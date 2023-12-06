Воевать надо не числом, а технологиями – история бизнесмена Якова Осташа

Издание Delo.ua продолжает знакомить читателей с героями спецпроекта "Бизнесмены на фронте", вставших на защиту Родины. Сегодня речь пойдет об одесском бизнесмене, общественном активисте и руководителе проекта по производству БПЛА Якова Осташа - он успел повоевать и хорошо знает, что именно нужно стране для победы.

Яков Осташ (36 лет) – действующий украинский военнослужащий. С началом полномасштабной войны основал центр по разработке и сборке боевых БПЛА разных типов. Кроме производства и усовершенствования техники занимается подготовкой операторов дронов и формированием подразделений "дроноводов".

До полномасштабного русского вторжения занимался зернотрейдингом. Совладелец компании Grain of Ukraine, причастен к элеваторному бизнесу на юге страны.

Бизнесмен и военный Яков Осташ. Это и следующие фото предоставлены собеседником издания.

Кроме предпринимательства, Осташ занимается и общественной деятельностью, является главой общественного объединений "Лавры патриотам", до войны продвигал идею общественного контроля с помощью полиграфа "Прозора кімната". В 2019 году баллотировался в Верховную Раду от 137 избирательного округа (Одесская область).

Яков играет на гитаре и фортепиано, участвовал в песенном шоу "Х-фактор", призер спортивных соревнований по каратэ и боксу. Женат, имеет двоих детей.

Когда в стране война, бизнес отходит на второй план

Служба в ВСУ дополняет и закрепляет навыки и знакомства, полученные в предпринимательстве и общественной деятельности , отмечает собеседник издания Именно в "довоенные" времена бизнесмен приобрел определенную популярность, навыки и знакомства, которые сейчас позволяют ему быстро набирать способных бойцов в подразделения БПЛА и снабжать их через волонтеров и благотворительные фонды всем необходимым - автомобилями, бронежилетами и снаряжением.

"Именно "бонусы" из предыдущей жизни позволили взводу, которым я командовал, принять бой в Гостомеле под Киевом. Благодаря волонтерам мы успели одеть, обуть и вооружить наших ребят. Сейчас это тоже помогает, потому что люди нас знают и доверяют нам. Именно обычные люди помогают подразделению продуктами и медикаментами, вкладываются в закупку и производство дронов", - уточняет военный.

С другой стороны, люди с боевым опытом начинают забывать об отдыхе. Война приучает "тянуть" любое дело столько, сколько нужно . Поэтому военные, вернувшиеся в бизнес, работают без выходных, и в субботу, и в воскресенье. Отдыхать сложно, "догоняет" моральная ответственность за дело и необходимость помогать товарищам, которые сейчас воюют. Особенно тяжело, когда приходят известия о гибели знакомых.

Яков Осташ с пленным русским военным в первые дни полномасштабного вторжения.

Помимо бизнеса, Яков занимается общественными и социальными инициативами, связанными с нуждами военных. Особое внимание его организация "Лавры патриотам" уделяет сбору пластиковых крышечек от бутылок, материал которых идеально подходит для повторного использования при производстве деталей для БПЛА. По его расчетам, сейчас всеукраинская акция "Врагам-крышка" позволяет снабжать сырьем для FPV -дронов несколько бригад ВСУ, но этого все равно недостаточно.

"Этого пластика много не бывает. Если ты не можешь помочь ВСУ деньгами, ты всегда можешь сделать это крышечками. Глядя на эту инициативу, я верю в победу Украины, потому что общество объединяется - если до полномасштабной войны собиралась 1-2 тонны в месяц, то сейчас это уже 25-30 тонн. Но все равно нужно больше", - подчеркивает он.

