McDonald's открыл первый ресторан в Буковеле: что известно о новой локации

Сеть McDonald's 12 сентября открыла первый ресторан в Буковеле – крупнейшего горнолыжного курорта в Украине. Он расположен в селе Поляница, участок Вишни, 670.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба сети.

Открытие в Буковеле

"Новый МакДональдз уже открылся в Буковеле. Заходи греться, отдыхать и заказывать любимое - с. Поляница, участок Вишни, 670", - сообщили в компании.

Это заведение стало 131-м в сети, работающей в Украине, а также 10-й новой локацией компании с начала года. Всего с начала полномасштабного вторжения сеть открыла 43 новых локации.

По данным Украинского совета торговых центров, новый ресторан имеет площадь почти 477 кв. м и около 280 посадочных мест.

График работы

Зал ресторана работает ежедневно с 7:00 до 23:00, а сервис "МакДрайв" открыт с 5:00 до 23:30.

Заказ можно сделать на терминалах самообслуживания в зале, через МакДрайв или заранее в приложении с помощью сервиса Мобильный заказ.

Во время воздушной тревоги ресторан приостанавливает работу. Обслуживание возобновляется после отбоя тревоги.

Справочно

McDonald's работает в Украине с 24 мая 1997 года, когда открылось первое заведение в Киеве. По данным компании, в 2025 году сумма уплаченных налогов составила 3,5 млрд. грн. Организация является главным партнером "Фонд Дом Рональда МакДональда в Украине".

Напомним, в августе в Умани Черкасской области открылся первый ресторан McDonald's, ставший 130-м работающим заведением сети.