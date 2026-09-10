McDonald's временно сокращает меню в украинских ресторанах: главные причины

Сеть заведений быстрого питания McDonald's в Украине вынуждена временно снизить выбор блюд в части своих ресторанов. Причиной стали задержки в поставке продуктов из-за частых и длительных воздушных тревог.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление компании.

Чтобы сохранить самые популярные блюда, отдельные заведения перейдут на сокращенный ассортимент, поэтому меню в разных точках сети может отличаться.

Проверить наличие конкретных позиций можно в приложении McDonald's, в приложениях служб доставки или непосредственно в ресторане. В компании отметили, что будут возвращать блюда в меню постепенно, как только наладится стабильная поставка.

Сообщения компании в Instagram

Напомним, у McDonald's объяснили отсутствие некоторых позиций в меню. В сети отмечалось, что временная нехватка блюд в отдельных заведениях связана с логистическими трудностями при доставке ингредиентов.