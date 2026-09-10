McDonald's тимчасово скорочує меню в українських ресторанах: головні причини

Мережа закладів швидкого харчування McDonald's в Україні змушена тимчасово зменшити вибір страв у частині своїх ресторанів. Причиною стали затримки в постачанні продуктів через часті й тривалі повітряні тривоги.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на заяву компанії.

Щоб зберегти в наявності найпопулярніші страви, окремі заклади перейдуть на скорочений асортимент, тому меню в різних точках мережі може відрізнятися.

Перевірити наявність конкретних позицій можна в застосунку McDonald's, у додатках служб доставки або безпосередньо в ресторані. У компанії зазначили, що повертатимуть страви в меню поступово, щойно налагодиться стабільне постачання.

Повідомлення компанії в Instagram

Нагадаємо, у McDonald's пояснили відсутність деяких позицій у меню. У мережі зазначали, що тимчасова нестача страв в окремих закладах пов'язана з логістичними труднощами під час доставки інгредієнтів.