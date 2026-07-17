Китайский ИИ-стартап DeepSeek оценили в 52 миллиарда долларов во время привлечения первых инвестиций

Китайский разработчик искусственного интеллекта DeepSeek в рамках своего первого внешнего раунда финансирования получил отметку в 350,88 миллиарда юаней (около 51,82 миллиарда долларов). Поскольку DeepSeek является частной компанией и не публикует финансовую отчетность, эти данные стали известны благодаря официальным биржевым релизам ее косвенных инвесторов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Reuters.

В частности, китайский производитель чемоданов Anhui Korrun сообщил, что фонд, в который он инвестировал, выделил 2,9 миллиарда юаней на приобретение косвенной доли в размере 0,8265% у DeepSeek. Проведенные расчеты указывают на общую рыночную капитализацию стартапа на уровне около 52 миллиардов долларов.

Параллельно другая компания Jiuan Medical подтвердила эти ценовые ориентиры. Ее гонконгская дочерняя структура инвестировала 750 миллионов юаней через фонд Shixiang Capital в обмен на косвенную долю в DeepSeek размером около 0,21%.

Зачем DeepSeek привлекает внешний капитал

Компания DeepSeek приобрела всемирную популярность в начале прошлого года после релиза своих недорогих моделей искусственного интеллекта V3 и R1. Они доказали, что китайские разработчики способны конкурировать с лидерами ИИ-индустрии из США даже в условиях жестких санкций и ограничений на экспорт передовых чипов.

Долгое время стартап отказывался от иностранцев, полностью финансируясь за счет количественного хедж-фонда High-Flyer своего основателя Лян Вэньфена. Однако в мае руководство компании изменило стратегию из-за колоссальных затрат на закупку вычислительных мощностей, строительство дата-центров и содержание ведущих специалистов.

В июне стало известно, что DeepSeek планирует привлечь около 50 миллиардов юаней (7,4 миллиарда долларов) от консорциума инвесторов, в который вошли такие гиганты, как Tencent и производитель аккумуляторов CATL.

Сейчас стартап не планирует останавливаться и, по информации источников, готовит следующий раунд финансирования еще на 50 миллиардов юаней. Ожидается, что в ходе переговоров оценка компании может подскочить до 500 миллиардов юаней (около $74 миллиардов).

Напомним, китайский стартап DeepSeek готовится к выходу на биржу с рекордной оценкой. Китайский разработчик искусственного интеллекта начал подготовку к первоначальному публичному размещению акций и планирует подать заявку на листинг на материковом Китае уже в конце 2026 или начале 2027 года, что позволит ему дебютировать на бирже в 2027 году.