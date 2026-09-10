- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
McDonald's временно сокращает меню в украинских ресторанах: главные причины
Сеть заведений быстрого питания McDonald's в Украине вынуждена временно снизить выбор блюд в части своих ресторанов. Причиной стали задержки в поставке продуктов из-за частых и длительных воздушных тревог.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление компании.
Чтобы сохранить самые популярные блюда, отдельные заведения перейдут на сокращенный ассортимент, поэтому меню в разных точках сети может отличаться.
Проверить наличие конкретных позиций можно в приложении McDonald's, в приложениях служб доставки или непосредственно в ресторане. В компании отметили, что будут возвращать блюда в меню постепенно, как только наладится стабильная поставка.
Напомним, у McDonald's объяснили отсутствие некоторых позиций в меню. В сети отмечалось, что временная нехватка блюд в отдельных заведениях связана с логистическими трудностями при доставке ингредиентов.