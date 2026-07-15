Китайский стартап DeepSeek готовится к выходу на биржу с рекордной оценкой

Китайский разработчик искусственного интеллекта DeepSeek начал подготовку к первоначальному публичному размещению акций (IPO). Компания Ханчжоу планирует подать заявку на листинг на материковом Китае уже в конце 2026 года или в начале 2027 года, что позволит ей дебютировать на бирже в 2027 году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

В настоящее время компания сотрудничает с аудиторскими и банковскими консультантами по подготовке финансовой отчетности, которую планирует завершить до конца декабря этого года.

Несмотря на то, что планы находятся на начальной стадии и могут измениться в зависимости от рыночных условий, этот выход на биржу может стать знаковым событием для китайской технологической индустрии.

Новый частный раунд финансирования и оценка в $71 миллиард

Параллельно с подготовкой к IPO DeepSeek стремится привлечь дополнительные частные инвестиции всего через несколько недель после завершения предыдущего рекордного раунда финансирования.

Новая целевая оценка: cтартап ведет переговоры с новыми инвесторами по раунду финансирования по предварительной оценке не менее 480 миллиардов юаней (около $71 миллиарда). Для сравнения, в предыдущем июньском раунде оценка компании составила около $50 миллиардов.

Объем новых инвестиций: DeepSeek стремится привлечь не менее 10 миллиардов юаней (1,48 миллиарда долларов), однако финальная сумма может значительно возрасти в зависимости от количества заинтересованных инвесторов.

Привлеченные средства планируется направить на масштабное расширение вычислительных мощностей и инфраструктуры центров обработки данных, что важно для обучения новых моделей ИИ и развития систем автономных агентов.

Принципы развития компании и состояние основателя

Руководство стартапа, основанного в 2023 году инвестиционным фондом Zhejiang High-Flyer Asset Management, неоднократно отмечало, что приоритетом для них являются фундаментальные научные исследования в области ИИ, а не быстрая коммерциализация технологий.

Основатель DeepSeek Лян Вэньфэн пообещал продолжать разработку моделей с открытым кодом для достижения всеобщего искусственного интеллекта.

На фоне стремительного взлета оценки компании состояние Ляна Вэньфена удвоилось и достигло $36 миллиардов. Это сделало его самым богатым создателем моделей искусственного интеллекта в мире, позволив опередить таких известных лидеров индустрии как соучредитель Anthropic Дарио Амодеи и соучредитель OpenAI Грег Брокман.

Напомним, ранее сообщалось, что ИИ-стартап DeepSeek готовится привлечь 7,4 млрд долларов инвестиций в рамках своего первого раунда финансирования. Главными участниками раунда выступили технологический конгломерат Tencent Holdings и гигант по производству аккумуляторов CATL.