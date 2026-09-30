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В McDonald's объяснили, почему сократили меню в ресторанах по всей Украине
Сеть McDonald's в Украине временно сократила меню во всех ресторанах из-за повреждения состава логистического партнера в результате дроновой атаки.
Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба компании.
McDonald's временно сменил меню
В компании сообщили, что из-за повреждений часть продукции пока недоступна, поэтому меню временно сократили.
Актуальный список блюд зависит от конкретного заведения. Проверить его можно через мобильное приложение McDonald's, приложения партнерских сервисов доставки или непосредственно в ресторане.
В сети отметили, что ограничения носят временный характер.
Напомним, российские дроны атаковали складское помещение, которое использует сеть ресторанов McDonald's. Ударный беспилотник поразил объект с обычными продуктами.
Ранее McDonald's рассказал о работе ресторанов во время желтого уровня тревоги. McDonald's в Украине пока не будет менять порядок работы заведений из-за введения новой системы уровней воздушной тревоги.
Справочно
McDonald's работает в Украине с 24 мая 1997 года, когда открылось первое заведение в Киеве. По данным компании, в 2025 году сумма уплаченных налогов составила 3,5 млрд. грн.
Организация является главным партнером "Фонд Дом Рональда МакДональда в Украине".