ШІ-стартап DeepSeek готується залучити 7,4 млрд доларів інвестицій

Китайський стартап DeepSeek, який є найвідомішим розробником штучного інтелекту в країні, готується залучити близько 50 мільярдів юанів (приблизно 7,4 мільярда доларів США) у межах свого першого раунду фінансування. Головними учасниками раунду мають стати технологічний конгломерат Tencent Holdings та гігант із виробництва акумуляторів CATL.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням Reuters.

За інформацією інсайдерів, за підсумками цього інвестиційного раунду ринкова вартість компанії може сягнути від 350 до 400 мільярдів юанів, що еквівалентно 52–59 мільярдам доларів США. Очікується, що залучення капіталу завершиться протягом найближчих кількох тижнів, хоча фінальні фінансові деталі та перелік інвесторів ще можуть зазнати змін.

Зміна стратегії та нові виклики

Цей крок означає повну зміну багаторічної стратегії DeepSeek, яка раніше принципово відмовлялася від залучення зовнішнього капіталу. Досі діяльність стартапу повністю забезпечував його засновник Лян Веньфен завдяки прибуткам свого квантового хедж-фонду High-Flyer. Проте стрімкий розвиток індустрії ШІ змусив компанію шукати додаткові ресурси. Поточний фокус ринку змістився з дешевих чат-ботів із відкритим кодом на складніших ШІ-агентів, які здатні виконувати завдання з мінімальним втручанням людини, але потребують колосальних обчислювальних потужностей.

Крім того, DeepSeek стикається з жорсткими геополітичними обмеженнями. Через західні експортні санкції стартап позбавлений доступу до передових американських мікросхем, що обмежує коло його потенційних інвесторів переважно межами Китаю. Попри значні масштаби, цей раунд усе одно поступається залученим коштам американських конкурентів, адже у березні компанія OpenAI залучила 122 мільярди доларів, а Anthropic у травні — 65 мільярдів доларів.

Хто фінансує китайський ШІ:

Засновник компанії: Лян Веньфен особисто інвестує у цьому раунді 20 мільярдів юанів власних коштів.

Tencent та CATL: технологічний гігант Tencent планує вкласти 10 мільярдів юанів, а виробник акумуляторів CATL — 5 мільярдів юанів, що зробить їх найбільшими зовнішніми донорами. Для CATL це можливість розширити присутність у секторі ШІ-дата-центрів, а для Tencent — наздогнати конкурентів з Alibaba.

Інші інвестори: компанія веде фінальні переговори з національним фондом штучного інтелекту Китаю, ігровим розробником NetEase та e-commerce гігантом JD.com. Також серед майбутніх інвесторів фігурують фонди IDG Capital та Monolith Management. Загальна кількість учасників раунду не перевищить 10 організацій.

Нагадаємо, китайського розробника ШІ можуть оцінити у $50 мільярдів. Стартап Deepseek здобув світове визнання на початку минулого року завдяки випуску моделей V3 та R1, які кинули серйозний виклик американським технологічним лідерам Кремнієвої долини.