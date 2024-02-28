На рынке труда увеличилась доля женщин и молодежи до 25 лет - исследование

Work.ua проанализировал, как за последние два года менялась зарплата, количество предложений работы, в том числе дистанционной работы. Также аналитики рассказали о новых профессиях, увеличение доли женщин, молодежи на рынке труда и вакансий для ветеранов.

С начала полномасштабного вторжения по количеству вакансий рынок труда возобновился на 93%. Относительно восстановления по категориям аналитики наблюдают диспропорции. Так, из 28 категорий на Work.ua у 9 работодателей предлагают больше вакансий, чем было в январе 2022 года.

Категории с самым большим приростом вакансий. Инфографика: Work.ua

В 19 категориях в январе 2024 года предложений работы было меньше, чем в январе 2022 года. Медленнее всего восстанавливается категория "IT, компьютеры, интернет".

Категории вакансий, количество которых уменьшилось. Инфографика: Work.ua

Дистанционная работа пострадала меньше, чем рынок труда в целом

Исследования Work.ua показывают, что украинцы хотят работать удаленно. Однако после начала полномасштабного вторжения количество вакансий дистанционной работы сократилось в 4 раза, тогда как на рынке труда в целом — в 10. Однако в январе 2024 года предложений удаленной работы было уже на 3% больше, чем в январе 2022 года.

На динамику дистанционной работы могли повлиять блекауты: в период с ноября 2022 по январь 2023 года видим проседание вакансий. Но в целом такая ситуация обычная в конце года.

Динамика дистанционной работы. Инфографика: Work.ua

Больше работы в общественном секторе и вакансий для ветеранов

Work.ua также исследовал, что в отрасли "Неприбыльные, благотворительные и общественные организации" вакансий стало больше в 10 раз.

Динамика вакансий в общественном секторе. Инфографика: Work.ua

Кроме того, количество вакансий для ветеранов увеличилось в 3 раза. В то же время, такие предложения работы пока составляют 7% от рынка труда.

Также с января 2022 г. вдвое увеличилось количество вакансий для пенсионеров (около 4% от рынка труда). Для людей с инвалидностью количество предложений работы выросло на 22%, для студентов - всего на 1%.

Запрос на ментальное здоровье и новые профессии на рынке труда

Изменения в жизни страны сказались и на рынке труда. Так, на Work.ua появились профессии, которых раньше не было на сайте. Прежде всего, это специалисты Сил обороны: боевой медик, гранатометчик, минометчик, пилот дрона и т.д.

Вот еще несколько тенденций:

В обществе есть запрос на ментальное здоровье: заметный прирост вакансий можно увидеть для психологов (+136% в январе 2024 года до января 2022 года) и психиатров (+129%). Растет спрос на специалистов по реабилитации и врачей: массажистов (+69%), сиделок (+67%), кардиологов (+67%), реабилитологов (+58%), хирургов (+56%), санитаров (+51%), ассистентов стоматолога (+44%) Вынужденный выезд украинцев за границу побуждал спрос на преподавателей английского (+40%), польского (+69%), немецкого (+93%), французского (+200%), испанского (+218%). Наибольшее падение предложений работы в сфере IT: Front-end разработчик (-81%), back end разработчик (-75%), тестировщик (-63%) и т.д. Полномасштабное вторжение сказалось на работе работников сферы туризма, морских перевозок, строительства. Также повлиял отказ от российского программного обеспечения. Поэтому стало меньше работы для менеджеров по туризму (-62%), крюинг-менеджеров (-56%), аналитиков 1C (-55%), архитекторов (-54%), дизайнеров интерьера (-53%).

Конкуренция возросла прежде всего на отдаленные должности

За два года рынок труда дошел от чрезвычайно высокой конкуренции за вакансии до дефицита кадров. В январе 2024 года против января 2022 года средняя конкуренция уменьшилась абсолютно во всех областях, но больше всего в Херсонской (-79%), Донецкой (-79%), Черновицкой (-60%), Закарпатской (-59%), Хмельницкой (- 55%), Ровенской (-53%) и Ивано-Франковской (-53%).

А вот средняя конкуренция за дистанционную работу выросла на 63%.

Из 28 категорий на Work.ua есть рост конкуренции у 6 из них:

"IT, компьютеры, интернет" (+107%).

"Дизайн, творчество" (+35%).

"СМИ, издательство, полиграфия" (+20%).

"Маркетинг, реклама, PR" (+12%).

"Культура, музыка, шоу-бизнес" (+7%).

"Телекоммуникации и связь" (+4%).

Медленнее всего зарплаты растут в Киевской области

С начала полномасштабного вторжения почти год средняя зарплата в Украине не изменялась и составляла 15000 грн. Только в январе 2023 года этот показатель начал расти. За последние два года средняя зарплата увеличилась на 30%.

Динамика роста средней заработной платы. Инфографика: Delo.ua

За два года полномасштабной войны средняя зарплата выросла в каждой области. Интересно, что в абсолютных цифрах самые высокие доходы у жителей Киевщины, однако здесь рост зарплат медленнее.

На рынке труда увеличилась доля женщин и молодежи до 25 лет

В Work.ua проанализировали новых соискателей, создавших резюме на сайте в январе 2022 и 2024 года. Так, на рынке труда увеличилась доля женщин с 57 до 62%. Также возросла доля людей в возрасте от 18 до 24 лет.

Распределение новых кандидатов. Инфографика: Work.ua

Ранее Delo.ua рассказывало, что дефицит кадров, особенно в отношении мужчин, привел к гендерным изменениям в некоторых компаниях. Из-за имеющейся проблемы с нехваткой персонала бизнеса приходится привлекать все больше женщин к работе на складах, в логистике, водителями. Для этого ритейл употребляет новейшие подходы в организации работы. Например, ведут диалог с поставщиками по уменьшению размеров и веса упаковок товаров.