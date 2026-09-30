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Україна шукає $20 млрд на оборону і окремо ризикує недоотримати $29,5 млрд від партнерів

Україна шукає ще $20 млрд на оборону
Україна шукає ще $20 млрд на оборону

Україні наразі бракує $27 млрд для покриття оборонних потреб у 2026 році. Близько $7 млрд уряд планує знайти через економію та перерозподіл видатків, а щодо решти $20 млрд веде переговори з міжнародними партнерами, заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Як інформує Dilo, про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Сергія Корецького.

Загальні потреби на ведення війни у 2026 році Корецький оцінив у $155 млрд. За його словами, ця сума була представлена партнерам ще у лютому на засіданні у форматі "Рамштайн", а згодом зафіксована у фінансовій стратегії, поданій ЄС.

Йдеться не лише про видатки державного бюджету. До $155 млрд також входить матеріально-технічна допомога партнерів — ракети, військова техніка, літаки та інше озброєння, яке Україна отримує не у вигляді грошей.

$7 млрд хочуть знайти через скорочення видатків

Із незакритих $27 млрд приблизно $7 млрд уряд планує забезпечити за рахунок економії, оптимізації та перерозподілу державних видатків.

За словами Корецького, це передбачатиме відтермінування частини непершочергових витрат. При цьому кошти мають бути спрямовані, зокрема, на виплати військовим і підтримку їхніх родин.

Ще $20 млрд залишаються предметом переговорів із партнерами. Корецький заявив, що від залучення цих ресурсів залежить спроможність України фінансувати бойові дії, зокрема у першому кварталі 2027 року, оскільки необхідно заздалегідь оплачувати виробництво озброєнь.

Окремою потребою прем'єр назвав фінансування далекобійного озброєння.

Ще $29,5 млрд залежать від виконання зобов'язань

Окремо Україна ризикує недоотримати $29,5 млрд запланованого міжнародного фінансування, якщо не виконає взяті перед партнерами зобов'язання.

Корецький заявив, що уряд планує виконати свою частину зобов'язань до 15 жовтня. Для отримання всього обсягу фінансування також необхідне ухвалення відповідних законів Верховною Радою.

Уряд працює над тим, щоб 12 жовтня стало сесійним днем парламенту для голосування за необхідні законопроєкти.

За словами прем'єра, строки важливі через процедури погодження та виділення коштів міжнародними партнерами, які також потребують часу.

Нагадаємо, потреби України в оборонному фінансуванні зростатимуть і наступного року. Міністерство оборони оцінює їх у $175 млрд у 2027 році проти $155 млрд цього року. Водночас у проєкті бюджету наразі закладено близько $100 млрд, тому Україні доведеться залучати додаткове фінансування на оборону та допомогу партнерів.

Автор:
Тетяна Гойденко

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