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McDonald's тимчасово скорочує меню в українських ресторанах: головні причини
Мережа закладів швидкого харчування McDonald's в Україні змушена тимчасово зменшити вибір страв у частині своїх ресторанів. Причиною стали затримки в постачанні продуктів через часті й тривалі повітряні тривоги.
Про це повідомляє Dilo з посиланням на заяву компанії.
Щоб зберегти в наявності найпопулярніші страви, окремі заклади перейдуть на скорочений асортимент, тому меню в різних точках мережі може відрізнятися.
Перевірити наявність конкретних позицій можна в застосунку McDonald's, у додатках служб доставки або безпосередньо в ресторані. У компанії зазначили, що повертатимуть страви в меню поступово, щойно налагодиться стабільне постачання.
Нагадаємо, у McDonald's пояснили відсутність деяких позицій у меню. У мережі зазначали, що тимчасова нестача страв в окремих закладах пов'язана з логістичними труднощами під час доставки інгредієнтів.