-бумеры решат остаться на рынке труда, а не выходить на пенсию, это также может повлиять на волнообразный эффект на рынке труда.

Что произойдет, когда бэби-бумеры массово выйдут на пенсию?

Выход на пенсию опытных бэби-бумеров приведет к дефициту талантов и оттоку мозгов на американском рынке труда, поскольку их глубокие, более чем 30-летние отраслевые знания пойдут за дверь вместе с ними. Также будет расти потребность в поиске, рекрутинге и найме новых работников, многие из которых не будут иметь такого же опыта, как вышедшие на пенсию. Работодателям нужно будет внедрять эффективные стратегии рекрутинга, чтобы восполнить утраченные таланты. Чтобы быть конкурентоспособными, предприятия должны предлагать более высокую заработную плату, лучшие льготы и гибкий график работы.

Рост доли работников из поколения Z приведет к изменениям на рынке труда. Glassdoor прогнозирует, что в этом году впервые в истории количество представителей поколения Z превысит количество представителей поколения бэби-бумеров. Миллениалы и поколения Х все еще составляют большинство рабочей силы, причем миллениалы будут опережать их в течение следующих десятилетий.

Когда бэби-бумеры выйдут на пенсию, у молодых работников будет больше возможностей для выбора работы. С меньшим количеством руководителей высшего уровня работники имеют больше шансов быстро подняться по корпоративной лестнице. Компании могут преуспевать, поскольку как внутренние сотрудники, так и новые работники приносят свежие идеи и технологии.

В то же время, многие критикуют поколение Z, например, обвиняют в привилегиях, неумении уважать авторитеты и т.д. Однако это не новое явление. Исторически сложилось так, что люди постарше всегда критиковали молодых, а дети всегда находили причины, чтобы восстать против родителей.

Это не означает, что циклический конфликт основан исключительно на возрастных особенностях. Для разных поколений характерны определенные исторические события, часто играющие огромную роль в формировании их ценностей, взглядов и поведения.

Как сделать работу с коллегами из поколения Z проще и продуктивнее

Издание Forbes определило четыре способа, как работодателям сделать работу с коллегами из поколения Z более проще и продуктивной, учитывая, что молодое поколение попадает под критику.

Способ №1: признать, что "иначе" не означает "плохой"

Поколение Z – это первое поколение, которое можно назвать "цифровыми аборигенами". В отличие от предыдущих поколений представители поколения Z родились в эпоху развития Интернета и не помнят жизнь до появления смартфонов. Это привело к тому, что поколение Z несправедливо называют "поколением мгновенного удовольствия". Эта тенденция контрастирует с все еще помнящими миллениалами, что значит настроиться на вечерние новости и т.д.

Поколение Z считается наиболее технически подкованным, а это означает, что социальные сети, инструменты для онлайн-сотрудничества и цифровые коммуникации являются для них второй натурой.

Такое умение пользоваться цифровыми инструментами может быть полезным для бизнеса, который стремится быть в курсе последних технологических инноваций, что очень важно для бизнеса.

Способ №2: встретиться с ними там, где они есть

Работников поколения Z критикуют за их отношение к работе. Представители старшего поколения любят говорить о том, что их молодым работникам не хватает сильной трудовой этики или они проявляют нетерпение, поднимаясь по корпоративной лестнице. Это рисует картину поколения Z как ленивых и самоуверенных.

Однако представители поколения Z заботятся о работе так же, как и о своей карьере, если не больше, чем предыдущие поколения. Однако они также заботятся о том, чтобы иметь хороший баланс между работой и личной жизнью.

Поколение Z также мотивируется разными вещами. В мире, обозначенном глобальными вызовами, они стремятся внести свой вклад в организации, отвечающие их ценностям и оказывающие положительное влияние на общество. Возможно благодаря распространению отдаленной работы, они понимают, что в другом месте их ждут лучшие возможности.

Все это означает, что руководству необходимо понять, что интересует работников поколения Z. Поэтому работодателям нужно найти способы, как учесть эти интересы, чтобы получить высокомотивированную и преданную рабочую силу.

Способ №3: продемонстрируйте, что вы готовы попробовать что-то новое

Многие говорят, что поколение Z нетерпеливо и не хочет много работать. На самом деле, они просто привыкли видеть, как все работает, и не любят мириться с некоторыми вещами. Представители поколения Z, как правило, не боятся указывать на недостатки, предлагать улучшения и покидать среду, которая медленная и невосприимчивая к изменениям.

Это делает их очень инновационными и прорывными – черты, которые работодатели всегда ищут, но не все могут их оценить и использовать. Поэтому вместо того, чтобы критиковать самых молодых работников за то, что они выражают свое мнение, работодателю лучше показать, что он готов прислушиваться к обратной связи. Поколения Z понимают, что всегда есть лучшие возможности где-нибудь, и без лишних раздумий уйдут с места работы, где не ценят их вклад или не решают их проблемы.

В целом демонстрация приверженности изменениям и совершенствованию не только помогает удержать талантливых представителей поколения Z, но и способствует развитию культуры прозрачности и сотрудничества.

Способ № 4: больше общих мероприятий для разных поколений

Одно верно для всех поколений: вместе они работают сильнее. Руководителям нужно убедиться, что ваши сотрудники знают, как работать вместе, вне зависимости от возрастной группы.

Один из способов сделать это – избегать постоянного сочетания поколения Z с поколением Z, ведь лучше, когда работники разных возрастов работают в командах, поручая младшим работникам время от времени брать на себя инициативу.

Кроме того, это способствует укреплению дружеских отношений между возрастными группами, а также помогает работникам понять, что их отличия не мешают работе. Напротив, такие команды могут быть более продуктивными, осознавая, что отличия в их навыках и мотивации будут дополнять друг друга.