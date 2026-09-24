Доход китайского ИИ-стартапа DeepSeek вырос до 1 миллиарда долларов в год

Китайский разработчик искусственного интеллекта DeepSeek вышел на годовой темп выручки в 1 млрд. долларов. Этот расчетный показатель вырос более чем в два раза по сравнению с данными многомесячной давности.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на издание Reuters.

Показатель годового темпа отражает ожидаемую выручку компании за год при сохранении текущей динамики продаж. Стремительный рост подтверждает успех стартапа, разработки которого в прошлом году заставили американский рынок пересмотреть оценки технологических возможностей Китая в сфере ИИ.

Планы на IPO и причины роста выручки

Генеральный директор компании Лян Вэньфэн озвучил финансовые цифры на закрытой встрече с инвесторами. По данным источников, DeepSeek готовится к выходу на Шанхайскую фондовую биржу.

Компания планирует привлечь 50 млрд юаней (около 7,45 млрд долларов) до конца октября, что позволит оценить весь бизнес в 500 млрд юаней. Частично доходы разработчика выросли из-за повышения цен на использование его моделей в 2,3-4,5 раза.

Для подготовки листинга на технологической площадке STAR Market стартап нанял инвестиционную компанию CITIC Securities. В то же время, точные сроки размещения, окончательная оценка и объем средств пока согласовываются.

Распределение ресурсов и новые разработки

Большую часть ресурсов компания направляет на создание новых систем искусственного интеллекта:

более 70% вычислительных мощностей DeepSeek тратит на обучение будущих систем;

менее 30% мощностей стартап оставляет в поддержку работы уже выпущенных продуктов;

В начале месяца компания представила новую модель DeepSeek-V4.1-Flash, созданную для более быстрой обработки запросов, более высокой пропускной способности и масштабирования.

Напомним, ранее сообщалось, что китайский ИИ-стартап DeepSeek был оценен в 52 миллиарда долларов во время привлечения первых инвестиций. В рамках внешнего раунда финансирования оценка разработчика достигла 350,88 млрд юаней, о чем стало известно из биржевых сообщений косвенных инвесторов частной компании.