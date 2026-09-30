Украина ищет $20 млрд на оборону и отдельно рискует недополучить $29,5 млрд от партнеров

Украине пока не хватает $27 млрд для покрытия оборонных нужд в 2026 году. Около $7 млрд правительство планирует найти из-за экономии и перераспределения расходов, а по оставшимся $20 млрд ведет переговоры с международными партнерами, заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Как сообщает Dilo, об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Сергея Корецкого.

Общие потребности в ведении войны в 2026 году Корецкий оценил в $155 млрд. По его словам, эта сумма была представлена партнерам еще в феврале на заседании в формате "Рамштайн", а впоследствии зафиксирована в финансовой стратегии, представленной ЕС.

Речь идет не только о расходах государственного бюджета. В $155 млрд также входит материально-техническая помощь партнеров — ракеты, военная техника, самолеты и другое вооружение, которое Украина получает не в виде денег.

$7 млрд хотят найти из-за сокращения расходов

Из незакрытых $27 млрд примерно $7 млрд правительство планирует обеспечить за счет экономии, оптимизации и перераспределения государственных расходов.

По словам Корецкого, это будет предусматривать отсрочку части первоочередных расходов. При этом средства должны быть направлены, в частности на выплаты военным и поддержку их семей.

Еще $20 млрд. остаются предметом переговоров с партнерами. Корецкий заявил, что от привлечения этих ресурсов зависит возможность Украины финансировать боевые действия, в частности в первом квартале 2027 года, поскольку необходимо заранее оплачивать производство вооружений.

Отдельной потребностью премьер назвал финансирование дальнобойного вооружения.

Еще $29,5 млрд зависят от выполнения обязательств

Отдельно Украина рискует недополучить $29,5 млрд. запланированного международного финансирования, если не выполнит взятые перед партнерами обязательства.

Корецкий заявил, что правительство планирует выполнить свою часть обязательств до 15 октября. Для получения всего объема финансирования необходимо принятие соответствующих законов Верховной Радой.

Правительство работает над тем, чтобы 12 октября стало сессионным днем парламента для голосования за необходимые законопроекты.

По словам премьера, сроки важны из-за процедур согласования и выделения средств международными партнерами, которые также требуют времени.

Напомним, потребности Украины в оборонном финансировании будут расти и в следующем году. Министерство обороны оценивает их в $175 млрд в 2027 году против $155 млрд в текущем году. В то же время в проекте бюджета заложено около $100 млрд, поэтому Украине придется привлекать дополнительное финансирование на оборону и помощь партнеров.