Военным от гражданского сектора нужна ротация

Главное, чего ожидают военные от общества и гражданской власти – ротации и передышки , получить возможность бывать дома хотя бы неделю-две после месяца-двух на боевых позициях По словам Якова Осташа, это позволило бы решить целый ряд вопросов:

Отпуска укрепляют семейные отношения и позволяют разрядиться морально, что базово важно для психологического здоровья военнослужащих;

В тыловых городах воины ВСУ могут самостоятельно пополнить запас нужных на войне гражданских предметов - медикаментов, павербанков, обмундирования, обогревателей, приборов ночного видения. Это позволяет высвободить труд волонтеров для доставки помощи на особо сложные направления;

Прямое общение действующих военных с гражданами, которое позволило бы обществу избавиться от распространенных мифов и страхов о войне и военной службе. В свою очередь, коммуникация перешла бы к действительно важным и актуальным для фронтового сообщества темам;

Решение демографического вопроса. Многие граждане на войне задумались над продолжением рода, и в условиях катастрофического сокращения численности населения было бы разумно дать им возможность завести детей.

Украинцам должно быть не страшно, а интересно воевать

Яков Осташ подчеркивает, что любой гражданин Украины вправе бояться попасть на фронт и погибнуть, а военная служба действительно ограничивает часть гражданских прав жителей Украины. Но, чтобы удержать фронт, освободить временно оккупированные территории и дать возможность действующим военнослужащим пройти ротацию, в стране должен выполняться мобилизационный план. Теперь это можно сделать одним способом - гарантировать людям, что они станут военнослужащими и будут защищать Родину в относительной безопасности , которую можно обеспечить благодаря технологическому превосходству над россиянами.

"Я не имею в виду добровольцев, которые сразу пошли воевать на порыве ненависти к оккупантам. На сегодняшний день военнообязанных можно привлечь в ВСУ через открытие по всей стране школ по роботизации и управлению ударными дронами, учреждений, которые будут внедрять новые технологии и позволят уничтожать врага на расстоянии. Если призывник будет знать, что станет пилотом ударного дрона и сможет нанести максимальный ущерб противнику, то он не будет уклоняться от защиты своей страны", - объясняет военный.

Таким образом, обществу следует признаться, что Украина не может выиграть войну с РФ без развития новых технологических решений, и уже сейчас должна искать идеи для такого прорыва – например, в каждой ОТГ и учебном заведении должны открываться курсы пилотов БПЛА. Украинцев нужно готовить таким образом, чтобы воевать им было интересно, а не страшно , уточняет Яков Осташ. По его словам, еще летом 2022 года на фронте было понимание, что около трети военных должны уметь пилотировать беспилотники для дистанционного отражения российских штурмов и сохранения жизней воинов ВСУ.

Производство дронов требует объединения усилий военных, власти и общества

Яков Осташ, его собратья и единомышленники собирают ударные дроны-камикадзе FPV типоразмера 7-11 дюймов, бомберы для сброса боеприпасов, разведывательные беспилотники, БПЛА типа "летающее крыло" , а также имеют собственную группу R&D, которая усовершенствует характеристики и технологию производства "птичек". Их продукция уже летает в зоне боевых столкновений под брендом Laurus, вдобавок к известным сериям Rusoriz и "Эскадрон", видео работы которых периодически можно увидеть в СМИ. Руководитель проекта не озвучивает количество изготовленных "Лаврусов", и говорит, что его приоритетом является развитие всей линейки видов боевых БПЛА, без перекоса в "штамповку" FPV.

Специалисты "Лавры патриотам" делают ставку на разработку технологических решений, которые обеспечат их дронам преимущество на фронте, а именно:

Система "рой", управляемая искусственным интеллектом. Она позволяет оператору беспилотников управлять одновременно несколькими устройствами, обменивающимися сигналом в полете и совместно выполняющими поставленную задачу;

ИИ – систему захвата цели по ее образу. Дрон, потерявший связь с оператором из-за противодействия российской РЭБ , продолжает полет на автопилоте. Гаджет самостоятельно сканирует ландшафт, отыскивая заданные оператором цели – например САУ , средства ПВО или РЭБ. После распознавания объекта как враждебного гаджет самостоятельно наводится на цель и уничтожает ее. Эта система уже работает на дорогих и сложных БПЛА, но технологию нужно упростить и масштабировать на массовые модели FPV;

