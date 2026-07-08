Китайский ИИ-стартап DeepSeek разрабатывает собственный процессор

Китайский разработчик искусственного интеллекта DeepSeek работает над созданием собственного процессора для питания ИИ-систем.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным конфиденциальных источников, чип разработан специально для инференса — стадии, на которой уже обученные модели обрабатывают запросы и генерируют ответы пользователям, а не для самого процесса обучения новых моделей. В DeepSeek пока не ответили на запросы журналистов по поводу комментариев.

После обнародования этой информации акции американского полупроводникового гиганта Nvidia Corp. на торгах свалились на 2,2%.

Глобальный тренд на собственное железо

Сегодня практически каждый крупный разработчик ИИ пытается создать собственные микросхемы. Это помогает компаниям получить преимущество благодаря адаптации аппаратного обеспечения под конкретные алгоритмы и повышению эффективности систем.

В частности, недавно компания OpenAI представила свой первый кастомный процессор, созданный в партнерстве с Broadcom Inc. Компания Amazon.com Inc. ведет переговоры о продаже собственных чипов для посторонних дата-центров, а Google фиксирует высокий спрос на свои тензорные процессоры.

DeepSeek стал лидером китайской индустрии искусственного интеллекта после того, как в прошлом году поразил технологичный мир своей передовой моделью. Компания сумела создать конкурентоспособный продукт, потратив гораздо меньше чипов и ресурсов, чем американские разработчики. Это доказало, что китайские компании способны успешно конкурировать с Кремниевой долиной, несмотря на жесткие экспортные ограничения на передовые технологии со стороны США.

Напомним, ранее сообщалось, что ИИ-стартап DeepSeek готовится привлечь 7,4 млрд долларов инвестиций. Китайский стартап, являющийся самым известным разработчиком искусственного интеллекта в стране, готовится привлечь около 50 миллиардов юаней в рамках своего первого раунда финансирования. Главными участниками должен стать технологический конгломерат Tencent Holdings и гигант по производству аккумуляторов CATL.