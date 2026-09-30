Платні парковки принесли громадам 158 млн грн: які області заплатили найбільше

За січень–серпень 2026 року до місцевих бюджетів надійшло 158,3 млн грн збору за місця для паркування — на 12,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Майже 85% усіх надходжень забезпечили Одеська, Львівська та Дніпропетровська області.

Про це інформує Dilo з посиланням на дані Державної податкової служби.

Загалом збір сплатили 644 платники. За вісім місяців 2025 року місцеві бюджети отримали від нього 141,1 млн грн, тобто за рік надходження збільшилися на 17,2 млн грн.

Найбільше коштів надійшло в Одеській області — 51,9 млн грн. Львівська область отримала 44 млн грн, Дніпропетровська — 38,3 млн грн. Разом ці три регіони забезпечили 134,2 млн грн, або близько 84,8% загальної суми.

Хто сплачує паркувальний збір

Йдеться не про плату, яку безпосередньо вносить водій за стоянку автомобіля. Платниками збору є юридичні особи та ФОПи, які за рішеннями місцевої влади організовують і забезпечують роботу місць для паркування.

Усі надходження від цього збору залишаються у місцевих бюджетах.

При цьому збір не нараховується на площі, відведені для безоплатного паркування автомобілів людей з інвалідністю або водіїв, які їх перевозять.

Таких місць має бути не менше 10% від загальної кількості на парковці. Якщо майданчик має менш як десять місць, щонайменше одне повинно бути передбачене для безоплатного паркування людей з інвалідністю.

Нагадаємо, за перші сім місяців 2026 року громади вже отримали 136,5 млн грн паркувального збору. Тоді надходження перевищували минулорічний показник на 14,1%, а трійка регіонів-лідерів була такою самою — Одеська, Львівська та Дніпропетровська області.