, продолжает полет на автопилоте. Гаджет самостоятельно сканирует ландшафт, отыскивая заданные оператором цели – например , средства ПВО или РЭБ. После распознавания объекта как враждебного гаджет самостоятельно наводится на цель и уничтожает ее. Эта система уже работает на дорогих и сложных БПЛА, но технологию нужно упростить и масштабировать на массовые модели FPV; Модернизация платы инициации, позволяющая взорвать FPV не при контакте с целью, а на подлете. Это бывает полезным для поражения скоплений живой силы врага, когда подрыв боеприпаса в воздухе нанесет легко защищенной пехоте максимум вреда по сравнению с подрывом на земле, поглощающей часть осколков. Уже решена проблема безопасной работы плат инициации с трехуровневой защитой от подрыва, что исключает случайную детонацию устройства вблизи с оператором;

Принцип транспортировки нескольких одноразовых FPV с помощью БПЛА типа "крыло". Транспортник перелетает за линию фронта на расстояние до 40 км , "отпускает" несколько дронов-камикадзе и возвращается на базу. Управление FPV-дронами подхватывают операторы, получающие возможность пролететь в тылу у врага еще около 10 км и уничтожить самые "жирные" цели;

, "отпускает" несколько дронов-камикадзе и возвращается на базу. Управление FPV-дронами подхватывают операторы, получающие возможность пролететь в тылу у врага еще около и уничтожить самые "жирные" цели; Альтернативой предыдущей концепции, достаточно сложной в реализации, есть создание дешевых одноразовых "крыльев". БПЛА с 2,5-3 кг взрывчатки на борту смогут при хорошей ретрансляции сигнала пролетать в тыл на те же 40 км и уничтожать наиболее ценную российскую технику или высших офицеров РФ.

По словам Якова Осташа, все процессы вокруг БПЛА должны развиваться комплексно и без перекосов в одно из направлений . В некоторых вопросах вообще есть смысл поучиться у врага, поскольку Россия, к сожалению, достигает определенных успехов путем подчинения всех подразделений БПЛА отдельному аэрокосмическому агентству, централизованно решающему проблемы отрасли.

"Минцифровизации должно знать проблематику фронта и покупать не только FPV, часть из которых долетит до врага, а часть "приземлит" вражеская РЭБ. Например, в поле в 15-20 км от линии фронта стоит ЗРК "Тор", но до него не долетают FPV из-за сильного РЭБ. В таком случае требуется БПЛА типа "крыло" под управлением ИИ, которое бы без оператора распознало силуэт "Тора" и "разобрало" его на запчасти, игнорируя работу РЭБ. Не менее важны системы подавления сигнала вражеских дронов - нам нужно найти решение проблемы и масштабировать его по всей линии фронта, чтобы "закрыть глаза" хотя бы "Орланам" и подобным системам, работающим на нашей территории на глубине 20-30 км", – подчеркивает Яков.

Для помощи фронту особенно важно сотрудничество в области R&D между военными, гражданами и бизнесом , которые объединены одной целью – выжить. Именно военные, опираясь на помощь и наработки со стороны общества и бизнеса, могут достичь определенного технологического преимущества перед конкурентами, покупающими запчасти для техники в Китае.

Дрон-камикадзе Laurus на испытаниях, на подвесе бутылка с водой вместо боеприпаса.

Украинские разработки могут стоить дороже китайских, но у них будет главное преимущество - отвечать требованиям украинских военных и идеально подходить к условиям именно войны в Украине. К тому же Китай в любой день может остановить поставки комплектующих в Украину, предупреждает Яков Осташ.

Другое технологическое преимущество Украины в том, что оно стало мировым полигоном по испытанию военной техники и оборудования, поэтому на любую идею или модернизацию можно буквально мгновенно получить фидбек от украинских военных.

БПЛА должны появиться в каждом взводе и эволюционировать к отдельному роду войск

Практика показывает, что пилоты БПЛА демонстрируют наибольшую боевую эффективность в отдельных централизованных соединениях, которыми руководят офицеры с большим опытом в этой области, утверждает собеседник издания. Создание отдельных подразделений "дроноводов" позволяет перекидывать группы пилотов для усиления наступления на тех участках фронта, где требуется прорыв.

