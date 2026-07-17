Китайський ШІ-стартап DeepSeek оцінили у 52 мільярди доларів під час залучення перших інвестицій

Китайський розробник штучного інтелекту DeepSeek у межах свого першого зовнішнього раунду фінансування отримав оцінку у 350,88 мільярда юанів (близько 51,82 мільярда доларів). Оскільки DeepSeek є приватною компанією і не публікує фінансову звітність, ці дані стали відомі завдяки офіційним біржовим релізам її непрямих інвесторів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Reuters.

Зокрема, китайський виробник валіз Anhui Korrun повідомив, що фонд, у який він інвестував, виділив 2,9 мільярда юанів на придбання непрямої частки в розмірі 0,8265% у DeepSeek. Проведені розрахунки вказують на загальну ринкову капіталізацію стартапу на рівні майже 52 мільярдів доларів.

Паралельно інша компанія, Jiuan Medical, підтвердила ці цінові орієнтири. Її гонконзька дочірня структура інвестувала 750 мільйонів юанів через фонд Shixiang Capital в обмін на непряму частку в DeepSeek розміром близько 0,21%.

Навіщо DeepSeek залучає зовнішній капітал

Компанія DeepSeek здобула всесвітню популярність на початку минулого року після релізу своїх недорогих моделей штучного інтелекту V3 та R1. Вони довели, що китайські розробники здатні конкурувати з лідерами ШІ-індустрії з США навіть в умовах жорстких санкцій та обмежень на експорт передових чипів.

Довгий час стартап відмовлявся від сторонніх інвестицій, повністю фінансуючись за рахунок кількісного хедж-фонду High-Flyer свого засновника Лян Веньфена. Проте у травні керівництво компанії змінило стратегію через колосальні витрати на закупівлю обчислювальних потужностей, будівництво дата-центрів та утримання провідних фахівців.

У червні стало відомо, що DeepSeek планує залучити близько 50 мільярдів юанів ($7,4 мільярда) від консорціуму інвесторів, до якого увійшли такі гіганти, як Tencent та виробник акумуляторів CATL.

Зараз стартап не планує зупинятися і, за інформацією джерел, уже готує наступний раунд фінансування ще на 50 мільярдів юанів. Очікується, що під час цих переговорів оцінка компанії може підскочити до 500 мільярдів юанів (близько $74 мільярдів).

Нагадаємо, китайський стартап DeepSeek готується до виходу на біржу з рекордною оцінкою. Китайський розробник штучного інтелекту розпочав підготовку до первинного публічного розміщення акцій та планує подати заявку на лістинг на материковому Китаї вже наприкінці 2026 року або на початку 2027 року, що дозволить йому дебютувати на біржі у 2027 році.