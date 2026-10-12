DeepSeek инвестирует в робототехнический стартап с отметкой в $400 миллионов

Китайский разработчик искусственного интеллекта DeepSeek планирует возглавить первый раунд финансирования для молодого стартапа Winverse AI, создающего модели искусственного интеллекта для робототехники. Потенциальное соглашение оценивает компанию около 400 миллионов долларов после привлечения инвестиций.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

По информации источников издания, исследовательская лаборатория по Ханчжоу согласилась выступить ведущим инвестором в посевном раунде финансирования объемом в десятки миллионов долларов. В раунд также присоединились другие инвесторы, в частности венчурный фонд Long-Z Investments от гиганта Meituan. Соглашение еще не завершено окончательно, а оценка и состав участников могут претерпеть изменения.

Расширение в сферу воплощенного интеллекта

Это соглашение станет одной из крупнейших венчурных инвестиций DeepSeek с момента основания компании руководителем хедж-фонда Ляном Вэньфеном в 2023 году. Она позволит лидеру китайского ИИ-сектора выйти за пределы языковых моделей на рынок реальных приложений, в частности, для управления человекоподобными работами на промышленных производствах.

Ранее DeepSeek уже приобрел 2% акций Unitree Robotics во время листинга в Шанхае для совместной разработки систем интеллекта.

Кто стоит за созданием Winverse AI

Стартап Winverse основал в 2026 году Ху Хань — ведущий ученый, который недавно возглавлял команды зрительно-языковых и базовых воплощенных моделей в Tencent Holdings Ltd. Он имеет степень доктора наук Университета Цинхуа, а ранее работал в исследовательских подразделениях Microsoft Research Asia и Baidu.

Ху Хань оставил Tencent на фоне масштабной реструктуризации подразделения ИИ-исследований холдинга, вызванной попытками догнать конкурентов в отрасли.

Для финансирования этого соглашения DeepSeek будет использовать часть капитала из собственного раунда финансирования на сумму не менее 80 миллиардов юаней (около 12 миллиардов долларов), который компания привлекает в преддверии запланированного выхода на биржу в начале 2027 года.

Напомним, ранее сообщалось, что китайский ИИ-стартап DeepSeek привлечет более 12 млрд долларов перед выходом на биржу. Китайский разработчик искусственного интеллекта DeepSeek планирует привлечь более 80 млрд юаней (около 11,93 млрд долларов) в рамках своего нового раунда финансирования, формируя финансовый резерв накануне выхода на внутреннюю биржу.