Военнослужащий, бизнесмен и общественный деятель Яков Осташ.

Однако, в ВСУ применение БПЛА все еще остается точечным, армию сейчас можно сравнить с полем, где кое-где растет кукуруза, а все остальное - сорняки. Поэтому сейчас нужно "засеять" поле ВСУ "кукурузой" - командами специалистов из БПЛА, добившись создания одного-двух взводов ударных дронов в каждой роте. Нынешняя специфика войны требует от 30-50% бойцов, непосредственно участвующих в боевых действиях, умения пользоваться ударными дронами и антидроновыми системами. Именно развитие БПЛА на местах позволит получить преимущество над врагом, подчеркивает Яков Осташ.

После того, как ВСУ на батальонном уровне будет обеспечена штатными группами операторов БПЛА, можно создавать отдельный род аналогичных войск, который будет "отрабатывать" наиболее сложные участки фронта, отмечает специалист. В будущем "беспилотные войска" должны максимально объединиться с подразделениями разведки, поскольку они делают одно дело.

"Невозможно захватить страну, в которой каждый пятый военнослужащий пилотирует БПЛА, имеет очки, пульт и несколько дронов в запасе. Представьте взвод пехоты из 18 человек в обороне, которых прикрывает 10 дронов, готовых уничтожить любой танк или БМП, который появится в поле зрения. Конечно, у такой группы будет очень хороший коэффициент выживания личного состава. Над этим надо было думать еще очень давно, и сейчас нужно создавать преимущество в дронах хотя бы на всей линии фронта", - подчеркивает специалист по БПЛА.

Пускай роботы воюют: Украина должна сохранять жизнь людей

Внедрение беспилотных технологий должно стать лишь первым шагом в поиске технологических решений, которые могут помочь Украине победить в войне, считает Яков. Украина уже сейчас должна заниматься разработкой и применением последующих поколений военной техники и снаряжения, а именно дистанционно управляемых боевых турелей, боевых роботов и экзоскелетов для защиты воинов ВСУ .

Год назад я говорил министру Федорову на личной встрече при Минобороны, что нам нужны дроны, но уже сейчас нужно думать, как сохранить максимальное количество жизней наших военных. Наши ученые уже сейчас должны готовить массовое производство экзоскелетов для штурмовиков и пехоты, которые позволят бежать быстро, нести много, и защитят от осколков и пуль калибров 5.54-7.62 мм. Разумеется, от снайпера или пулемета он не поможет, но в ближнем бою можно будет наносить врагу больше вреда или быстро выносить раненых. Это технологии, которые уже сегодня нужно внедрять", – объясняет Яков.

Тренировка оператора FPV-дронов.

По его словам, в первый год полномасштабной войны Минобороны не оценило военный потенциал дронов и способность роботизации выиграть войну. Кроме того, в начале вторжения был допущен ряд фундаментальных ошибок, а именно:

Неправильно было надеяться, что россияне отступят после тяжелых потерь в живой силе. У них до сих пор остается большой мобилизационный ресурс, который они готовы бросить на уничтожение украинцев;

Украина в начале великой войны смогла мобилизовать достаточное количество людей, чтобы отбросить врага из северных областей. Однако наращивание российского оккупационного контингента изменило соотношение сил не в пользу Украины. В ВСУ уже сейчас ощущается недокомплектация, и украинцы не смогут "задавить" врага количеством;

Отток из страны мужского населения в начале войны, коррупционные скандалы с участием военкомов и беглые военнообязанные. Эти факторы оказали негативное влияние на мобилизационный потенциал ВСУ и возможность проводить ротацию действующих военнослужащих;

Общество должно прекратить успокаивать себя будущей победой и восстановлением страны, а должно обсуждать рациональные и "взрослые" вопросы: как предотвратить оккупацию Украины, которая будет означать геноцид ее населения и новые ГУЛАГИ.

