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На рынке труда увеличилась доля женщин и молодежи до 25 лет - исследование
Work.ua проанализировал, как за последние два года менялась зарплата, количество предложений работы, в том числе дистанционной работы. Также аналитики рассказали о новых профессиях, увеличение доли женщин, молодежи на рынке труда и вакансий для ветеранов.
С начала полномасштабного вторжения по количеству вакансий рынок труда возобновился на 93%. Относительно восстановления по категориям аналитики наблюдают диспропорции. Так, из 28 категорий на Work.ua у 9 работодателей предлагают больше вакансий, чем было в январе 2022 года.
В 19 категориях в январе 2024 года предложений работы было меньше, чем в январе 2022 года. Медленнее всего восстанавливается категория "IT, компьютеры, интернет".
Дистанционная работа пострадала меньше, чем рынок труда в целом
Исследования Work.ua показывают, что украинцы хотят работать удаленно. Однако после начала полномасштабного вторжения количество вакансий дистанционной работы сократилось в 4 раза, тогда как на рынке труда в целом — в 10. Однако в январе 2024 года предложений удаленной работы было уже на 3% больше, чем в январе 2022 года.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
На динамику дистанционной работы могли повлиять блекауты: в период с ноября 2022 по январь 2023 года видим проседание вакансий. Но в целом такая ситуация обычная в конце года.
Больше работы в общественном секторе и вакансий для ветеранов
Work.ua также исследовал, что в отрасли "Неприбыльные, благотворительные и общественные организации" вакансий стало больше в 10 раз.
Кроме того, количество вакансий для ветеранов увеличилось в 3 раза. В то же время, такие предложения работы пока составляют 7% от рынка труда.
Также с января 2022 г. вдвое увеличилось количество вакансий для пенсионеров (около 4% от рынка труда). Для людей с инвалидностью количество предложений работы выросло на 22%, для студентов - всего на 1%.
Запрос на ментальное здоровье и новые профессии на рынке труда
Изменения в жизни страны сказались и на рынке труда. Так, на Work.ua появились профессии, которых раньше не было на сайте. Прежде всего, это специалисты Сил обороны: боевой медик, гранатометчик, минометчик, пилот дрона и т.д.
Вот еще несколько тенденций:
- В обществе есть запрос на ментальное здоровье: заметный прирост вакансий можно увидеть для психологов (+136% в январе 2024 года до января 2022 года) и психиатров (+129%).
- Растет спрос на специалистов по реабилитации и врачей: массажистов (+69%), сиделок (+67%), кардиологов (+67%), реабилитологов (+58%), хирургов (+56%), санитаров (+51%), ассистентов стоматолога (+44%)
- Вынужденный выезд украинцев за границу побуждал спрос на преподавателей английского (+40%), польского (+69%), немецкого (+93%), французского (+200%), испанского (+218%).
- Наибольшее падение предложений работы в сфере IT: Front-end разработчик (-81%), back end разработчик (-75%), тестировщик (-63%) и т.д.
- Полномасштабное вторжение сказалось на работе работников сферы туризма, морских перевозок, строительства. Также повлиял отказ от российского программного обеспечения. Поэтому стало меньше работы для менеджеров по туризму (-62%), крюинг-менеджеров (-56%), аналитиков 1C (-55%), архитекторов (-54%), дизайнеров интерьера (-53%).
Конкуренция возросла прежде всего на отдаленные должности
За два года рынок труда дошел от чрезвычайно высокой конкуренции за вакансии до дефицита кадров. В январе 2024 года против января 2022 года средняя конкуренция уменьшилась абсолютно во всех областях, но больше всего в Херсонской (-79%), Донецкой (-79%), Черновицкой (-60%), Закарпатской (-59%), Хмельницкой (- 55%), Ровенской (-53%) и Ивано-Франковской (-53%).
А вот средняя конкуренция за дистанционную работу выросла на 63%.
Из 28 категорий на Work.ua есть рост конкуренции у 6 из них:
- "IT, компьютеры, интернет" (+107%).
- "Дизайн, творчество" (+35%).
- "СМИ, издательство, полиграфия" (+20%).
- "Маркетинг, реклама, PR" (+12%).
- "Культура, музыка, шоу-бизнес" (+7%).
- "Телекоммуникации и связь" (+4%).
Медленнее всего зарплаты растут в Киевской области
С начала полномасштабного вторжения почти год средняя зарплата в Украине не изменялась и составляла 15000 грн. Только в январе 2023 года этот показатель начал расти. За последние два года средняя зарплата увеличилась на 30%.
За два года полномасштабной войны средняя зарплата выросла в каждой области. Интересно, что в абсолютных цифрах самые высокие доходы у жителей Киевщины, однако здесь рост зарплат медленнее.
На рынке труда увеличилась доля женщин и молодежи до 25 лет
В Work.ua проанализировали новых соискателей, создавших резюме на сайте в январе 2022 и 2024 года. Так, на рынке труда увеличилась доля женщин с 57 до 62%. Также возросла доля людей в возрасте от 18 до 24 лет.
Ранее Delo.ua рассказывало, что дефицит кадров, особенно в отношении мужчин, привел к гендерным изменениям в некоторых компаниях. Из-за имеющейся проблемы с нехваткой персонала бизнеса приходится привлекать все больше женщин к работе на складах, в логистике, водителями. Для этого ритейл употребляет новейшие подходы в организации работы. Например, ведут диалог с поставщиками по уменьшению размеров и веса упаковок товаров.