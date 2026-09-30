DeepSeek выпустил инструменты для чипов Huawei, которые могут заменить Nvidia

Китайский ИИ-стартап DeepSeek открыл свободный доступ к программному обеспечению, созданному совместно с компанией Huawei для программирования процессоров искусственного интеллекта. Этот шаг демонстрирует партнерство двух китайских игроков по разработке технологий для замены американской Nvidia.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Набор инструментов предназначен для ускорителей Huawei Ascend и доступен для бесплатной загрузки с открытым исходным кодом. Среди них — разработка TileLang, позиционируемая как китайский ответ платформе CUDA от Nvidia, признанной мировым стандартом в создании искусственного интеллекта.

Компании входят в круг лидеров, пытающихся реализовать намерение Пекина заменить американский софт и микросхемы собственными аналогами. В то время как DeepSeek разрабатывает модели с открытыми весами для конкуренции с Anthropic и OpenAI, Huawei производит необходимые для центров обработки данных ускорители.

Планы DeepSeek по использованию китайских чипов

DeepSeek активно переходит на внутренние процессоры, несмотря на то, что обучение моделей в мире в основном опирается на полупроводники Nvidia. Стартап планирует установить не менее 160 тысяч самых мощных ускорителей Huawei в собственном дата-центре, строящемся во Внутренней Монголии.

Кроме того, компания завершает раунд привлечения финансирования по оценке около 74 млрд. долларов (500 млрд. юаней) перед публичным размещением акций, которое может состояться уже в этом году.

В публикации в соцсети WeChat представители DeepSeek отметили, что продуманный язык программирования с простым написанием кода является критически важным для построения эффективной ИИ-экосистемы. Стартап оптимизировал работу софта на процессорах Ascend 950 с полной поддержкой Huawei и планирует продолжать сотрудничество над совместными инновациями.

Напомним, ранее сообщалось, что доход китайского ИИ-стартапа DeepSeek вырос до 1 млрд долларов в год. Этот расчетный показатель вырос более чем в два раза по сравнению с данными многомесячной давности.