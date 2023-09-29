Восстановление мостов и речного флота - "Тукуруй" под руководством военного из 3 ОШБр готовится восстанавливать страну

Тукуруй – город в Бразилии, затопленный из-за строительства местной ГЭС и полностью отстроенный на другой территории. В Украине есть свой "Тукуруй" - строительная компания днепровского бизнесмена Тараса Небосенко, занимающаяся инфраструктурными работами повышенной сложности. Редакция Delo.ua собрала информацию об успешных кейсах компании и ее планах на будущее, а также искала ответ на важный для любого предпринимателя вопрос – где найти и как удержать высококлассных специалистов.

История каждого украинского военного – уникальна. В качестве примера – бизнесмен Тарас Небосенко, который с началом полномасштабного вторжения оставил любимое дело и ушел на фронт. Из-за проблем со здоровьем военный прошел длительную реабилитацию и был вынужден вернуться в гражданскую жизнь. Теперь бизнесмен работает "по специальности" – его компания выполняет сложные инфраструктурные работы, применяя свое специализированное оборудование и опыт в строительстве подводных сооружений.

Тарас Небосенко, 2022г. Здесь и далее фото предоставлено компанией "Тукуруй"

"24 февраля моя жизнь изменилась, как и у всех. Я задал себе вопрос: почему я, видевший жизнь, должен отсиживаться дома, а 20-летние юноши – идти под пули? Сначала пошел в терроборону, а впоследствии присоединился к 3 отдельной штурмовой бригады ВСУ. Горжусь, что пришлось служить с этими героическими людьми. В свои 40+ я получил 600 новых друзей. Вместе мы участвовали в обороне Великой Новоселки, Темировке, обороне и контрнаступлении в Бахмуте", - рассказывает экс-военный.

Прежде, чем заняться строительством электростанций и мостов, Тарас прошел путь от банковского работника до предпринимателя и владельца компании. В 21 год он стал самым молодым заместителем директора за время существования Новомосковского трубного завода (Новомосковск Днепропетровской области).

Перед инфраструктурными работами повышенной сложности бизнесмен успел поработать в сферах торговли морепродуктами, импорте товаров из Китая, оцинковке труб, производстве и проектировании аквариумов, а также в отрасли HoReCa.

Благодаря наличию опыта в строительстве и реконструкции гидротехнических сооружений, Тарас Небосенко в 2016 году создал вместе с партнерами компанию, которая занималась бы подводным строительством. Ее название "Тукуруй" не случайно, при выборе имени для юрлица бизнесмена вдохновил одноименный бразильский город, затопленный из-за строительства ГЭС и отстроенный на другой территории.

Предприниматель добавляет, что решил приближать победу Украины путем восстановления инфраструктуры – она нужна как армии, так и гражданским жителям.

Не следует дожидаться победы. Жить, работать и восстанавливать Украину нужно уже сегодня. Нашим военным и технике нужны дороги и мосты для логистики, обеспечения, передислокации. Я знаю, что нужен здесь и могу помочь. Компания располагает квалифицированными специалистами, разнообразным оборудованием и техникой, которая понадобится для восстановления Украины". Тарас Небосенко владелец компании "Тукуруй"

Бывший военный готов принять участие в восстановлении мостов, разрушенных в Херсонской, Николаевской и Запорожской областях. Задумывается и о строительстве собственного логистического терминала.

Компания уже наработала портфолио работ

В довоенное время "Тукуруй" успел поучаствовать в нескольких инфраструктурных проектах, в том числе и в столице. К ним относятся:

Строительство 8-го причала Николаевского морского порта

Что сделали : провели работы по обратной засыпке линии причала, забивке шпунта, забивке свай диаметром 720 мм .

Строительство 8-го причала Николаевского морпорта.

В чем уникальность : все работы по строительству данного объекта выполнялись исключительно на воде.

Строительство причала протяженностью 180 м и глубиной 4,5 м в с. Марьинское Днепропетровской обл., заказчик - агрохолдинг "Нибулон".

Строительство причала в Марьинском.

Что сделали: выполнили полный комплекс работ по строительству причала для портового элеватора "Нибулона".

