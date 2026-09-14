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McDonald's открыл первый ресторан в Буковеле: что известно о новой локации
Сеть McDonald's 12 сентября открыла первый ресторан в Буковеле – крупнейшего горнолыжного курорта в Украине. Он расположен в селе Поляница, участок Вишни, 670.
Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба сети.
Открытие в Буковеле
"Новый МакДональдз уже открылся в Буковеле. Заходи греться, отдыхать и заказывать любимое - с. Поляница, участок Вишни, 670", - сообщили в компании.
Это заведение стало 131-м в сети, работающей в Украине, а также 10-й новой локацией компании с начала года. Всего с начала полномасштабного вторжения сеть открыла 43 новых локации.
По данным Украинского совета торговых центров, новый ресторан имеет площадь почти 477 кв. м и около 280 посадочных мест.
График работы
Зал ресторана работает ежедневно с 7:00 до 23:00, а сервис "МакДрайв" открыт с 5:00 до 23:30.
Заказ можно сделать на терминалах самообслуживания в зале, через МакДрайв или заранее в приложении с помощью сервиса Мобильный заказ.
Во время воздушной тревоги ресторан приостанавливает работу. Обслуживание возобновляется после отбоя тревоги.
Справочно
McDonald's работает в Украине с 24 мая 1997 года, когда открылось первое заведение в Киеве. По данным компании, в 2025 году сумма уплаченных налогов составила 3,5 млрд. грн. Организация является главным партнером "Фонд Дом Рональда МакДональда в Украине".
Напомним, в августе в Умани Черкасской области открылся первый ресторан McDonald's, ставший 130-м работающим заведением сети.