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Місцеві бюджети отримали 136,5 млн грн паркувального збору: надходження зросли на 14%

Паркувальне місце
Місцеві бюджети отримали 136,5 млн грн паркувального збору

За перші сім місяців 2026 року надходження від збору за місця для паркування транспортних засобів до місцевих бюджетів України збільшилися на 14,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Загальна сума сплачених коштів становила 136,5 млн грн проти 119,7 млн грн у січні–липні 2025 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Державної податкової служби України.

Регіони-лідери за сплатою паркувального збору

Найбільші суми надходжень до місцевих бюджетів за підсумками січня–липня 2026 року забезпечили платники трьох регіонів:

  • Одеська область — 46,5 млн грн;
  • Львівська область — 38,3 млн грн;
  • Дніпропетровська область — 33,1 млн грн.

Збір за місця для паркування належить до категорії місцевих зборів, тому всі сплачені кошти залишаються в розпорядженні територіальних громад. Органи місцевого самоврядування можуть спрямовувати цей фінансовий ресурс на фінансування транспортної інфраструктури, благоустрій паркувальних зон, підвищення безпеки руху та розвиток міського простору.

Хто сплачує збір та які діють ставки у 2026 році

Платниками цього збору є юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які згідно з рішеннями місцевої влади організовують та провадять діяльність із паркування авто на спеціально відведених майданчиках і стоянках.

Базою для оподаткування є площа земельної ділянки під паркування, а також комунальних гаражів, стоянок і паркінгів, зведених коштом місцевого бюджету. Розмір ставки встановлюють місцеві ради в межах до 0,075% мінімальної заробітної плати за 1 кв. метр площі. У 2026 році граничний розмір цієї ставки становить 6,49 грн за 1 кв. метр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що паркувальний збір поповнив місцеві бюджети на 112,4 млн грн. У січні–червні 2026 року надходження паркувального збору зросли на 11,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Автор:
Максим Кольц

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