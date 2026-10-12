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DeepSeek інвестує в робототехнічний стартап з оцінкою у $400 мільйонів

DeepSeek
DeepSeek інвестує в робототехнічний стартап з оцінкою у $400 мільйонів

Китайський розробник штучного інтелекту DeepSeek планує очолити перший раунд фінансування для молодого стартапу Winverse AI, який створює моделі штучного інтелекту для робототехніки. Потенційна угода оцінює компанію у близько 400 мільйонів доларів після залучення інвестицій.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

За інформацією джерел видання, дослідницька лабораторія з Ханчжоу погодилася виступити провідним інвестором у посівному раунді фінансування обсягом у десятки мільйонів доларів. До раунду також долучилися інші інвестори, зокрема венчурний фонд Long-Z Investments від гіганта Meituan. Угода ще не завершена остаточно, а оцінка та склад учасників можуть зазнати змін.

Розширення у сферу втіленого інтелекту

Ця угода стане однією з найбільших венчурних інвестицій DeepSeek з моменту заснування компанії керівником хедж-фонду Ляном Веньфеном у 2023 році. Вона дозволить лідеру китайського ШІ-сектора вийти за межі мовних моделей на ринок реальних застосунків, зокрема для управління людиноподібними роботами на промислових виробництвах.

Раніше DeepSeek уже придбав 2% акцій Unitree Robotics під час лістингу в Шанхаї для спільної розробки систем втіленого інтелекту.

Хто стоїть за створенням Winverse AI

Стартап Winverse заснував у 2026 році Ху Хань — провідний науковець, який донедавна очолював команди зорово-мовних та базових втілених моделей у Tencent Holdings Ltd. Він має ступінь доктора наук Університету Цінхуа, а раніше також працював у дослідницьких підрозділах Microsoft Research Asia та Baidu.

Ху Хань залишив Tencent на тлі масштабної реструктуризації підрозділу ШІ-досліджень холдингу, спричиненої спробами наздогнати конкурентів у галузі.

Для фінансування цієї угоди DeepSeek використовуватиме частину капіталу з власного раунду фінансування на суму щонайменше 80 мільярдів юанів (близько 12 мільярдів доларів), який компанія залучає напередодні запланованого виходу на біржу на початку 2027 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що китайський ШІ-стартап DeepSeek залучить понад $12 млрд перед виходом на біржу. Китайський розробник штучного інтелекту DeepSeek планує залучити понад 80 млрд юанів (близько 11,93 млрд доларів) у межах свого нового раунду фінансування, формуючи фінансовий резерв напередодні виходу на внутрішню біржу.

Автор:
Максим Кольц

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