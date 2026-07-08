Китайський ШІ-стартап DeepSeek розробляє власний процесор

Китайський розробник штучного інтелекту DeepSeek працює над створенням власного процесора для живлення ШІ-систем.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

За даними конфіденційних джерел, чип спроєктований спеціально для інференсу — стадії, на якій уже навчені моделі обробляють запити та генерують відповіді користувачам, а не для самого процесу навчання нових моделей. У DeepSeek наразі не відповіли на запити журналістів щодо коментарів.

Після оприлюднення цієї інформації акції американського напівпровідникового гіганта Nvidia Corp. на торгах упали на 2,2%.

Глобальний тренд на власне залізо

Сьогодні практично кожен великий розробник ШІ намагається створити власні мікросхеми. Це допомагає компаніям отримати перевагу завдяки адаптації апаратного забезпечення під конкретні алгоритми та підвищенню ефективності систем.

Зокрема, нещодавно компанія OpenAI презентувала свій перший кастомний процесор, створений у партнерстві з Broadcom Inc. Компанія Amazon.com Inc. веде переговори про продаж власних чипів для сторонніх дата-центрів, а Google фіксує високий попит на свої тензорні процесори.

DeepSeek став лідером китайської індустрії штучного інтелекту після того, як минулого року вразив технологічний світ своєю передовою моделлю. Компанія зуміла створити конкурентоспроможний продукт, витративши значно менше чипів та ресурсів, ніж американські розробники. Це довело, що китайські компанії здатні успішно конкурувати з Кремнієвою долиною попри жорсткі експортні обмеження на передові технології з боку США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ШІ-стартап DeepSeek готується залучити 7,4 млрд доларів інвестицій. Китайський стартап, який є найвідомішим розробником штучного інтелекту в країні, готується залучити близько 50 мільярдів юанів у межах свого першого раунду фінансування. Головними учасниками мають стати технологічний конгломерат Tencent Holdings та гігант із виробництва акумуляторів CATL.