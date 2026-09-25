Росія атакувала дронами склад McDonald’s та офісну будівлю в Києві: четверо загиблих

Внаслідок російського удару безпілотником по офісній будівлі в Києві загинули четверо людей, ще семеро отримали поранення, серед постраждалих — дитина.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Крім того, російські дрони атакували складське приміщення, яке використовує мережа ресторанів McDonald’s. Ударний безпілотник поцілив по об'єкту зі звичайними продуктами.

Глава держави зазначив, що Росія системно розширює ескалацію, обираючи цілями американський та інший бізнес, дата-центри та інтернет-провайдерів, намагаючись позбавити людей можливості навчатися, працювати та залишатися на зв'язку.

Президент наголосив на необхідності об'єднаної міжнародної відповіді, посилення санкційного тиску та далекобійності для створення конкретних наслідків для Росії.

Нагадаємо, раніше McDonald’s розповів про роботу ресторанів під час жовтого рівня тривоги. McDonald’s в Україні поки не змінюватиме порядок роботи закладів через запровадження нової системи рівнів повітряної тривоги.