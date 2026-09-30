Готовимся к отключениям: Россия совершила массированную комбинированную атаку на энергетику – премьер Корецкий

Россия перешла к массированным ударам по энергетической инфраструктуре. Ночью 30 сентября ракетами и дронами атакованы энергетические объекты в Киеве, области и других регионах.

Как пишет Dilo, об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Он напомнил, что, начиная с лета, фактически не было и дня, когда враг не атаковал бы энергетическую инфраструктуру.

"Но столь массированная и комбинированная атака произошла впервые с конца прошлого отопительного сезона", - подчеркнул Корецкий.

Глава правительства рассказал, что в результате ночной атаки повреждения и разрушения, масштаб которых будет ясен после детальной оценки состояния оборудования и сроков восстановления.

"Органы местных властей должны проверить готовность систем резервного питания критических объектов в общинах и как можно быстрее завершить все работы по их установке и подключению", - подчеркнул премьер-министр.

Напомним, по данным Министерства энергетики в результате обстрелов энергетической инфраструктуры обесточена часть потребителей в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Сумской и Харьковской областях.

Свет без графиков

Лето 2026 года в Украине прошло под знаком энергетической балансировки: несмотря на более оптимистичные прогнозы, графики отключений действовали 30 июня и 1 июля.

Главными рисками остаются массированные обстрелы. При этом даже стремительное развитие солнечного поколения не способно полностью перекрыть дефицит, поскольку Украине до сих пор критически не хватает промышленных аккумуляторов для покрытия вечерних пиков потребления.

Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявлял, что отключение света до 5 часов в день в Украине возможны при новых атак РФ по энергетической инфраструктуре.