Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,34

+0,04

EUR

51,66

+0,06

Готівковий курс:

USD

44,20

44,10

EUR

51,80

51,65

Delo Index Туристична нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Галузеві лідери

2025 року
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

ШІ-стартап DeepSeek готується залучити 7,4 млрд доларів інвестицій

DeepSeek, логотип
ШІ-стартап DeepSeek готується залучити 7,4 млрд доларів у першому раунді фінансування / Еasypay

Китайський стартап DeepSeek, який є найвідомішим розробником штучного інтелекту в країні, готується залучити близько 50 мільярдів юанів (приблизно 7,4 мільярда доларів США) у межах свого першого раунду фінансування. Головними учасниками раунду мають стати технологічний конгломерат Tencent Holdings та гігант із виробництва акумуляторів CATL.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням Reuters.

За інформацією інсайдерів, за підсумками цього інвестиційного раунду ринкова вартість компанії може сягнути від 350 до 400 мільярдів юанів, що еквівалентно 52–59 мільярдам доларів США. Очікується, що залучення капіталу завершиться протягом найближчих кількох тижнів, хоча фінальні фінансові деталі та перелік інвесторів ще можуть зазнати змін.

Зміна стратегії та нові виклики

Цей крок означає повну зміну багаторічної стратегії DeepSeek, яка раніше принципово відмовлялася від залучення зовнішнього капіталу. Досі діяльність стартапу повністю забезпечував його засновник Лян Веньфен завдяки прибуткам свого квантового хедж-фонду High-Flyer. Проте стрімкий розвиток індустрії ШІ змусив компанію шукати додаткові ресурси. Поточний фокус ринку змістився з дешевих чат-ботів із відкритим кодом на складніших ШІ-агентів, які здатні виконувати завдання з мінімальним втручанням людини, але потребують колосальних обчислювальних потужностей.

Крім того, DeepSeek стикається з жорсткими геополітичними обмеженнями. Через західні експортні санкції стартап позбавлений доступу до передових американських мікросхем, що обмежує коло його потенційних інвесторів переважно межами Китаю. Попри значні масштаби, цей раунд усе одно поступається залученим коштам американських конкурентів, адже у березні компанія OpenAI залучила 122 мільярди доларів, а Anthropic у травні — 65 мільярдів доларів.

Хто фінансує китайський ШІ:

  • Засновник компанії: Лян Веньфен особисто інвестує у цьому раунді 20 мільярдів юанів власних коштів.
  • Tencent та CATL: технологічний гігант Tencent планує вкласти 10 мільярдів юанів, а виробник акумуляторів CATL — 5 мільярдів юанів, що зробить їх найбільшими зовнішніми донорами. Для CATL це можливість розширити присутність у секторі ШІ-дата-центрів, а для Tencent — наздогнати конкурентів з Alibaba.
  • Інші інвестори: компанія веде фінальні переговори з національним фондом штучного інтелекту Китаю, ігровим розробником NetEase та e-commerce гігантом JD.com. Також серед майбутніх інвесторів фігурують фонди IDG Capital та Monolith Management. Загальна кількість учасників раунду не перевищить 10 організацій.

Нагадаємо, китайського розробника ШІ можуть оцінити у $50 мільярдів. Стартап Deepseek здобув світове визнання на початку минулого року завдяки випуску моделей V3 та R1, які кинули серйозний виклик американським технологічним лідерам Кремнієвої долини.

Автор:
Максим Кольц
Онлайн-трансляція "MRKTNG марафон 2026"
Івент