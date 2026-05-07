Прорив DeepSeek: китайського розробника ШІ можуть оцінити у $50 мільярдів

DeepSeek
Прорив DeepSeek: китайського розробника ШІ можуть оцінити у $50 мільярдів / Unsplash

Китайський стартап DeepSeek, який став відомим завдяки створенню ефективних відкритих моделей штучного інтелекту, готується до свого першого раунду залучення зовнішнього фінансування. Оцінка компанії може сягнути позначки у $50 млрд.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

Досі засновник DeepSeek Лян Веньфен дотримувався стратегії відмови від стороннього капіталу, фінансуючи лабораторію коштами власного хедж-фонду High-Flyer. Проте посилення конкуренції на ринку ШІ та зростаючі витрати на обчислювальні потужності змусили компанію змінити тактику.

Хто інвестує в компанію

За даними джерел, DeepSeek планує залучити від $3 млрд до $4 млрд. Основними претендентами на роль інвесторів виступають:

  • Державний фонд ШІ Китаю: національний фонд із капіталом у 60 млрд юанів ($8,8 млрд), створений на початку 2025 року, веде переговори про лідерство в раунді.
  • Tencent Holdings: технологічний гігант також висловив зацікавленість у підтримці перспективного розробника.

Залучені кошти планують спрямувати на розвиток інфраструктури обчислень та покращення умов для працівників. Це критично важливо, щоб стримати "відтік мізків" до конкурентів, таких як ByteDance та Alibaba.

Від чат-ботів до ШІ-агентів

Хоча на початку 2025 року моделі V3 та R1 від DeepSeek спричинили фурор на світовому ринку через свою низьку вартість навчання, зараз стартап стикається з новими викликами. Ринок ШІ зміщується від простих чат-ботів до складних ШІ-агентів, здатних виконувати комплексні завдання самостійно.

Минулого місяця DeepSeek представив нову модель V4, проте сторонні тести показали, що вона все ще відстає від найкращих американських та китайських розробок. Попри амбітні заяви про "новий рівень" відкритого ПЗ, реліз V4 вже не спровокував такого обвалу акцій техгігантів, як попередні версії, що підтверджує необхідність додаткових ресурсів для ривка вперед.

Нагадаємо, компанію Anthropic оцінили у $1 трлн. Це зробило стартап третьою приватною компанією у світі за капіталізацією після OpenAI та SpaceX напередодні запланованого виходу на біржу.

Автор:
Максим Кольц