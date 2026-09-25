Россия атаковала дронами склад McDonald’s и офисное здание в Киеве: четверо погибших

В результате российского удара беспилотником по офисному зданию в Киеве погибли четыре человека, еще семеро получили ранения, среди пострадавших — ребенок.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Кроме того, российские дроны атаковали складское помещение, которое использует сеть ресторанов McDonald's. Ударный беспилотник поразил объект с обычными продуктами.

Глава государства отметил, что Россия системно расширяет эскалацию, выбирая целями американский и другой бизнес, дата-центры и интернет-провайдеров, пытаясь лишить людей возможности учиться, работать и оставаться на связи.

Президент отметил необходимость объединенного международного ответа, усиление санкционного давления и дальнобойности для создания конкретных последствий для России.

Напомним, ранее McDonald's рассказал о работе ресторанов во время желтого уровня тревоги. McDonald's в Украине пока не будет менять порядок работы заведений из-за введения новой системы уровней воздушной тревоги.