В чем уникальность : выполнение работ в нерестовый период без ущерба экологии.

Мост через р. Чортомлык в с. Алексеевка Днепропетровской обл.

Что сделали : подняли из-под воды пролет упавшего в результате разрушения моста. Установили 30-метровые опоры, выполнили подводное усиление и бетонирование подводных конструкций на глубине 9 м. Выполнили работы по демонтажу шпунтовой стенки.

Ремонт моста через р. Чортомлык.

В чем уникальность : сроки выполнения работ, мост был отремонтирован за 3 месяца.

Демонтаж временных опор Подольско-Воскресенского моста в Киеве.

Что сделали : Демонтаж временных опор на Подольско-Воскресенском мосту. Общий объем работ – 1800 тонн. Демонтаж производился как по подводной, так и по надводной части. Работы выполнялись на глубине до 21 м.

Демонтаж временных опор Подольско-Воскресенского моста.

В чем уникальность : применение опыта в области подводной сварки и резки. Поиск объектов под водой с использованием эхолотов. Полный комплекс погрузочно-разгрузочных работ на воде.

Реконструкция слепых дорожек на судостроительном заводе "Нибулон" в Николаеве.

Что сделали: построили 6 новых дорожек, отремонтировали 4 действующих, удлинили еще 10 дорожек до отметки 11 м, выполнили монтаж металлических эстакад. Укладка и соединение под водой разных типов бетонных конструкций весом до 30 тонн производилось с минимальными допусками и на большой глубине. Для монтажа металлоконструкций использовались кессоны, сварка и резка металла под водой. Благодаря реконструкции появилась возможность строить перегрузочные суда грузоподъемностью до 10 тыс. тонн.

Реконструкция на судостроительном заводе "Нибулон"

Какие технологии применили: установка и осушение временных кессонов, укладка и подводное уплотнение подложек под установку бетонных конструкций, установка бетонных конструкций и их соединение под водой, установка под водой металлических конструкций на бетонные основания, подводная сварка и резка.

Какие планы ставит перед собой "Тукуруй"?

Тарас Небосенко объясняет, что ставит перед собой цель, заключающуюся в восстановлении речного судоходства в Украине . Для этого "Тукуруй" имеет команду из более 40 специалистов, которые базируются в Киеве и поддерживают в работоспособность оборудования. Бизнесмен объясняет, что компания участвовала в разных тендерах и имеет заказ минимум до 2024 года. Часть ее сотрудников встретила войну в Киеве, где выполняла работы, но основная часть людей в феврале-2022 была в Херсоне, который на некоторое время оккупировали войска страны-агрессора.

Парк ее техники для надводных и подводных работ включает плавкраны, плавкоперы, буксиры, баржи, подъемные механизмы, оборудование для подводной сварки, бетонирования и т.д. Особая гордость владельца – гидромолот и вибропогружитель, которым можно забивать в грунт трубы диаметром до 1800 мм .

Вся техника рассчитана исключительно на гидротехническое строительство – строительство и ремонт мостов и портов, подъем из под воды утопленных суден. "Тукуруй" способен перевозить по воде оборудование общей массой до 500 тонн - можно и больше, но такая логистика пока экономически нецелесообразна.

К сожалению, часть техники осталась в Херсоне до сих пор находится под российскими обстрелами . В ближайшее время Тарас собирается вернуться за побывавшим в оккупации имуществом. Это уникальные устройства, большие агрегаты для работ высочайшей трудности.

Только в Херсонской области затоплено около 150 судов, которые мы можем извлечь. Ведутся переговоры о строительстве частных портов. И в целом моя большая цель – это возобновление судоходства на Днепре. Сейчас у нас большой потенциал и мы уверенно двигаемся к этому". Тарас Небосенко владелец компании "Тукуруй"

Почему гидротехнические работы?

По словам владельца "Тукуруй", он выбрал бизнес-нишу подводных и гидротехнических работ из-за наличия соответствующего опыта и экспертизы в этой области знаний. Однако, решающим аргументом стала возможность приобрести активы практически разоренного предприятия с таким профилем деятельности – аналогичных в Херсонской, Запорожской и Николаевской областях почти не было.

