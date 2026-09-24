Дохід китайського ШІ-стартапу DeepSeek зріс до 1 мільярда доларів на рік

Китайський розробник штучного інтелекту DeepSeek вийшов на річний темп виручки в 1 млрд доларів. Цей розрахунковий показник зріс більш ніж удвічі порівняно з даними кількамісячної давнини.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на видання Reuters.

Показник річного темпу відображає очікуваний виторг компанії за рік за умови збереження поточної динаміки продажів. Стрімкий ріст підтверджує успіх стартапу, чиї розробки торік змусили американський ринок переглянути оцінки технологічних можливостей Китаю у сфері ШІ.

Плани на IPO та причини зростання виторгу

Генеральний директор компанії Лян Веньфен озвучив фінансові цифри на закритій зустрічі з інвесторами. За даними джерел, DeepSeek готується до виходу на Шанхайську фондову біржу.

Компанія планує залучити 50 млрд юанів (близько 7,45 млрд доларів) до кінця жовтня, що дозволить оцінити весь бізнес у 500 млрд юанів. Частково доходи розробника зросли через підвищення цін на використання його моделей у 2,3–4,5 раза.

Для підготовки лістингу на технологічному майданчику STAR Market стартап найняв інвестиційну компанію CITIC Securities. Водночас точні терміни розміщення, остаточна оцінка та обсяг коштів поки узгоджуються.

Розподіл ресурсів та нові розробки

Більшу частину ресурсів компанія спрямовує на створення нових систем штучного інтелекту:

понад 70% обчислювальних потужностей DeepSeek витрачає на навчання майбутніх систем;

менш ніж 30% потужностей стартап залишає на підтримку роботи вже випущених продуктів;

на початку місяця компанія представила нову модель DeepSeek-V4.1-Flash, створену для швидшої обробки запитів, вищої пропускної здатності та масштабування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що китайський ШІ-стартап DeepSeek оцінили у 52 мільярди доларів під час залучення перших інвестицій. У межах зовнішнього раунду фінансування оцінка розробника сягнула 350,88 млрд юанів, про що стало відомо з біржових повідомлень непрямих інвесторів приватної компанії.