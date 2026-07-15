Китайський стартап DeepSeek готується до виходу на біржу з рекордною оцінкою

Китайський розробник штучного інтелекту DeepSeek розпочав підготовку до первинного публічного розміщення акцій (IPO). Компанія з Ханчжоу планує подати заявку на лістинг на материковому Китаї вже наприкінці 2026 року або на початку 2027 року, що дозволить їй дебютувати на біржі у 2027 році.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

Наразі компанія співпрацює з аудиторськими та банківськими консультантами для підготовки фінансової звітності, яку планує завершити до кінця грудня цього року.

Попри те, що плани перебувають на початковій стадії й терміни можуть змінитися залежно від ринкових умов, цей вихід на біржу може стати знаковою подією для китайської технологічної індустрії.

Новий приватний раунд фінансування та оцінка у $71 мільярд

Паралельно з підготовкою до IPO DeepSeek прагне залучити додаткові приватні інвестиції, всього через кілька тижнів після завершення попереднього рекордного раунду фінансування.

Нова цільова оцінка: cтартап веде переговори з новими інвесторами щодо раунду фінансування за попередньою оцінкою не менше 480 мільярдів юанів (близько $71 мільярда). Для порівняння, у попередньому червневому раунді оцінка компанії становила приблизно $50 мільярдів.

Обсяг нових інвестицій: DeepSeek прагне залучити щонайменше 10 мільярдів юанів ($1,48 мільярда), проте фінальна сума може значно зрости залежно від кількості зацікавлених інвесторів.

Залучені кошти планується спрямувати на масштабне розширення обчислювальних потужностей та інфраструктури центрів обробки даних, що критично важливо для навчання нових моделей ШІ та розвитку систем автономних агентів.

Принципи розвитку компанії та статки засновника

Керівництво стартапу, заснованого у 2023 році інвестиційним фондом Zhejiang High-Flyer Asset Management, неодноразово наголошувало, що пріоритетом для них є фундаментальні наукові дослідження в галузі ШІ, а не швидка комерціалізація технологій.

Засновник DeepSeek Лян Веньфен пообіцяв продовжувати розробку моделей із відкритим кодом задля досягнення загального штучного інтелекту.

На тлі стрімкого злету оцінки компанії статки Ляна Веньфена подвоїлися й досягли $36 мільярдів. Це зробило його найбагатшим творцем моделей штучного інтелекту у світі, дозволивши випередити таких відомих лідерів індустрії, як співзасновник Anthropic Даріо Амодеї та співзасновник OpenAI Грег Брокман.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ШІ-стартап DeepSeek готується залучити 7,4 млрд доларів інвестицій у межах свого першого раунду фінансування. Головними учасниками того раунду виступили технологічний конгломерат Tencent Holdings та гігант із виробництва акумуляторів CATL.