В целом, в Украине всего 3-4 предприятия с именем и репутацией, способных выполнять подобные работы высокой сложности. При этом каждый из выполненных компанией проектов уникален и по-своему особенен, а его исполнение дает уникальный опыт.

Самая частая проблема, с которой сталкивается градостроительная компания – несоответствие геодезических исследований рельефа реальным условиям, в которых действительно приходится работать. К примеру, выполнить проектное задание по демонтажу временных опор Подольско-Воскресенского моста за 2 недели казалось невозможным - общий объем работ достигал 1800 тонн, и их снятие пришлось производить как с подводной, так и с надводной части – на глубине до 21 м.

В ином случае, использование подводного бетонирования при строительстве моста через г. Чортомлык позволило тщательно закрепить опоры на случай оползня, что сохранило эту транспортную артерию даже в условиях разрушительных последствий подрыва Каховской ГЭС.

Также компания активно использует кессоны – непроницаемые для воды камеры, спускающиеся на дно водоема во время подводных работ. К примеру, их использование при строительстве слеповых дорожек на заводе "Нибулон" позволило существенно сократить сроки выполнения работ.

С частным заказчиком работать гораздо легче. Чаще всего "Тукуруй" и представители бизнеса имеют одинаковую цель: построить качественно и в кратчайшие сроки.

В свою очередь, государственные заказчики всегда имеют большой перечень условий и ограничений, поэтому лучше работать с ними как субподрядчик, когда большинство бюрократических процедур берет на себя генеральный подрядчик. Но надо быть внимательным, потому что участились случаи, когда возникают вопросы ответственности этих компаний в расчетах за проделанную работу.

"Система "Прозорро" в нашем случае работает неэффективно. Условия тендера обычно формулируют те же лица, которые рассматривают поданные заявки, следят за выполнением работ и являются распорядителями средств. Для них более важна процедура, а не конечный результат. Самое главное, что эта система не предусматривает ответственности заказчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Скандалы, которые не утихают в нашей стране в период военного положения, возмущают. Однако мы понимаем – строить все же нужно, потому что есть для кого", - отмечает предприниматель.

Как мотивировать и сохранять высококвалифицированный персонал?

"Тукуруй" сейчас содержит около 40 специалистов, их достаточно для обеспечения работоспособности оборудования и механизмов, и именно такое количество людей компания может себе позволить держать в штате с сохранением зарплаты.

По словам Тараса Небосенко, штат компании при необходимости можно увеличить и до 200 сотрудников, но в рыночных условиях сейчас нет смысла удерживать на постоянной основе столько людей.

Чтобы удержать высококвалифицированных работников, которые могли бы зарабатывать не меньше, чем в странах Европы или Америки, компания использует рыночные методы, выплачивая адекватную зарплату.

Как правило, общий доход работников напрямую зависит от сложности работ и степени их ответственности. Благодаря такому подходу у наших работников не возникает желания выезжать за границу в поисках лучшей судьбы. При этом я уверен, что каждый из них и там имел бы возможность получать большое жалование и достойное отношение", - уточняет Тарас Небосенко.

Вахта на "Тукуруй" стандартная для подобных предприятий и длится две недели через две, добавляет бизнесмен.

Бронирование военнообязанных не используется, сотрудники сами решают, когда идти защищать страну. Компания до сих пор не пользовалась процедурой бронирования сотрудников. Ее владелец объясняет, что не может предписывать сотрудникам, что делать: если они хотят защищать страну на фронте, их можно только поддержать в этом стремлении .

Часть сотрудников, включая меня, в частности, с первых дней войны защищали нашу страну. У меня возникли серьезные проблемы со здоровьем, вынужден был вернуться с фронта. И сейчас хочу заниматься тем, что умею и люблю больше всего, и что действительно помогает восстановлению Украины. Потому что вопрос портов, мостов – ключевой". Тарас Небосенко владелец компании "Тукуруй"

Также компания пытается внедрить образовательные подходы в рабочий процесс, ведь технологии и оборудование постоянно обновляются. Много внимания уделяется обучению молодых кадров, а также повышению уровня опытных работников, поскольку в столь серьезной и технологической сфере нужно постоянно учиться.